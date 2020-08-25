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Собираетесь на иностранные курорты: украинцам дали важные советы перед отпуском

Вторник 25 августа 2020 13:07
Собираетесь на иностранные курорты: украинцам дали важные советы перед отпуском
Фото: Отдых за рубежом (pixabay.com)
Автор: Катерина Гончарова

Какие случаи не покрывает страховка во время отпуска за рубежом

Нередко украинцы едут за границу, не оформив медицинскую страховку. Иногда – в связи с тем, что на границе не всегда просят предъявлять полис и некоторые другие документы, необходимые для въезда в страну. Но о страховании все же надо позаботиться заранее, особенно – во время пандемии COVID-19, говорят РБК-Украина представители туроператора "TezTour".

Киевлянка Светлана Осадчук этим летом побывала в отпуске на одном из курортов Турции. Во время плавания в море наткнулась на острый предмет, сильно травмировав ногу.

"Я сразу же села в такси и доехала до местной больницы. Мне оказали первую помощь, дали рекомендации, что делать дальше. Каково было мое удивление, когда с меня за это не взяли ни копейки. Страховку до отпуска я оформить не успела, и даже в этом случае помощь мне предоставили бесплатно. Но полис я все же теперь советую оформлять всем, ведь не в каждой стране и не в каждом городе будет так, как произошло в моем случае", - рассказывает она.

Почему стоит оформить страховку перед зарубежным отпуском?

Все, кто направляется на отдых за границу, должны заранее оформить страховой полис на случай заболеваемости COVID-19, говорит РБК-Украина Александр Новиковский, заместитель генерального директора туроператора "TezTour". Такие страховые полисы с начала пандемии стали предлагать множество страховых компаний.

"Египет такого страхования не требует. Но мы все же советуем перестраховаться и оформить полис", - отмечает Новиковский.

Собираетесь на иностранные курорты: украинцам дали важные советы перед отпускомФото: Украинцам советуют особенно серьезно отнестись к страхованию во время пандемии (pixabay.com)

По его словам, стоимость такого полиса не такая высокая, чтобы рисковать и ехать на отдых в любую курортную страну без страховки. К примеру, в "TezTour" уже включили полисы страхования от COVID-19 как обязательное для туристов при покупке тура. Цена за такой полис – от 5 до 15 евро, отмечает Новиковский.

Даже если страна, в которую вы едете на отдых, не требует оформления полиса, его все же стоит заказать, отмечают нам в страховых компаниях. Страховку с покрытием медицинских расходов во время поездки за границу туристы могут оформить на период от 1 суток до 365 дней (на целый год). Но действует страховка столько, сколько дней турист находится в поездке.

Куда обращаться, если нужна помощь?

По данным туркомпании Piligrim, при наступлении страхового случая туристу надо как можно скорее (до 24 часов после его наступления) обратиться по номеру телефона/другими контактами, указанными в страховом полисе, сообщив номер своего страхового полиса, данные застрахованного лица, местонахождение, личные контакты.

Также надо обязательно документально зафиксировать наступление страхового случая.

Собираетесь на иностранные курорты: украинцам дали важные советы перед отпускомФото: Отдых за рубежом во время карантина проходит по новым правилам (pixabay.com)

Если во время отдыха у туриста появились подозрения в том, что он заболел, можно обратиться в службу поддержки страховой компании, услугами которой воспользовался турист. Там должны оплатить текущее лечение в клинике за рубежом, говорит Леся Щербакова, исполнительный директор СК "Провидна".

Какие случаи не покрывает туристическая страховка?

Туристическая страховка, если речь идет о медицинской и о страховке от несчастных случаев, обычно не покрывает лечение хронических заболеваний, которые уже были подтверждены у туриста ранее. К примеру, это могут быть сердечно-сосудистые заболевания, ВИЧ и другие. Также не покрывает беременность и плановые операции, услуги стоматолога.

К сожалению, страховая не возместит средства при обострении онкологии во время поездки, говорит РБК-Украина Елена Бойко, соучредитель туроператора Travel Professional Group.

"Подобные ситуации страховые компании не расценивают как те, которые подпадают под страховой случай во время отпуска за границей. Но если турист неожиданно заболел, или возникла какая-то другая ситуация, страховые компании возмещают стоимость лечения", - отмечает Елена.

Напомним, ранее мы писали, зачем и где проверять информацию о въезде в Украину после отпуска.

Также советуем почитать о труднодоступных островах, Океании и Антарктике глазами украинца.

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