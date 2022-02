Фонтан лави: чи скасують рейси через масштабне виверження вулкана Етна

Хмара попелу над вулканом увечері досягла висоти 10 кілометрів

На італійському острові Сицилія почалося чергове сильне виверження вулкана Етна.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Volcanodiscovery.com.

За повідомленням Італійського національного інституту геофізики та вулканології (INGV), виверження відбулося у південно-східній частині кратера, викликавши дощ із попелу.

Увечері, 10 лютого, фонтани лави почали вивергатися з кратера та досягли висоти до 600 метрів. Хмара попелу над вулканом увечері досягла висоти 10 кілометрів.

Вранці, 11 лютого, вулканічні поштовхи посилилися до середніх значень, лавовий потік ще активний. З кратера викидається лава, поштовхи, що викидають її на поверхню, стають дедалі інтенсивнішими. З південно-східного кратера виходять три потоки лави, які просунулися вже на сотню метрів.

У виданні Euroweeklynews.com повідомляється, що аеропорт у Катанії продовжує працювати у звичайному режимі, адже викиди попелу не вплинули на його роботу.

#Etna is not exactly famous for producing pyroclastic flows, though they are pretty common during her violent paroxysmal episodes. Here is a nice little one during the powerful paroxysm on the evening of 10 February 2022. pic.twitter.com/p1b5HxuKr0