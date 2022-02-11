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Фонтан лави: чи скасують рейси через масштабне виверження вулкана Етна

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П'ятниця 11 лютого 2022 14:12
Фонтан лави: чи скасують рейси через масштабне виверження вулкана Етна Фото: Виверження вулкана Етна на острові Сицилія (unsplash.com/samferrara)
Автор: Євгенія Тугушева

Хмара попелу над вулканом увечері досягла висоти 10 кілометрів

На італійському острові Сицилія почалося чергове сильне виверження вулкана Етна.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Volcanodiscovery.com.

За повідомленням Італійського національного інституту геофізики та вулканології (INGV), виверження відбулося у південно-східній частині кратера, викликавши дощ із попелу.

Увечері, 10 лютого, фонтани лави почали вивергатися з кратера та досягли висоти до 600 метрів. Хмара попелу над вулканом увечері досягла висоти 10 кілометрів.

Вранці, 11 лютого, вулканічні поштовхи посилилися до середніх значень, лавовий потік ще активний. З кратера викидається лава, поштовхи, що викидають її на поверхню, стають дедалі інтенсивнішими. З південно-східного кратера виходять три потоки лави, які просунулися вже на сотню метрів.

Чи скасовують рейси у зв'язку з виверженням вулкана

У виданні Euroweeklynews.com повідомляється, що аеропорт у Катанії продовжує працювати у звичайному режимі, адже викиди попелу не вплинули на його роботу.

Гора Етна — найбільший і найактивніший вулкан у Європі. Його часті виверження часто супроводжуються великими потоками лави.

Чим відомий вулкан Етна у популярній у туристів країні

З 1980 року північно-східний кратер Етни заввишки 3324 метри вважався найвищим із сицилійських вулканів. Перш ніж його краї поступово зруйнувалися, кратер фактично досяг максимальної висоти 3350 метрів 1981 року.

Етна — активний стратовулкан на східному узбережжі Сицилії, розташований у столичному місті Катанія, між містами Мессіна і Катанія, і є одним із найактивніших вулканів у світі, що перебувають у майже постійному стані активності.

Етна є одним із вулканів з найдовшими частими виверженнями, що налічують понад 2000 років.

Нагадаємо, раніше ми писали, що названо найкращі напрямки для подорожей Європою.

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