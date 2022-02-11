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Фонтан лавы: отменят ли рейсы из-за масштабного извержения вулкана Этна

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Пятница 11 февраля 2022 14:12
Фонтан лавы: отменят ли рейсы из-за масштабного извержения вулкана Этна Фото: Извержение вулкана Этна на острове Сицилия (unsplash.com/samferrara)
Автор: Евгения Тугушева

Облако пепла над вулканом вечером достигло высоты 10 километров

На итальянском острове Сицилия началось очередное мощное извержение вулкана Этна.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Volcanodiscovery.com.

По сообщению Итальянского национального института геофизики и вулканологии (INGV), извержение произошло в юго-восточной части кратера, вызвав дождь из пепла.

Вечером, 10 февраля, фонтаны лавы начали извергаться из кратера и достигли высоты до 600 метров. Облако пепла над вулканом вечером достигло высоты 10 километров.

Утром, 11 февраля, вулканические толчки усилились до средних значений, лавовый поток все еще активен. Из кратера извергается лава, толчки, выбрасывающие ее на поверхность, становятся все более интенсивными. Из юго-восточного кратера выходят три потока лавы, которые продвинулись уже на сотню метров.

Отменяют ли рейсы в связи с извержением вулкана

В издании Euroweeklynews.com сообщается, что аэропорт в Катании продолжает работать в обычном режиме, ведь выбросы пепла не повлияли на его работу.

Гора Этна — самый большой и самый активный вулкан в Европе. Его частые извержения часто сопровождаются большими потоками лавы.

Чем известен вулкан Этна в популярной у туристов стране

С 1980 года северо-восточный кратер Этны высотой 3324 метра считался самым высоким из сицилийских вулканов. Прежде чем его края постепенно разрушились, кратер фактически достиг максимальной высоты 3350 метров в 1981 году.

Этна — активный стратовулкан на восточном побережье Сицилии, расположенный в столичном городе Катания, между городами Мессина и Катания, и является одним из самых активных вулканов в мире, находящимся в почти постоянном состоянии активности.

Этна является одним из вулканов с самыми длинными частыми извержениями, насчитывающими более 2000 лет.

Напомним, ранее мы писали, что названы лучшие направления для путешествий по Европе.

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