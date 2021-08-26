Грози, зливи та спека: якою буде погода на морських курортах України в останній тиждень літа

Погода на морі в Україні найближчими днями трохи зіпсує пляжний відпочинок останнім літнім туристам. Частина курортів можуть опинитися під впливом гроз із градом і шквалами. Але ситуація незабаром виправиться і відпочивальники застануть ще спекотні літні дні.

У найближчі дві доби 26-28 серпня в більшості областей України пройдуть короткочасні дощі з грозами, наголошується в повідомленні на сторінці Українського гідрометцентру у Facebook.

"26 серпня в окремих районах центральних, Одеської та Миколаївської областей грози, град і шквали 15-20 м/с. 28 серпня в Україні буде переважно без опадів. Температура на південному сході країни - до 33 градусів", - зазначають синоптики.

Яка погода на морських курортах України і чи варто планувати відпустку на узбережжі Чорного або Азовського морів в останні дні серпня – в матеріалі.

Азовське море: "Штормить, але тепло купатися"

За даними windy.com, поточна температура води в Азовському морі біля берегів Генічеська, Кирилівки та Бердянська – 21-22 градуси. За веб-камерами видно, що на курортах сильно штормить, але світить сонце. Більшість туристів відпочивають на березі.

Фото: Азовське море в Кирилівці у серпні (facebook.com/Оля Федоренко)

При цьому відпочивальники в соцмережах відзначають: вода тепла, медуз немає.

"На косі велика хвиля. У воду ніхто не заходить. Відпочивальників майже немає. Лиман чистий, медуз - одна-дві, діти купаються, хвилі немає", - описують туристи ситуацію на пляжах Кирилівки.

Найсильніший вітер 25 серпня було видно за веб-камерах на пляжах кіс – в Щасливцевому на Арабатській стрілці і Федотовій косі в Кирилівці. Майже спокійна вода - в самому Бердянську.

В прогнозом Запорізьких метеорологів, дощі з грозами пройдуть в області в найближчі два дні - 26-27 серпня, а на вихідних можна буде цілком насолодитися пляжним відпочинком. Температура повітря 28-29 серпня триматиметься на рівні 30-35 градусів, вітер буде південно-східний, 7-12 м/с.

Фото: Море перед грозою (unsplash.com/igor karimov)

Чорне море - вітер і холодна вода

В останні дні на Чорному морі багатьом туристам було холодно купатися. При цьому на опублікованих в соцмережах відео видно - море ідеально прозоре, без медуз і водоростей.

"Море чисте, освіжаюче - вдень дуже тепле, ввечері вже прохолодніше. До другої половини дня вода прогрівається", "Вчора вода крижана, сьогодні тепла і без медуз", "Тепер точно буду купатися на Водохреща в ополонці, я тепер загартована - я ж на морі в серпні купалася", - пишуть туристи в групі Facebook "Типове Лазурне" про відпочинок на курорті в Херсонській області під час довгих вихідних в кінці серпня.

Відпочивальники відзначають - вода дійсно бадьорить, але її температура залежить від вітру і течії.

За даними windy.com, поточна температура води в морі біля Одеси – 19-20 градусів, біля берегів Скадовська - 21.

Фото: Перед дощем на морі (unsplash.com/valerii zorin)

За прогнозом Українського гідрометцентру, на курортах Одеської області дощі лякатимуть відпочивальників через день. Злива з грозою пронесеться регіоном 26 серпня, температура вдень буде 25-27 градусів. У п'ятницю, 27 серпня, знову буде сонячно, але не спекотно – вдень 23-25 градусів.

У суботу, 28 серпня, знову потеплішає до 28 градусів, але можливий дощ. А в неділю буде перепочинок для відпочинку на пляжі - 27-29 градусів, сонячно. У понеділок на Чорному морі знову можлива гроза.

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