Город на двух морях, озера и крепости: самые интересные места Албании, о которых вы могли не знать

Отдых в Албании доступен украинцам в новом сезоне с простыми правилами въезда: в страну можно ехать без необходимости предъявлять на границе отрицательные результаты ПЦР-тестов. Пассажирам выборочно проверяют состояние здоровья и измеряют температуру. В целом, условия въезда в курортную страну - одни из самых простых.

Что посмотреть в Албании во время отпуска? Этот вопрос часто возникает у тех, кто отправился в страну летом. Предлагаем список самых интересных локаций страны, которые можно увидеть во время экскурсий.

Город-крепость на берегу реки и кастровый источник

Берат - "Город тысячи окон", находится на берегах реки Осуми. Внесен в список мирового наследия ЮНЕСКО.

Город разделен рекой на два района: Горица - христианский квартал и Мангелем - мусульманский квартал. Когда будете здесь, обязательно поднимитесь на смотровую площадку, находящуюся в крепости: отсюда открываются просто потрясающие виды.

Фото: Город Берат в Албании отличает архитектура с множеством окон, которые плотно прилегают друг к другу (Владимир Гайдук)

Голубой глаз - прохладный карстовый источник, редкий геологический объект, находящийся неподалеку от города Саранда.

Температура источника в течение всего года составляет 13 градусов: даже летом. Его глубина составляет более 50 метров.

Фото: Вид на город Берат из крепости (Владимир Гайдук)

Гирокастра - город-крепость, которая славится уникальным цветом крыш домов. Город, как и много веков назад, известен местными ювелирными изделиями из серебра. Часто его называют также "городом камня", в котором сохранилось около 500 домов, которые созданы в едином архитектурном стиле.

Особую популярность городу принесли дома башенного типа (турецкие "куле"), которые строились в 17-19 столетиях. Такие жилые постройки - типичные для Балканского региона, но нигде больше не сохранились в таком большом количестве, как здесь.

Фото: Гирокастра - город на юге Албании в долине реки Дринос (uk.wikipedia.org)

Популярный курорт, озеро и цветные кварталы

Саранда - один из крупнейших и самых популярных курортов Албании, находящийся на юге страны на берегу Ионического моря.

С этого курорта довольно легко попасть к греческому острову Корфу благодаря тому, что между ними курсируют паромы.

Фото: Город Саранда расположен на побережье Ионического моря напротив греческого острова Корфу (pixabay.com)

Коман - искусственное озеро, которое было создано в результате строительства гидроэлектростанции Фиерза в 1978 году. Однако его искусственное происхождение отнюдь не умаляет красоту этого места.

Местные говорят: если вы были в Албании, однако не побывали на озере Коман, то в Албании вы не были. Озеро Коман окружено живописными горами и лесами, а вода имеет особый зелено-голубой цвет.

Фото: Живописное озеро Коман (uk.wikipedia.org/Kolin Slidmore)

Тирана - столица и крупнейший город Албании. Один из самых динамичных городов Европы по уровню развития со своим компактным историческим центром, городским парком и цветными кварталами. Этот город является домом для многих интересных галерей и музеев, которые просто нельзя не посетить.

Национальный парк и историческая столица на двух морях

Влера - место, где можно побывать на двух морях одновременно: Адриатическом и Ионическом. Для любителей активного времяпровождения нужно ехать именно сюда: здесь есть множество вариантов активного отдыха от серфинга до параглайдинга.

К слову, именно в этом городе была провозглашена независимость страны от Османской империи.

Фото: Исторический район города Влера, расположенного сразу на двух морях (pixabay.com)

Круя - историческая столица Албании, город который называют "Балконом" Адриатики. Именно здесь сохранилась семейная крепость албанского национального героя Георгия Скандербега. Также в Круе находится один из крупнейших восточных рынков в Албании. Побывав на нем, вы погрузитесь в аутентичную атмосферу и узнаете о жизни страны гораздо больше.

Ллогара - известный крупный национальный парк страны. У туристов, которые сюда попадают, нередко складывается впечатление, будто они оказались на съемках фильма "Властелина колец". Особенно интересным для посещения парк будет для любителей экстремальных видов спорта.

Фото: Ллогара — один из национальных парков Албании, расположенный в горном районе на побережье Адриатического моря (uk.wikipedia.org)

Парк расположен возле полуострова Карабурун, вблизи важного перевала Ллогара (1027 метров над уровнем моря) - единственного горного прохода между побережьем Адриатического и Ионического морей. Его использовали в качестве перехода еще со времен античности. До города Влера отсюда около 40 километров.

Бункеры - не случайно я внес эти здания в список обязательных к посещению. Ведь в Албании они почти на каждом шагу! Их в стране более 700 тысяч, то есть на четырех жителей страны приходится по одному бункеру. Такое большое количество этих оборонительных сооружений было построено во время периода правления Энвера Ходжи, который боялся военной атаки на страну.

Напомним, ранее мы писали, что посмотреть во время отдыха в Анталии.

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