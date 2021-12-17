ru ua
Пт, 17 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Столиці Різдва. Названі нетипові міста Європи для зимових подорожей

Новость на русском →
П'ятниця 17 грудня 2021 14:19
Столиці Різдва. Названі нетипові міста Європи для зимових подорожей Фото: Пьяцца де Феррарі, головна площа Генуї, Італія (unsplash.com/claudio-meirana)
Автор: Євгенія Тугушева

Для всіх туристів тепер доступні безкоштовні віртуальні тури вулицями міст

Два міста у країнах ЄС здобули титули різдвяних столиць Європи у 2022 році, пише 34travel.me.

Європейська столиця Різдва – досить нова, але престижна нагорода від Європейського парламенту. Новими лауреатами міжнародного журі під головуванням колишнього президента Європейського парламенту стали Генуя (Італія) та Сан-Себастьян (Іспанія).

Тепер усі охочі можуть приєднатися до святкувань із будь-якої точки світу, навіть якщо не вдалося вибратися в справжню подорож через обмеження.

2020 року в Генуї почали проводити безкоштовні різдвяні екскурсії для всіх охочих італійською мовою. Цього року мерія вирішила повністю оцифрувати всі маршрути, зробивши їх доступними онлайн.

Тепер можна переглянути старі та нові тури на сайті. У програмі – прогулянки храмами міста: Базиліка Санта-Кроче, церкви Святої Марії та інших популярних локацій міста.

Столиці Різдва. Названі нетипові міста Європи для зимових подорожей

Фото: Сан-Себастьян, Іспанія (unsplash.com/melanie-picazo)

Своєю чергою Сан-Себастьян також запустив віртуальний тур містом. Користувачі віртуально можуть відвідати вулиці із різдвяними ярмарками або головну ялинку. Також можна "побувати" на екскурсіях вуличками міста та побачити найвідоміші та красиві історичні пам'ятники Сан-Себастьяна.

Зазначимо, що Різдвяні столиці Європи щорічно обирають з 2017 року. Цей титул вже здобували Льєж (Бельгія), Валкенбург (Нідерланди), Торрехон-де-Ардоз, Медіна-де-Ріосеко та Маджадахонда (Іспанія).

Сан-Себастьян – відоме туристичне місто в Країні Басків на півночі Іспанії.

"Навіщо їхати в Країну Басків? Щоб побачити неймовірно природу океанського узбережжя, красиві міста та спробувати чудову кухню, яка вважається найкращою в Іспанії. Для початку варто побувати на найвишуканішому курорті північного узбережжя Іспанії – Доностія – Сан-Себастьян. Ця подвійна назва перекладається як ім'я святого Себастьяна: перше – баскською, а через тире – іспанською мовою", – писала раніше тревел-журналіст Ірина Савіна в матеріалі для РБК-Україна.

Нагадаємо, раніше ми писали, туристи назвали топ-20 найкращих різдвяних ярмарків Європи у 2022 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Італія
Відпочинок в Україні
Точки зору
Марина Казакова
Бюджетних путівок не буде. Що насправді являють собою гарячі тури у високий сезон
Марина Казакова
засновниця турагентства Kazakov's Travel
Ирина Савіна
Теплий відпочинок біля океану. Чому поїздка до Португалії – одна з найкращих ідей для зимової мандрівки
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Валерія Мікульська
Край майстрів, замків та вина. Вражаючі локації Закарпаття для знайомства з регіоном
Валерія Мікульська
засновниця туристичного блогу "Tour de Ukraine"
Наталя Боротканич
Рік космічного туризму. Коли з'являться "гарячі тури" на орбіту
Наталя Боротканич
координаторка космічних програм групи проектів Noosphere, кандидат історичних наук
Всі точки зору