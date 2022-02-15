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Снова в топе. Греция оказалась среди самых популярных направлений для туристов в Европе

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Вторник 15 февраля 2022 18:22
Снова в топе. Греция оказалась среди самых популярных направлений для туристов в Европе Фото: Греция (unsplash.com/matthew-waring)
Автор: Евгения Тугушева

Страна приняла большое количество иностранцев, несмотря на текущую ситуацию с COVID

Греция по-прежнему входит в пятерку самых популярных направлений для европейских путешественников в 2022 году, хотя опустилась на одну позицию по сравнению с прошлым годом. Такие данные предоставили в Европейской туристической организации.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на SchengenVisaInfo.com.

Согласно данным Ekathmerini, Греция заняла четвертое место на определенных рынках. Например, она выпала из первой пятерки для немцев, итальянцев, бельгийцев, поляков, австрийцев.

Директор Mindhaus Теофилос Кирацулис подчеркнул, что "Греция не может оставаться на одном месте".

Властям Греции удалось принять большое количество иностранных гостей, несмотря на текущую ситуацию, вызванную распространением коронавируса и его новых штаммов.

Недавно министр туризма Греции Василис Кикилиас объявил, что страна официально начнет принимать иностранных путешественников, начиная со следующего месяца, уже 1 марта.

Также министр подчеркнул, что, то, как страна справилась с ситуацией с COVID-19, имеет важное значение.

"То, как мы справились с пандемией, было настолько важным, что, хотя все другие средиземноморские страны были закрыты в 2020 году, мы открылись. А в прошлом году, когда все считали, что доходы от туризма составят 5-6 млрд евро, они достигли 10,5-11 млрд евро. Огромный вклад в греческую экономику и торговлю ", — сказал Кикилиас.

Снова в топе. Греция оказалась среди самых популярных направлений для туристов в Европе

Фото: Греция в этом году страна пытается достичь уровня туризма в пандемию (unsplash.com/spencer-davis)

Несмотря на распространение нового варианта коронавируса "Омикрон", который затронул большое количество стран, министр туризма также добавил, что в этом году страна пытается достичь уровня туризма до пандемии.

Чтобы облегчить поездки в условиях продолжающейся ситуации с пандемией, власти Греции решили отменить требование тестирования для путешественников, которые имеют действующий сертификат ЕС на COVID.

"Греческий туризм продемонстрировал удивительную устойчивость за последние два года, посылая сигнал путешественникам, что в нашей стране безопасно", — отметил Кикилиас.

Напомним, в Греции прогнозируют полное восстановление туризма в 2022 году.

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