Всплеск путешествий и миллиардные прибыли: названы пять самых популярных стран, где отдыхали европейцы в 2021 году

Пляжный туризм в Европе активизировался после вакцинации

Массовая вакцинация открыла европейские страны для долгожданных летних каникул. После года ограничений эффект отложенного спроса превзошел ожидания: некоторые направления в курортных местах оказались переполнены туристами.

В топ самых популярных стран Европы для отпуска летом попали именно морские страны с большим выбором пляжных локаций. Выбор европейцев изучали во время опроса Европейского совета по путешествиям (ETC). Всего опросили 4 тысячи респондентов, сообщает schengenvisainfo.com.

За отдых на побережье Средиземного моря отдали голоса 53% опрошенных.

Греция: туристы принесли стране 12 млрд евро

Страна "заслужила аплодисменты" за восстановление туризма, ведь после открытия границ 14 мая ее посетили более 6 миллионов туристов.

Фото: Остров Керкира в Греции (unsplash.com/chris-karidis)

По словам министра туризма Греции Хариса Теохариса, Греция стала популярным направлением даже для французов, которые предпочитают проводить летние отпуска внутри страны. В этом году пляжи Греции выбрали 450 тысяч французов.

В этом году Греция также достигла показателей 12 млрд евро доходов от туризма.

Испания: 5 миллионов иностранных туристов за август

Около 8,1% опрошенных еще планируют или посетили Испанию этим летом.

Это на 29% меньше, чем в предыдущем опросе – о Греции. Однако официальные данные испанских властей показывают, что только в августе страна приняла около 5 миллионов международных пассажиров, что на 172% больше, чем за тот же период прошлого года.

В целом туристический сектор Испании в июле 2021 года увеличился на 78 % по сравнению с предыдущим годом, составив 4,4 миллиона прибывших.

По данным Испанского статистического института (INE), количество французских путешественников составило 19,9 процента от всех прибывших, за ними следовали немцы (64,5%), из которых 707 331 человек посетили страну до июля, а британские путешественники показали рост посещений на 46,5% по сравнению с прошлым годом.

Фото: Курортная локация в Испании (unsplash.com/susan-flynn)

Италия: в 10 раз больше гостей в отелях

Почти 9% опрошенных (356 человек) сообщили, что планировали посетить Италию в это время. По данным Data Appeal Company, в Италии с апреля по июль зарегистрировано 567-процентное увеличение количества бронирований рейсов и 1091 % рост количества бронирований в гостиницах.

Большинство туристов приехали в Италию из Германии, Франции, Бельгии, Дании, Австрии, Испании и Англии.

"Эти результаты, хотя и положительные, все же далеки от показателей 2019 года. При сравнении бронирований рейсов в Италию в августе 2021 года и в августе 2019 года мы обнаружили снижение на 46%", - объясняют у компании, собиравшей статистику.

Зато внутренний туризм в Италии летом резко вырос: 23 млн итальянцев выбрали свою родную страну для отдыха.

Франция: ожидается 50 миллионов туристов

Только 8% опрошенных сказали, Франция является их основным направлением для летнего отдыха. При этом страна остается самой посещаемой в мире.

По данным Condor Ferries, в 2018 году Франция приняла около 89,4 млн посетителей, причем самыми популярными достопримечательностями Франции были Euro Disney, Эйфелева башня и Лувр.

Более того, в 2020 году страна приняла 35 млн туристов. В 2021 году надеются получить 50 миллионов путешественников после введения вакцинации и смягчения условий въезда.

Из года в год основными национальностями, больше других посещающих страну, являются: бельгийцы, немцы, голландцы, британцы и американцы. Причем у граждан двух последних стран в этом году наблюдается снижение интереса из-за строгих ограничений на въезд.

Фото: Пляж Златни Рач в Хорватии (unsplash.com/oliver-sjostrom)

Хорватия: спрос на отдых вырос в полтора раза

По словам директора Хорватского национального совета по туризму (HTZ), в Хорватии было зарегистрировано 2,6 миллиона прибывших и более 11,7 миллиона ночевок, что на 53 процента больше, чем в прошлом году.

Более того, интерес британских путешественников увеличился на восемь процентов.

В июне Хорватия приняла около 290 тысяч посетителей только за одни выходные, что на 40 % больше, чем в 2020 году.

Напомним, ранее были названы самые популярные страны для отдыха украинцев зимой.

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