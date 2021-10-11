В Греции существенно ослабили карантин. Что нужно знать туристам, собираясь на отдых в страну осенью

В Греции смягчили коронавирусные ограничения даже в "красных зонах" – с 9 октября в стране разрешили работу баров и ресторанов, отменили комендантский час. Вернуться к "нормальной жизни" смогут вакцинированные граждане, сообщает сайт protothema.gr.

Снятие пандемических ограничений будет проходить ближайшие две недели в тестовом режиме. Тем, кто не прошел полный курс вакцинации, по-прежнему не разрешается посещать закрытые заведения, например, бары, кафе и рестораны.

Впрочем, по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в Греции полностью вакцинированы только 57 % населения из 10,7 миллионов.

Вернуться к "ночной жизни": где нужен сертификат о вакцинации

Чтобы поужинать в стенах ресторана и отправиться в бар повеселиться и потанцевать, достаточно иметь с собой сертификат о вакцинации, которые будут строго проверять на входе. Теперь вакцинированные туристы даже в "красных зонах" смогут вернуться к "ночной жизни": к таким в последнее время отнесли Салоники, Халкидики, Килкис и Ларису.

Мало того, что музыка больше не под запретом, так еще и снимается ограничение на количество людей в помещениях. Это касается заведений, которые будут работать по схеме COVID-free.

Фото: До сих пор рестораны и кафе могли обслуживать посетителей только на открытом воздухе (unsplash.com/natalie-sym)

К слову, первая же ночь после снятия ограничений в Салониках прошла под знаком "музыки, танцев и тусовки", пишет издание. На этом курорте магазины в туристическом районе Лададика были заполнены с вечера и до рассвета – вакцинированные посетители выстроились в очереди за алкоголем, несмотря на то, что регион остается в "красной зоне".

Как объяснили власти, тестовое снятие ограничений для вакцинированных людей с одной стороны имеет целью дать больше свободы привитым людям, с другой – побудить других вакцинироваться. Даже непривитые работники должны регулярно делать тесты на коронавирус за свой счет.

"Философия заключается не в том, что одних людей предпочитают другим. Меры для непривитых - адекватны. У вакцинированных людей больше свободы", - объяснил министр здравоохранения Греции Танасис Плеврис.

Снятие ограничений пока касается только заведений питания. Театры и кинотеатры, массовые мероприятия в "красных" и смешанных зонах по-прежнему ограничены. В силе остается масочный режим в стране.

Фото: Туристы в масках на экскурсии в Греции (unsplash.com/dimitry-b)

Какие правила въезда в Грецию в октябре

Власти Греции продлили действующие правила въезда в страну до 15 октября, сообщает schengenvisainfo.com. Это значит, что Украина остается в списке стран, откуда можно приезжать не только с сертификатом вакцинации, но и с тестами – ПЦР за 72 часа до пересечения границы, экспресс-тестом на антиген – за 48 часов.

Вакцины, с которыми можно ехать в Грецию:

Pfizer, Moderna, AstraZeneka, Sinovac, Jonson and Jonson, Novavax, Gamaleya, Cansono, Sinopharm.

Фото: Отдых в Греции украинцам доступен и без вакцинации (unsplash.com/andre-benz)

Каждому прибывающему будет проводиться также экспресс-тестирование. Если результат окажется позитивным, туристу придется провести в карантинном отеле минимум 10 дней. Согласно информации на сайте МИД, расходы в таком случае покрывает государство Греция. Все требования касаются и детей от 12 лет.

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