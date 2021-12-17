Столицы Рождества. Названы нетипичные города Европы для зимних путешествий

Для всех туристов теперь доступны бесплатные виртуальные туры по улицам городов

Два города в странах ЕС получили титулы рождественских столиц Европы в 2022 году, пишет 34travel.me.

Европейская столица Рождества - довольно новая, но престижная награда от Европейского парламента. Новыми лауреатами международного жюри под председательством бывшего президента Европейского парламента стали Генуя (Италия) и Сан-Себастьян (Испания).

Теперь все желающие могут присоединиться к празднованиям из любой точки мира, даже если не удалось выбраться в настоящее путешествие из-за ограничений.

В 2020 году в Генуе начали проводить бесплатные рождественские экскурсии для всех желающих на итальянском языке. В этом году мэрия решила полностью оцифровать все маршруты, сделав их доступными онлайн.

Теперь можно посмотреть старые и новые туры на сайте. В программе – прогулки по храмам города: Базилике Санта-Кроче, церкви Святой Марии и другим популярным локациям города.

В свою очередь Сан-Себастьян тоже запустил виртуальный тур по городу. Пользователи виртуально могут посетить улицы с рождественскими ярмарками или главную елку. Также можно "побывать" на экскурсиях по улочкам города и увидеть самые известыне и красивые исторические памятники Сан-Себастьяна.

Отметим, Рождественские столицы Европы ежегодно выбирают с 2017 года. Этот титул уже получали Льеж (Бельгия), Валкенбург (Нидерланды), Торрехон-де-Ардоз, Медина-де-Риосеко и Маджадахонда (Испания).

Фото: Сан-Себастьян, Испания (unsplash.com/melanie-picazo)

Сан-Себастьян – известный туристический город в Стране Басков на севере Испании.

"Зачем ехать в Страну Басков? Чтобы увидеть невероятно природу океанского побережья, красивые города и попробовать великолепную кухню, которая считается лучшей в Испании. Для начала стоит побывать на самом изысканном курорте северного побережья Испании – Доностия – Сан-Себастьян. Это двойное название переводится как имя святого Себастьяна: первое – на баскском, а через тире – на испанском языке", – писала ранее тревел-журналист Ирина Савина в материале для РБК-Украина.

Напомним, ранее мы писали, туристы назвали топ-20 лучших рождественских ярмарок Европы в 2022 году.