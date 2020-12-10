Вместо длительных перелетов: горнолыжные курорты станут доступнее для украинских туристов

Балканская страна стала еще доступнее для отдыха для украинцев в том числе и в зимнее время. Из Украины в Черногорию запустились регулярные прямые рейсы. Раньше в эту страну напрямую можно было долететь только чартерами во время пляжного сезона.

С 1 декабря в столицу Черногории запустили регулярные рейсы дважды в неделю. Рейсы в Подгорицу из Киева запустила авиакомпания Windrose Airlines.

Полететь в Черногорию можно во вторник и субботу по цене 220-270 евро в обе стороны. В стоимость билета входит провоз багажа до 23 кг.

Фото: Национальный парк Дурмитор (montenegrofortravellers.com)

"Для Черногории важны украинские туристы"

Запуск регулярных круглогодичных рейсов – это прорыв в отношениях между Черногорией и Украиной, который готовился несколько лет, говорит в комментарии РБК-Украина Татьяна Колесниченко, Президент Ассоциации по развитию международных отношений ADRUM.

"Два в одном: теперь можно спокойно и надежно полететь в любое время года, что открывает возможность туризма в зимний период, а также осенне-весенний сезоны, и способствует развитию бизнес-связей и культурной дипломатии между нашими странами", - отмечает эксперт.

До этого прямые рейсы из Украины осуществлялись только с мая по сентябрь. А в другие месяцы пассажиры летали стыковочными рейсами, что занимало 8-10 часов.

Фото: В Черногорию можно будет летать дважды в неделю (пресс-служба ADRUM)

"В период коронавируса это время увеличилось еще на несколько часов, а также выросли дополнительные риски для здоровья. Сейчас всего за 2 часа 15 минут преодолевается расстояние в 1200 километров между Киевом и Подгорицей", - добавляет специалист.

Она отмечает, что для Черногории важны украинские туристы, которые смогут впервые открыть для себя эту Балканскую страну в качестве зимнего курорта, а также насладиться ее красотами осенью и весной.

Фото: Горнолыжный курорт Жабляк (seetheworld.top)

Чем для туристов интересна Черногория зимой

Украинские туристы в этом сезоне могут оценить горнолыжные курорты Черногории. Самое популярное место – горный массив Дурмитор в 150 км на север от Подгорицы.

Этот национальный парк внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории почти 400 квадратных километров расположены больше 20 вершин высотой более 2200 м, 18 ледниковых озер, более 700 родников.

В Дурмиторе проложены трассы разной сложности для лыжников с разным опытом и школы катания на лыжах и сноуборде. Толщина снега в курортной части достигает 1,2 м с декабря до конца марта.

Подняться на трассы можно с помощью подъемников от центра горнолыжного курорта – города Жабляк, который расположен на высоте 1,5 км над уровнем моря. Там расположено много маленьких отелей и вилл.

Еще один очень популярный горнолыжный курорт находится в 70 км от столицы – Колашин. Горнолыжный центр Биеласица-еЕзерине расположен в 10 км от Колашина. Это место назвали "нетронутой Швейцарией". Этот курорт удобен для новичков – трассы проложены по пологим склонам.

Фото: Термальные источники есть неподалеку от Дурмитора (pixabay.com)

Горячие источники

Также в Черногории можно оздоровиться на бальнеологических курортах с термальными источниками. Например, горячий источник Илиджа находится в Игало поблизости от национального природного парка Дурмитор, в шести километрах от места, где река Синьца впадает в реку Комарница. В Илидже вода выходит на поверхность с температурой от 26 до 36 градусов. Купаться в таких термах приятно и зимой.

Источники города Улцинь. В этом районе находятся несколько теплых источников с температурой воды выше 20 градусов. В них также можно купаться и отдыхать в холодное время года. Источники называются "Старый город", "Валданос", "Орашац".

Биело-Поле. Около города Биело-Поле известно около 25 минеральных источников. Один из самых известных термальных источников – "Чеоче". Температура воды в нем – около 27 градусов зимой. Первый в Черногории завод по разливу минеральных вод был построен именно на этом источнике в 1984 году.

К слову, для поездки в Черногорию украинцам не нужно сдавать тест, а вот после возвращения в Украину – придется. Черногория находится в "красном" списке украинского Минздрава по количеству активных случаев коронавируса.

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