Ежедневные рейсы и бюджетный отдых. Почему стоит побывать в Тбилиси и Батуми зимой

Грузия – страна гор, старинной архитектуры, монастырей и аутентичных сортов вина. Глубокие традиции здешней культуры и до сих пор буквально "транслируются" изо всех домов каждого села страны. Здесь почтенный хозяин делает свое домашнее вино, в домах собираются большой семьей за одним столом и поют песни. Принять гостя в грузинском доме – честь: накормят так, что не сможете быстро уйти.

Одни из самых популярных среди украинцев городов Грузии – Тбилиси и Батуми. Как спланировать путешествие в один из этих колоритных городов, что там посмотреть и какие правила въезда - в материале TRAVEL РБК-Украина.

Выгодные рейсы – каждый день. Как долететь в Грузию из Украины

Путешествие в Тбилиси и Батуми – идеальная опция для поездки на уик-энд или в будние дни: в Тбилиси из Украины теперь можно вылететь ежедневно, а в Батуми – дважды в неделю.

Такой удобный график полетов предлагает украинская авиакомпания Bees Airline. Рейсы осуществляются из аэропорта имени Сикорского, который находится в черте Киева: это является дополнительным "плюсом": нет необходимости платить много денег за такси в "Борисполь".

Фото: Примеры цен на рейсы по маршруту Киев-Батуми от Bees Airline на февраль 2022 года (скриншот с сайта Bees Airline)

Перелеты проходят на современных бортах Boeing 737-800 по оптимальным тарифам (минимальный - на глубину в 3 месяца). Пассажирам предлагается максимальный спектр дополнительных услуг. На борту доступно новое бортпитание, есть и опция бесплатной перевозки лыжного снаряжения.

Приобрести билеты на рейсы из Киева в Батуми или Тбилиси можно на сайте авиакомпании.

Фото: Рейсы по маршруту Киев-Тбилиси проходят ежедневно. Примеры цен на февраль 2022 года (скриншот с сайта Bees Airline)

Канатная дорога и аутентичная архитектура. Что посмотреть в Батуми

В городе – множество мест, которые стоит посмотреть за уик-энд. Среди них:

Дельфинарий Итак, первое место, которое стоит посетить всем отдыхающим, это хорошо известный батумский дельфинарий;

"Танцующие фонтаны" с лазерным шоу;

Канатная дорога;

Венецианская площадь Пьяцца;

Канатная дорога Арго;

Площадь Европы.

Фото: Батуми (unsplash.com/max-slch)

К слову, зимой в окрестностях Батуми можно посмотреть крепость в Гонио, съездить на экскурсию к водопаду Махунцети, ну и отсюда удобно отправиться на горнолыжный курорт Годердзи. В целом, так как климат в Аджарии субтропический, зимой доступны практически все те же маршруты и экскурсии, что и в летний период.

Где стоит побывать в Тбилиси. Топ локаций столицы Грузии

Город лежит в речной долине, но достаточно высоко над уровнем моря. Новые архитектурные конструкции города – мосты, ландшафтные парки и скверы, контрастируют со старыми улочками, домами и природой вокруг. А ночные огни Тбилиси влюбят в себя даже самого бывалого туриста.

Старый город с множеством исторических мест для прогулок;

Канатная дорога и парки развлечений;

Цминда Самеба;

Театр марионеток Резо Габриадзе;

Жинвальское водохранилище;

Крепость Нарикала;

Грузинский национальный музей;

Монастырь Бетания;

Метехи.

Если одного только Тбилиси вам оказалось мало, можно взять экскурсию продолжительностью в 2-3 дня и глубже познакомиться со страной. Например, всего за 20 километров от Тбилиси расположен старинный город Мцхета, который был основан более тысячи лет назад.

Фото: Тбилиси (unsplash.com/mike-swigunski)

Какие правила въезда в Грузию сегодня

Путешественникам, вакцинированным против COVID-19 при перелете воздушным транспортом необходимо предоставить в пограничных пунктах пропуска в Грузии документ, подтверждающий полный курс (две дозы и одна доза в случае прививки вакциной Johnson&Johnson) любой вакцинации против COVID-19. При пересечении сухопутной и морской границы Грузии туристу также нежно подтвердить прохождение полного курса вакцинации любым препаратом против COVID-19. Также на пограничных пунктах пропуска Грузии одновременно необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста. Если вы ранее выздоровели от коронавируса, при пересечении границы необходимо предоставить документ, подтверждающий заболевание (положительный результат ПЦР-теста) в течение последних 100 дней и проведение одной дозы любой вакцинации, определенной ВОЗ для неотложного использования (Pfizer/BioNTech, Astrazeneca-SK Bio, Serum Institute of India, Janssen и Moderna). Последовательность заражения и вакцинации не имеет значения. С момента вакцинации должно пройти не менее 14 дней. Невакцинированным надо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного не более чем за 72 часа до поездки в Грузию. В таком случае, на 3-й день пребывания необходимо пройти ПЦР-тестирование за свой счет. Информация о результатах теста отправляется по электронной почте в течение 24 часов. Результат ПЦР-тестирования должен быть на грузинском, английском или русском языках. Дети возрастом до 10 лет от таких требований освобождаются. Также перед поездкой надо заполнить специальную анкету, указав в онлайн-форме историю поездок за последние 14 дней, контактные данные (адрес, номер телефона, адрес электронной почты и так далее).

Напомним, ранее мы писали, как Грузии удалось стать привлекательной для туризма страной.