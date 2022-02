Фонтан лавы: отменят ли рейсы из-за масштабного извержения вулкана Этна

Облако пепла над вулканом вечером достигло высоты 10 километров

На итальянском острове Сицилия началось очередное мощное извержение вулкана Этна.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Volcanodiscovery.com.

По сообщению Итальянского национального института геофизики и вулканологии (INGV), извержение произошло в юго-восточной части кратера, вызвав дождь из пепла.

Вечером, 10 февраля, фонтаны лавы начали извергаться из кратера и достигли высоты до 600 метров. Облако пепла над вулканом вечером достигло высоты 10 километров.

Утром, 11 февраля, вулканические толчки усилились до средних значений, лавовый поток все еще активен. Из кратера извергается лава, толчки, выбрасывающие ее на поверхность, становятся все более интенсивными. Из юго-восточного кратера выходят три потока лавы, которые продвинулись уже на сотню метров.

В издании Euroweeklynews.com сообщается, что аэропорт в Катании продолжает работать в обычном режиме, ведь выбросы пепла не повлияли на его работу.

#Etna is not exactly famous for producing pyroclastic flows, though they are pretty common during her violent paroxysmal episodes. Here is a nice little one during the powerful paroxysm on the evening of 10 February 2022. pic.twitter.com/p1b5HxuKr0