Гигантские черепахи, подземное озеро и пейзажи: чем поражает путешественников греческий остров Кефалония

Природу острова оценили голливудские режиссеры

Семья путешественников из Энергодара продолжает свое необычное турне по пяти странам Европы. Наталья и Дмитрий Будянские вместе с дочерью запланировали объехать автомобилем максимально большое количество локаций по маршруту в 7 тысяч километров за 38 дней, потратив минимум средств.

Будянские эксклюзивно делятся впечатлениями от путешествия с Travel РБК-Украина. В своей новой колонке Наталья рассказывает об уникальных достопримечательностях греческого острова Кефалония, где путешественники провели 6 дней.

Завораживающая и опасная дорога в горах

"Вау-эффект" на Кефалонии начинается сразу. Дорога идет вдоль побережья – от видов в окне невозможно оторваться. Тот, кто был в Греции на материке, но не видел пейзажи на островах, можно считать – не был в Греции.

Лет 5-6 назад остров сильно трясло, как и соседнюю Лефкаду. Дорогу расчистили и восстановили, кое-где построили новые мостики и укрепили сползающие на дорогу скалы.

Фото: Ошеломляющие виды на побережье (Наталья Будянская/для РБК-Украина)

Когда на обочинах встречаются исковерканные и засыпанные камнями автомобили, наступает мгновенное "протрезвление" от красоты природы и вспоминается ее неспокойный нрав. Хочется прижаться машиной к скале и не ползти серпантином дорог вдоль сыпучего обрыва.

Карта Кефалонии похожа на расслабленного осьминога, раскинувшего скалистые щупальца-полуострова. Планируем проехать остров вдоль и поперек, исследовать каждую достопримечательность и обнаружить нечто уникальное, что отличает его от всех других.

Фото: Остров стал декорациями к голливудским фильмам (Наталья Будянская/для РБК-Украина)

Кефалония кинематографична - сюда Голливуд приезжал снимать кино. А еще здесь полно устричных ферм и особое вино из сорта винограда robola, которое можно попробовать только здесь - оно с острова не вывозится.

Кефалония по площади как две Лефкады. И мы здесь - на шесть дней.

Черепахи, приплывающие позавтракать

Черепахи Каретта-Каретта - полтора метра в диаметре и весом до 180 кг. Увидеть этих милых "толстушек" можно на набережной Аргостоли. Да, никуда ехать не нужно – вышли утром на рынок, а они тут как тут, плещутся в воде, словно дельфины у берега.

Поглазеть на черепах собирается приличная толпа. Как же так получилось, что в столицу острова приплывают эти гигантские морские животные?

Все просто - каждое утро к набережной возвращаются рыбацкие лодки. Рыбаки торгуют свежим уловом, чистят и потрошат рыбу, а всю требуху сбрасывают за борт в море. Вот за этими "вкусняшками" каждое утро и приплывают черепахи.

Фото: Туристы ждут черепах возле рыбацких лодок (Наталья Будянская/для РБК-Украина)

У этого завтрака есть точное время - с 8.00 до 9.00. А потом рыбаки снова уходят в море, а черепахи уплывают. Пожалуй, Аргостолион - единственная столица, в которой прижился такой необычный туристический аттракцион.

Эти черепахи занесены в Красную книгу. Они мигрируют из Южной Африки к берегам острова Закинтос в августе, чтобы отложить яйца, а в Кефалонию заплывают позавтракать.

Их популяцию берегут. Отслеживают количество особей, поведение, скорость движения, замеряют время пребывания у берегов Кефалонии. Этим занимаются волонтеры, которые живут в лагере по 3 недели и дежурят по утрам на набережной. Волонтером может стать каждый, из любой страны, нужно лишь подать заявку на сайте организации. Эта программа под патронатом государства.

Самое глубокое подземное озеро

Есть на Кефалонии удивительное подземное озеро Мелиссани. По древней легенде, здесь обитали нимфы. Когда они прогневали бога Пана, он спрятал это озеро под землю. В середине 50-х годов прошлого столетия какой-то пастух искал овцу, отбившуюся от стада, споткнулся и едва не свалился в яму. Заглянул внутрь и увидел, как сверкает вода на солнце.

Фото: Наталья в пещере (Наталья Будянская/для РБК-Украина)

Уже три десятилетия по этому озеру греки катают туристов на лодках, рассказывая одну и ту же историю. Вода в озере нереальная, словно подсвеченная изнутри. Максимальный эффект достигается, когда солнце в зените - с 12 до 15 часов.

У этого озера с кристальной чистой водой есть научное объяснение: оно, пожалуй, единственное, в котором смешаны пресная и соленая морская вода. Обычно река впадает в море, а на Кефалонии все наоборот. Море заходит в подземные пещеры и проходит под территорией почти всего озера под землей, и вытекает как раз в пещере Мелиссани.

Фото: Семья Будянских на озере Мелиссани (Наталья Будянская/для РБК-Украина)

Прогулка длится не больше 10 минут. Цена - 6 евро за взрослого, 4 – за ребенка. Гондольеры поют песни, предлагают сделать фото на память и рассказывают, что Милиссани - самое глубокое подземное озеро в мире (до 20 метров), причем, действительно видно дно.

От туристов на острове отбоя нет. Их привозят большими автобусами. Этим летом больше всего на островах итальянцев, хотя раньше громче всех шумели вездесущие китайцы.

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