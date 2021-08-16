Города-крепости и памятники природы: почему стоит побывать на Сейме - "экваторе" Сумщины

В Украине – много рек, которые становятся точками на карте для множества различных видов путешествий: от простого похода на природу с палатками до больших экскурсионных маршрутов и активных видов отдыха.

Сплавы на байдарках по Южному Бугу, туристические маршруты до Букского каньона на реке Горный Тикич в Черкасской области, экскурсии на разлив Десны на Черниговщине с возможностями посетить архитектурные памятники уже давно популярны среди украинских путешественников, которые интересуются подобными видами отдыха.

Однако туристический потенциал реки Сейм до сих пор не раскрыт для "массового" туриста, а отдых возле локаций вокруг водоема - в основном прерогатива местных жителей.

О том, чем может интересовать путешественников река, чем региональный ландшафтный парк отличается от заповедника и какие интересные места стоит увидеть на Сейме и вблизи реки, РБК-Украина рассказывает геоботаник Сергей Панченко, проживающий на территории Сеймского Регионального ландшафтного парка, в течение 25 лет исследует его территорию и был инициатором создания администрации этого РЛП.

Как образовалась и где протекает река Сейм

Сейм - река, протекающая через Сумскую область и в пределах Черниговской впадает в Десну. Особенная она тем, что является границей Полесской низменности, Полтавской равнины и Среднерусской возвышенности, где, собственно, и начинается. Поэтому река стремительна и чиста, имеет извилистое русло, делясь на рукава. Кроме того, река также имеет широченную долину, объясняет Сергей Панченко.

"Это словно Гранд Каньон. Однако не в глубину, а в ширину! Образованию ее способствовал ледник, который здесь был во время пика ледникового периода. Со склонов открываются красивые виды, по берегам Сейма можно видеть меловые горы, выходы песчаников со дна древних океанов, принесенные ледником гранитные глыбы", - говорит ученый.

Фото: Сейм на карте бассейна Десны (uk.wikipedia.org)

Долина Сейма была границей распространения археологических культур, в разные исторические эпохи здесь проходили границы государств, происходили культурные обмены.

Чистые пляжи и экскурсионные маршруты: чем интересен Сейм для путешественников

Вокруг территории реки Сейм - хорошие места для активного туризма, ведь вдоль реки расположены чистые пляжи, сосновые боры, лиственные леса, пусть пока и отстает инфраструктура, говорит Сергей Панченко.

"Для туристов, которые не привыкли к палатке или летним домикам, привлекательными будут Путивль и Батурин, стоящие непосредственно на берегах Сейма. Даже маленькие села имеют свой колорит":

Мутин;

Камень;

Спасское;

Выровка;

Литвиновичи;

Воргол.

Рядом расположены Конотоп и Кролевец.

Фото: Виды на реку Сейм, Черниговская область (РБК-Украина)

Долины, поймы и луга: чем особенный Сеймский региональный ландшафтный парк

"Ландшафтное разнообразие наиболее представлено в Сеймском региональном ландшафтном парке. Он - самый большой в Украине! Большая часть парка – это долина Сейма с широченными здесь песчаными равнинами, где все так напоминает полесья, а местами даже тайгу с черникой, брусникой, сфагновыми болотами. Именно в этих лесах обитает шесть десятков диких зубров",- рассказывает собеседник.

Река периодически разливается и пойма (оболонь) тоже широкая, покрытая лугами. Однако здесь сохранились и классические дубово-ясеневые леса. Как, например, в урочище Боромля. Больше лесов на высоком правом берегу, "посчесенном" оврагами.

Фото: Разлив Сейма весной (РБК-Украина)

К слову, ранее РБК-Украина писало, что на Десне весной после снежных зим бывают зрелищные разливы. Аналогичное явление в определенные периоды (не каждый год) может наблюдаться и на реке Сейм. Для туристов это выглядит очень ярко, однако для местных может создавать проблемы, ведь затопленными могут быть важные транспортные пути.

Именно по склонам оврагов и остались леса, ведь ровные участки заняты под пашню. Села на правом берегу стоят на террасах реки. Сейм в пределах ландшафтного парка принимает притоки – Клевень, Чашу, Езуч, Куколку и другие реки. Они также интересны. Долина Сейма - граница культур лесной и лесостепной. Поэтому возникновение поселений здесь мало и оборонительное и торговое значение.

Например, село Мельня возникло на перекрестке торговых путей, ведь стоит как раз напротив устья Куколки, по которой лодкой можно было попасть в Сулу и дальше к Днепру.

Фото: Дворец гетмана Разумовского в Батурине (РБК-Украина)

Путивль - древний, тысячелетний город, с которым связывают события "Слова о полку Игореве", оно долгое время находилось под властью Москвы, и поэтому здесь сохранились уникальные архитектурные памятники построенные во времена Ивана Грозного, редкие в целом для России.

Батурин – гетманская столица - в наше время довольно известный туристический центр. Вокруг Сейма сохранилось много старинных парков, усадеб. А чего стоят небольшие села – бывшие хутора конотопских Сотников Лесогубовка, Таранское, Сарнавщина, где были их мельницы, перевозы. Как удачно умели выбирать место для поселения – это по сути своей небольшие геологические памятники и где не сложно найти кусочки керамики времен египетских пирамид.

Чим региональный ландшафтный парк отличается от заповедника

Сейму повезло, что здесь создан Сеймский региональный ландшафтный парк еще в 1995 году, замечает Сергей Панченко.

"Это самый современный формат сохранения природы и одновременно развития края. Это относительно мягкая в своем режиме природоохранная территория: земли из хозяйственного использования не изымаются, даже в основном остаются у своих владельцев. Это что-то вроде природоохранного кооператива, члены которого понимают важность сохранения природы и умеют воспользоваться конкурентными преимуществами жизни среди натуральных или даже диких ландшафтов", - объясняет он.

Фото: Батурин – легендарный город на Черниговщине, бывшая Гетманская столица на склонах Сейма (РБК-Украина)

По его мнению, государство и местные власти должны способствовать таким инициативам и в их случае создали специальную администрацию.

"В идеале к управлению территорией могло бы привлекаться местное население. Когда диалог налажен, региональные ландшафтные парки не только сохраняют и воспроизводят природу, но еще и способствуют организации отдыха людей, мотивируют к рациональному использованию природных ресурсов и являются научными центрами и образовательными учреждениями", - говорит Панченко.

Формат регионального ландшафтного парка, в отличие от заповедника, предполагает разнообразный режим использования земель, меньше запретов и ограничений – есть участки для сельского хозяйства, развития туристической инфраструктуры, а самые дикие и труднодоступные места – для дикой природы.

"Главное - не менять ландшафт созданием новых полей, карьеров, строительством крупных предприятий", - добавляет специалист.

Маршруты вокруг Сейма: куда стоит отправиться путешественникам

К большому сожалению, из-за недостаточной осведомленности людей, из-за недоверия к инициативам власти, идея Сеймского Регионального ландшафтного парка воспринимается тяжело, говорит Сергей Панченко.

"Здесь важен диалог между ветвями власти, органами местного самоуправления. Пока нет четкого понимания как развиваться ландшафтному парку, владельцы земельных участков, а больше арендаторы пашут луга и выращивают здесь подсолнечник и кукурузу и это на землях, которые периодически затапливаются наводненными водами! Есть ряд других проблем – мусор, добыча песка, неочищенные стоки".

Но несмотря ни на что, это территория вокруг Сейма может удовлетворить многие категории туристов. Например, для любознательных составлены туристические маршруты частично или полностью (до конотопа зубров, гетманскими столицами), разработали схему нового - усадьбами Глухова и окрестностей, где жили и творили люди, внесшие значительный вклад в развитие украинской культуры и государственности.

Фото: Путивль-древний город на Посеймье в Конотопском районе. На фото-Мовчанский монастырь 1591 года (wikipedia.org)

Но даже поездка краеведческими музеями Конотопа, Бурыни, Путивля и Кролевца в свое время нами была превращена в прообраз Конотопского туристического кольца, которое сейчас пытаются разработать. Чрезвычайно велика образовательная роль этого края.

Здесь чрезвычайно продуктивно удавалось проводить учебные практики для студентов Киево-Могилянской академии, мне приходилось работать со студентами-дипломниками из КНУ ім. Тараса Шевченко, Глуховского НПУ ім. Александра Довженко, проводили биологические школы для воспитанников местных кружков Малой академии наук. Не удается увидеть в долине Сейма – неподалеку расположены Десна, Новгород-Северский",- рассказывает он.

Видео: Под Конотопом можно понаблюдать за зубрами (youtube.com/телеканал ДОМ)

Самые интересные места, которые стоит посетить рядом с рекой Сейм

По просьбе РБК-Украина Сергей Панченко называет интересные локации, которые стоит посетить туристам вокруг территории реки Сейм.

- Батурин и Путивль - некогда мощные крепости, потерявшие свое стратегическое значение, но сохранившие памятники архитектуры и колорит;

- склоны села Спасское и Божок, откуда открывается невероятный пейзаж на всю долину Сейма, недаром здесь расположилась целая тусовка парапланеристов!

- Спадщанский лес - только недавно описанный в контексте природы, а в целом известен как угодья Спасо-Преображенского монастыря и очаг партизанского движения во время Второй мировой войны;

- парки сел камень, Волокитиное и Воргол со своей историей, уникальным набором растений, пусть и в разной степени заброшенные, но с хорошим гидом скучать не придется;

- конотопские зубры - особенно зимой, когда они у мест подкормки могут издалека попозировать, но и здесь без гида не обойтись.

Напомним, ранее сообщалось, что приготовили для туристов, которые едут на озеро Синевир в Карпаты.

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