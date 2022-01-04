На горнолыжных курортах Австрии фиксируют вспышки COVID: что известно

На известном горнолыжном курорте Ишгль в Тироле снова была зафиксирована вспышка инфекции в ресторане, которая в начале пандемии COVID-19 стала "рассадником" коронавируса. Об этом пишет Wiener Zeitung.

"В ишгльском Apres-Ski-баре Kitzloch, попавшем в заголовки газет в начале пандемии коронавируса, у еще одного протестованного обнаружен положительный результат - это уже пятый случай коронавируса среди работников", — говорится в сообщении.

Отмечается, что перед этим у четырех работников был обнаружен COVID-19, из трех из них – штамм "Омикрон".

Учитывая вспышку коронавирусной инфекции, органы здравоохранения Тироля запустили массовое тестирование всех сотрудников заведения, также рекомендовано пройти тест на коронавирус и работникам заведений курорта.

Фото: На курорте Ишгль снова зафиксирована вспышка коронавируса в ресторане Kitzloch (facebook.com/Kitzloch)

Уточняется, что коронавирус также обнаружен у 19 лыжных инструкторов на горнолыжном курорте в тирольском Кирхберге. Как отмечает издание Kronen Zeitung, инструкторы работали в этом районе с 25 декабря.

Местные органы власти призвали всех находившихся в районе курорта превентивно провести ПЦР-тест на COVID.

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