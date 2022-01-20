Щоденні рейси та бюджетний відпочинок. Чому варто побувати в Тбілісі та Батумі взимку

Грузія – країна гір, старовинної архітектури, монастирів та автентичних сортів вина. Глибокі традиції місцевої культури й досі буквально "транслюються" з усіх будинків кожного села. Тут поважний господар робить своє домашнє вино, у будинках збираються великою родиною за одним столом та співають пісні. Прийняти гостя у грузинському домі – честь: нагодують так, що не зможете швидко піти.

Одні з найпопулярніших серед українців міст Грузії – Тбілісі та Батумі. Як спланувати подорож до одного з цих колоритних міст, що там подивитися та які правила в'їзду – у матеріалі TRAVEL РБК-Україна.

Вигідні рейси – щодня. Як долетіти до Грузії з України

Подорож до Тбілісі та Батумі – ідеальна опція для поїздки на вікенд або у будні дні: до Тбілісі з України тепер можна вилетіти щодня, а до Батумі – двічі на тиждень.



Такий зручний графік польотів пропонує українська авіакомпанія Bees Airline. Рейси здійснюються з аеропорту імені Сікорського, який знаходиться в межах Києва: це є додатковим "плюсом": немає потреби платити багато грошей за таксі в "Бориспіль".





Фото: Приклади цін на рейси за маршрутом Київ-Батумі від Bees Airline на лютий 2022 року (скриншот із сайту Bees Airline)

Перельоти проходять на сучасних бортах Boeing 737-800 за оптимальними тарифами (мінімальний – на глибину 3 місяці). Пасажирам надається максимальний спектр додаткових послуг. На борту є нове бортхарчування, є й опція безкоштовного перевезення лижного спорядження.



Придбати квитки на рейси з Києва до Батумі або Тбілісі можна на сайті авіакомпанії.

Фото: Рейси за маршрутом Київ-Тбілісі проходять щоденно. Приклади цін на лютий 2022 року (скриншот із сайту Bees Airline)

Канатна дорога та автентична архітектура. Що подивитися в Батумі

У місті – безліч місць, які варто подивитися за вікенд. Серед них:

• Дельфінарій Отже, перше місце, яке варто відвідати всім відпочивальникам, це добре відомий дельфінарій у Батумі;

• "Танцюючі фонтани" з лазерним шоу;

• Канатна дорога;

• Венеціанська площа П'яцца;

• Канатна дорога Арго;

• Площа Європи.

Фото: Батумі (unsplash.com/max-slch)

До речі, взимку на околицях Батумі можна подивитися фортецю в Гоніо, з'їздити на екскурсію до водоспаду Махунцеті, та й звідси зручно вирушити на гірськолижний курорт Годердзі. В цілому, оскільки клімат в Аджарії субтропічний, взимку доступні практично ті самі маршрути та екскурсії, що і в літній період.

Де варто побувати у Тбілісі. Топ локацій столиці Грузії

Місто розташоване у річковій долині, але досить високо над рівнем моря. Нові архітектурні конструкції міста – мости, ландшафтні парки та сквери, контрастують зі старими вуличками, будинками та природою навколо. А нічні вогні Тбілісі закохаються навіть досвідченого туриста.

• Старе місто з багатьма історичними місцями для прогулянок;

• Канатна дорога та парки розваг;

• Цмінда Самеба;

• Театр маріонеток Резо Габріадзе;

• Жинвальське водосховище;

• Фортеця Нарікала;

• Грузинський національний музей;

• Монастир Бетанія;

• Метехи.

Якщо одного Тбілісі вам виявилося замало, можна взяти екскурсію тривалістю у 2-3 дні й глибше познайомитися з країною. Наприклад, всього за 20 кілометрів від Тбілісі розташоване старовинне місто Мцхета, яке було засноване понад тисячу років тому.

Фото: Тбілісі (unsplash.com/mike-swigunski)

Які правила в'їзду до Грузії сьогодні

1. Мандрівникам, вакцинованим проти COVID-19 при перельоті повітряним транспортом, необхідно надати у прикордонних пунктах пропуску в Грузії документ, що підтверджує повний курс (дві дози та одна доза у разі щеплення вакциною Johnson&Johnson) будь-якої вакцинації проти COVID-19.

2. При перетині сухопутного та морського кордону Грузії туристу також ніжно підтвердити проходження повного курсу вакцинації будь-яким препаратом проти COVID-19. Також на прикордонних пунктах пропуску Грузії одночасно необхідно надати негативного результату ПЛР-тесту.

3. Якщо ви раніше одужали від коронавірусу, при перетині кордону необхідно надати документ, що підтверджує захворювання (позитивний результат ПЛР-тесту) протягом останніх 100 днів та проведення однієї дози будь-якої вакцинації, визначеної ВООЗ для невідкладного використання (Pfizer/BioNTech, Astrazeneca-SK) Bio, Serum Institute of India, Janssen та Moderna). Послідовність зараження та вакцинації не має значення. З моменту вакцинації має пройти щонайменше 14 днів.

4. Невакцинованим треба надати негативний результат ПЛР-тесту, проведеного не більше ніж за 72 години до поїздки до Грузії. У такому разі на 3-й день перебування необхідно пройти ПЛР-тестування своїм коштом. Інформація про результати тесту надсилається електронною поштою протягом 24 годин. Результат ПЛР-тестування має бути грузинською, англійською або російською мовами. Діти віком до 10 років від таких вимог звільняються.

5. Також перед поїздкою треба заповнити спеціальну анкету, вказавши в онлайн-формі історію поїздок за останні 14 днів, контактні дані (адреса, номер телефону, адреса електронної пошти тощо).

Нагадаємо, раніше ми писали, як Грузії вдалося стати привабливою для туризму країною.