Отпуск по-гречески. Как идеально провести неспешные осенние каникулы в Афинах

Что посмотреть в древнем городе и как успеть погрузиться в местную культуру

Осенние Афины - идеальное место для того чтобы "продлить" лето, с которым не хочется прощаться. Изнуряющая греческая жара уже сдала позиции, а осеннее голубое море и яркая палитра цветущих оазисов, уютные кафе и размеренный ритм жизни греков как нельзя лучше располагают к неспешному отдыху.

Самое время насладиться кофе на террасе местного кафе и отправиться в богатую событиями "одиссею" по исследованию древней истории Афин.

Правила въезда в Грецию и особенности путешествия

Греция весьма лояльна к туристам в "постковидные" времена. "Зеленый свет" в направлении к античным землям для украинских путешественников обеспечивает полная вакцинация практически любой вакциной. Кроме стандартного набора документов, также необходима заполненная накануне (за 24 часа до вылета) специальная Passenger Locator Form (PLF) - анкета для въезда в страну, содержащая уникальный QR-соde.

Это первый документ после паспорта, который в обязательном порядке попросят показать в аэропорту Афин. Для невакцинированных туристов обязательно прохождение ПЦР-теста с подтверждающим документом накануне путешествия. Кроме того, на контроле могут избирательно направить на дополнительное тестирование.

Пару часов на самолете перенесут вас в солнечный город, знаменитый не только историческими достопримечательностями, но и обилием современной "наскальной" живописи и письменности, граффити, придающих колорит и динамику мегаполису родом из античности.

"Сига-сига". Понять стиль жизни современных греков

Осенние Афины - это комфортная температура днем и невероятное пение цикад ночью, место для идеальных каникул в неспешном стиле, полностью созвучным с греческим выражением “сига-сига”, объясняющим стиль жизни современных греков, а то и вовсе претендующий на звание “нью-эйдж по-гречески”.

Фото: Несмотря на жаркий климат, Афины утопают в зелени. Деревья и цветущие кустарники буквально растут на крышах домов и балконах (Юлия Червинская/РБК-Украина)

Буквально (σιγά-σιγά) означает “медленно”. Но каждый трактует это выражение по-своему: "Не спеши!", "Тихо-тихо", "Всему свое время", "Медленно, не спеша", а то и вовсе - "Наслаждайся!". Или, в зависимости от ситуации, ”Завтра-послезавтра".

В целом же, за этим забавным устойчивым выражением кроется священное право любого грека на небольшую лень или отдых.

На деле может оказаться, что для того чтобы прожить - понять, а иногда и "простить" этот прекрасный город, нужно максимально окунуться не только в лазурное Эгейское море, но и в его повседневный ритм. А это как минимум означает, что нужно быть готовым расстаться с планом посетить все музеи за пару дней, жить и питаться в привычном режиме, и во что бы то ни стало искупаться в утреннем море.

Фото: На городских пляжах осенью просторно и немноголюдно (Юлия Червинская/РБК-Украина)

Даже если маршрут заранее спланирован идеально, с большой вероятностью, туристу, самостоятельно путешествующему в Афины, придется быть максимально гибким: вносить коррективы в свои планы и получать максимум удовольствия от внезапных изменений маршрута.

Фото: Панорамные виды на Афины (Юлия Червинская/РБК-Украина)

Местные устои могут показать свой нрав уже в первый день путешествия. Например, если вы окажетесь в Афинах посреди выходных, особенно в утреннее время, будьте готовы, что в поисках завтрака или работающего супермаркета придется пройти не один километр, а продавцы вкуснейших кунжутных бубликов (кулури) появятся на улицах только к обеду.

Музей может быть неожиданно закрыт из-за жары или по каким-то иным причинам, а все входы в Национальный (Королевский) сад перекрыты из-за проходящего через центр Афин ралли.

Современный трамвай с точным расписанием, на котором буквально вчера вы беспроблемно добрались на пляж, сегодня не вышел в рейс - ведь 30 тысяч марафонцев бегут по улицам Афин. Выходов из этой ситуации два: присоединиться к бегущей толпе или замедлиться “по-афински” и сделать паузу на кофе.

Фото: На закате с афинских холмов открывается прекрасный вид на вечерний город и подсвеченные достопримечательности (Юлия Червинская/РБК-Украина)

"Кофейный" город и кухня, подкупающая простотой

Афины - “кофейный” город. На улицах города кофейни по количеству могут соперничать разве что с булочными и кондитерскими, расположенными буквально на каждом углу. Упустить возможность выпить стакан кофе никак нельзя. Да, все верно, именно стакан.

Горячий кофе здесь - редкость, традиционное кофейное меню практически полностью состоит из ледяных кофейных напитков - фредо и фраппе. Даже порция очень “бодрого” эспрессо подается с невероятным количеством льда и очень высокой пеной. Все напитки - исключительно в прозрачных стаканах всевозможных форм и размеров.

Фото: Блюда местной кухни на 90% состоят из морепродуктов, осьминог-гриль в различных вариациях присутствует в меню практически любой таверны (Юлия Червинская/РБК-Украина)

Греция - идеальное место для ценителей средиземноморской кухни. Афины, конечно же, не исключение. Подкупающая своей простотой, она одновременно поражает разнообразием вкусов благодаря свежайшим морепродуктам и тонким нюансам специалитетов в виде оливкового масла, маслин и местных вин, особенно греческого “смоляного” вина - Рецина.

Подобные вина известны с античности, а оригинальный вкус им придает сосновая смола, которой древние греки запечатывали амфоры. Сегодня виноделы добавляют смолу специально еще на стадии брожения для придания вину фирменного греческого аромата, рецинирование разрешено исключительно в Греции.

Фото: В Афинах очень много уличных котиков (Юлия Червинская/РБК-Украина)

Основные приемы пищи у афинян слишком смещены во времени. Например, для них абсолютно естественно поздно и обильно ужинать. Многие таверны и вовсе не открываются раньше 18.00, а после открытия вам могут предложить лишь легкие закуски.

Заполненность заведений гостями достигает своего пика к 21-22 часам, а многие бары с уличными столиками забиты “под завязку” довольно шумной и эмоциональной публикой до утра.

Фото: На центральном рынке Афин можно попробовать и приобрести оливки на любой вкус: колотые, вяленые, соленые, в травах (Юлия Червинская/РБК-Украина)

Кстати, если для ужина вы выбрали столик внутри таверны, на входе вас попросят подтвердить прохождение полной вакцинации. Даже если один из гостей не вакцинирован, предложат поужинать на открытой площадке заведения или же вовсе откажут в посещении.

Еще одним карантинным ограничением в Афинах является запрет на громкую музыку заведениях. По мнению медицинских экспертов, это способствует повышению голоса при беседе, что может способствовать распространению вирусов.

Афиняне мало готовят дома, в основном ужинают в любимых заведениях. Где, кстати, многие блюда в меню позиционируются как домашние.

Фото: На рынке вас может встретить необычный "продавец" (Юлия Червинская/РБК-Украина)

Популярный “греческий салат” именно под этим названием можно найти лишь на самых туристических улицах. Для своих же это "домашний овощной салат", который подается с огромным цельным куском феты сверху. Привычное для туристов европейское меню в местных заведениях - большая редкость, как и первые блюда.

Не стоит ожидать, что компания местных завсегдатаев закончит трапезу быстро.

Традиционно даже обычные ежедневные застолья затягиваются за полночь. В связи с этим, во многих заведениях столики нужно бронировать заранее. Ну а если счет в таверне придется ждать часами, это вполне в стиле "сига-сига".

Фото: Изобилие фруктов и овощей (Юлия Червинская/РБК-Украина)

Обязательно стоит попробовать жареный сыр, осьминога на гриле и греческий йогурт из козьего, овечьего или коровьего молока в глиняных горшочках, продающийся буквально в каждом продуктовом магазине.

Кроме того, в Афинах много фирменных кафе, где это лакомство подают как холодный десерт. Его обильно поливают медом, посыпают орехами и разнообразными фруктами по вкусу. Достойный конкурент мороженому!

Фото: С наступлением темноты найти свободный столик в местных кафе и тавернах становится проблематично. На туристических улицах жизнь кипит до рассвета (Юлия Червинская/РБК-Украина)

Карантинные меры строго выполняются в крупных супермаркетах - тут на входе каждый покупатель берет специальную карточку с номером. Таким образом персонал контролирует количество посетителей в залах. Небольшие же магазины на входе обозначают максимальное количество покупателей, и вежливо просят подождать на улице, пока кто-то не закончит покупки.

Фото: Разнообразие и цены на морепродукты поражают, так как значительно отличаются от цен в тавернах. На рынке можно отведать что-то из свежего улова (Юлия Червинская/РБК-Украина)

Многие торговые точки, офисы, салоны и бутики работают в “особом” режиме - иногда это всего пару дней в неделю, в остальное же время витрины наглухо закрыты роллетами - главным “антивандальным” средством, во многих центральных афинских кварталах, где регулярно проходят демонстрации и митинги.

Ежедневно прогуливаясь по этим улицам, не перестаешь удивляться новым граффити, появившимся буквально за ночь.

Фото: Карантинные в крупных супермаркетах - на входе каждый покупатель берет специальную карточку с номером (Юлия Червинская/РБК-Украина)

Музейный марафон: что посмотреть в городе из достопримечательностей

Приехав на родину западной цивилизации, просто невозможно оставить без внимания музеи и достопримечательности. Более того, можно смело заявить, что Афины - это и есть музей.

Акрополь и расположенные на нем Парфенон, Башня ветров, Афинская Агора, Арка Адриана, Храм Зевса Олимпийского, Панатинанаикос (стадион) - это стандартный перечень "маст си", который упоминается в любом путеводителе или видео известных тревел-блогеров.

Фото: Бесплатный вид на платные достопримечательности

Фото: Многие сооружения покрыты реставрационными лесами и окружены заградительными заборчиками (Юлия Червинская/РБК-Украина)

Но, как говорится, у каждой монеты, и у "древнегреческой" в том числе, есть две стороны. Не увидеть Акрополь, как и многие другие достопримечательности, просто невозможно. Во-первых, вокруг него буквально строится вся туристическая индустрия, во-вторых, как минимум потому что вид на него открывается из разных частей города.

Стоимость посещения многих античных мест в Афинах составляет в среднем 10-12 евро, а в высокий сезон достигает 20. Бесплатно посетить все музеи Афин можно лишь несколько дней в году: стоит проверять эту информацию в интернете заранее.

Фото: "Музей" тут повсюду. Местные достопримечательности выглядят шикарно и днем, и в вечернее время (Юлия Червинская/РБК-Украина)

О том, что Акрополь "не за горами", подскажет поток туристических групп и внушительная очередь из жаждущих посмотреть на руины. После почти часового ожидания становится понятно, что множество людей и реставрационные леса делают картинку абсолютно не похожей на фото из сети. Да и прикоснуться, в прямом смысле, к истории не дадут ограждения и внимательные смотрители музейной территории.

Главный лайфхак: большинство античных достопримечательностей более эффектны с высоты близлежащих холмов, чем когда находишься у их подножья. Особое удовольствие - увидеть их во время захода солнца. Так что лучше предварительно уточнив время заката, смело отправляться на популярные смотровые площадки.

Шикарный вид на Акрополь и Парфенон открывается с холма Ареопаг, популярном не только среди туристов, но и у местной молодежи. Тогда как идеальная панорама города предстанет с крутого каменистого холма Ликавит, расположенного на высоте 277 метров над уровнем моря.

Подняться на него можно на фуникулере, что значительно сэкономит силы и время. Однако не спешите приобретать обратный билет: дорога вниз среди двухметровых агав очень живописна и совсем не утомительна.

Фото: Гигантская стеклянная скульптура Бегуна “Дромеас” встречает спортсменов за 2 километра до окончания дистанции марафона (Юлия Червинская/РБК-Украина)

Присмотревшись внимательно, можно обнаружить, что музей в Афинах в прямом и переносном смысле "под ногами".

Туристов, решивших воспользоваться подземным транспортом, на многих станциях метро встретят витрины с экспонатами Музея метрополитена Афин.

Например, в вестибюлях одной из центральных станций метро Афин, Синтагма (Syntagma), музейная экспозиция расположена по всему периметру станции, а все экспонаты были обнаружены во время строительства метрополитена.

Фото: Музейная экспозиция археологических находок на одной из станций метро (Юлия Червинская/РБК-Украина)

Тут ко вниманию путешественников - глиняные масляные светильники, винные амфоры, статуи, погребальные памятники и даже мозаичная кладка пола древнего дома и аутентичный акведук.

Все буквально дышит историей, иногда "слои древности" можно найти в более неожиданных чем метро местах. Например, в подвале магазина одежды, где полюбоваться экспонатами можно сквозь стеклянный пол. Кстати, увидеть античные артефакты можно и в аэропорту, где также расположился небольшой музей.

Уличные философы

Многие тревел-блогеры в своих обзорах упоминают, что в Греции кризис, много бездомных, а то и вовсе рассказывают про отдельные кварталы, где массово обитают наркозависимые.

Частично это так. Однако, даже при том, что бездомные в центре Афин встречаются довольно часто, многие наблюдения, связанные с ними, вызывают как минимум удивление.

Фото: Бездомные на улицах Афин (Юлия Червинская/РБК-Украина)

Кто-то спит под фасадом зданий, кто-то облюбовал скверы и парки, установив там незамысловатый навес. А в живописных уголках сквера можно и вовсе обнаружить палатки с “бытом” вокруг в виде сушилки для белья, полки с книгами, кресел, а то и вовсе растений в вазонах на входе в “квартиру”.

Или же, подняв глаза на крону деревьев, к удивлению обнаружить подвешенными упакованный компактно коврик, спальный мешок и аккуратно упакованные личные вещи - с наступлением темноты под этим деревом будут чьи-то “апартаменты”.

Многих афинских бездомных можно застать мирно читающими книгу, или сосредоточено пишущим что-то в блокнот. Ну а кто-то и вовсе спит в современной “бочке” - коробке из-под холодильника, словно древнегреческий философ Диоген.

Фото: Уличная жизнь Афин (Юлия Червинская/РБК-Украина)

Не меньшее удивления вызывает забота местных властей и социальных служб о мигрантах и людях, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. В Афинах часто можно увидеть работу мобильных пунктов по раздаче продуктовых наборов, услуге по стирке вещей, консультированию и помощи по оформлению бумаг для получения пособия. В целом же признаки особого экономического упадка Афин явно преувеличены в сети. По крайней мере невооруженным взглядом заметить их весьма трудно.

Множество модных бутиков с отличными сезонными скидками и “инстаграмные” узкие улочки с разноцветными дверями утопающие в зелени с колоритными кафе в историческом центре города, расположившихся иногда прямо на лестницах - отличное тому подтверждение. Это однозначно улочки, которые украдут кусочек сердца любого туриста!

Фото: Порт Пирей - прекрасное место для прогулок. Отсюда также отправляются паромы с материковой части Греции на острова (Юлия Червинская/РБК-Украина)

Ранее мы составили путеводитель по Криту - самому большому острову Греции, который покажет местные локации под другим углом.

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