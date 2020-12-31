"Это были невероятные открытия": лучшие локации Украины, поразившие путешественников в 2020 году

Путешествия по Украине в 2020 году для многих туристов проходили в кардинально новых условиях: столкнувшись с карантинными ограничениями, им приходилось приспосабливаться к новым правилам и вырабатывать новые привычки во время поездок.

В то же время туризм в 2020 году прошел под лозунгом "Мандруй Україною": множество украинцев начали открывать для себя новые, неизвестные ранее локации. И удивлялись тому, насколько много в Украине мест, способных удивить и достойных того, чтобы вернуться туда снова.

В канун Нового года РБК-Украина спросило украинских путешественников, блогеров и известных деятелей туризма о том, какие места в Украине поразили их в 2020-м больше всего. Пусть этот список вдохновляет вас в новом 2021 году на новые поездки и открытия!

Карпатская узкоколейка и зона отчуждения

Марьяна Олеськив, глава Государственного агентства развития туризма (ДАРТ):

В этом году для меня настоящим открытием стали несколько туристических локаций. Во время семейного отдыха с детьми меня поразила Выгода на Ивано-Франковщине.

Особенно - Центр наследия Выгодской узкоколейки: такого уровня музей с интерактивными составляющими, которые сразу же увлекают детей, я видела только в Европе. Приятно, что в Украине уже есть такие аттракции.

Фото: Пейзажи, которые открываются на пути маршрута узкоколейки в селе Выгода в Карпатах (РБК-Украина)

Еще для меня настоящим открытием стали летом Аскания-Нова, а осенью – Чернобыль. В этих местах я побывала впервые, хотя до этого много знала о них из соцсетей и рассказов коллег.

Это был тот случай, когда пока ты там не побываешь - не осознаешь, что это на самом деле. По-своему уникальный заповедник, где можно увидеть, например, зебр и сайгаков в естественных условиях, вызывает восхищение и суперпозитивные эмоции.

Фото: Чернобыльская зона отчуждения (РБК-Украина)

Чернобыльская зона отчуждения – это "место силы", которое вызывает такой водоворот мыслей, осознание таких глубинных вещей, о которых просто не задумываешься в повседневной жизни.

Там понимаешь, какими ужасными могут быть последствия и масштабы человеческой деятельности. Но природа побеждает, прорастая густыми деревьями на некогда оживленных асфальтированных площадях.

Фото: Пейзажи Карпат летом (РБК-Украина)

Меловые горы и пионы

Ярослав Козак, путешественник. Ездит по уникальным заповедным местам Украины более 13 лет:

В 2020-м открыл для себя локацию, которая поразила больше всего - национальный природный парк "Двуречанский". Он находится в Харьковской области на берегу реки Оскол. Парк поражает необычным ландшафтом - белые меловые горы на песчаном берегу реки, редкие растения и животные из Красной книги.

Ученые установили, что 70 млн лет назад на этом месте было море. А сейчас на крутых склонах гор - норы сурков. Этих зверей можно даже сфотографировать! А снизу - красочная заповедная запруда реки Оскол, маленький кусочек рая. Поражает, что там нет людей - только природа и звери.

Фото: Меловые горы, Национальный природный парк "Двуречанский" (wikipedia.org)

Советую отправляться к заповедному месту в апреле-мае, когда местность утопает в цветах, особенно - в узколистном пионе.

В Двуречанский парк проложены экотропы. "Меловая" - вдоль гор с норами сурков и "Урочище Заломное" через лес с реликтовыми видами растений и грибами. Кроме степных сурков, на территории парка водятся тушканчики и хомяки, волки, лоси, косули и кабаны.

Неизвестная Слобожанщина, степь и наследие Запорожской области

Путешественник Максим Назаренко. Исследует малоизвестные места Украины:

В этом году меня очень поразили неизвестная Слобожанщина и Приазовье. Прежде всего - потому, что это как будто другая, труднодоступная страна. Эти уникальные земли можно увидеть, если сильно захотеть и не бояться трудностей во время путешествий. Также меня поразила неизвестная степь с ее реками, водопадами и рельефом.

Еще хочу особенно отметить Запорожскую область. Кроме известных памятников, на ее территории множество немецких поселений, о которых мало знают туристы. От немцев в этом регионе сохранились усадьбы, мельницы, мосты, дороги, часовни. Это Гуляйполе - родина Нестора Махно.

Также советую посетить Бердянский район, где расположены очень интересные села Николаевка и Родионовка - с менгирами и невероятной рекой Бердой.

Фото: Берда – река в пределах Бельмацкого и Бердянского районов Запорожской области. Впадает в Азовское море (wikipedia.org)

Тихое и уютное село в "сердце" Карпат

Анастасия Стеценко, тревел-блогер. В этом году на карантине некоторое время провела в Карпатах, совмещая работу и отдых:

У меня было много замечательных тревел-открытий в Украине в этом году. Всего запомнить Плавье - маленькое карпатское село.

Приехать рано утром в Славское и трястись на знаменитом карпатском УАЗике сквозь утренний туман, в котором проступают река, лес, стога сена и коровы.

Жить в доме, ходить-гулять в горы, которые начинаются прямо от крыльца, собирать в рот все ягоды, которые попадутся по дороге. Днями не слышать звука машин, валяться на траве и чувствовать себя на крыше мира. Вот что такое лето в маленьком карпатском селе!

Фото: Плавье – село в Сколевском районе Львовской области (Анастасия Стеценко)

Неисследованные места Киевской области

Анна Вольф, путешественница, автор сайта "Архитектурные и природные памятники Украины".

В 2020-м во время путешествий для меня все было интересным и особенным. Не могу назвать какое-то одно место, которое поразило меня больше всего. Люблю каждый памятник, каждый камешек или травинку!

В этом году я познакомилась путешественником с Максимом Назаренко. Мы вместе поездили по Харьковской и Черниговской областям. Уже много лет мой отпуск - это палатка, топливо, консервы, сумка одежды и направление по Украине. В этом году я также провела отпуск в Одесской области. Это уникальный регион с точки зрения культуры и этнографии.

Фото: Руде село, Киевская область. Руины дворца Залесских (предоставлено Анной Вольф)

Как и многих, меня в этом году утешали и однодневные поездки по родной Киевской области. Она меня поразила! Даже несмотря на то, что я путешествовала по ней и раньше. Она интересная, но многими жителями Киева неисследованная.

Когда мы вспоминаем Киевщину, то на ум приходят Белая Церковь, Богуслав, Фастов, Буки, Васильков. Но есть и множество других населенных пунктов, где можно найти интересные памятники.

Фото: Богуславское обнажение на реке Рось - геологический памятник природы (предоставлено Анной Вольф)

Карантинные ограничения заставили многих открыть для себя "новую" Украину. И, возможно, осознать, что состояние наших памятников в целом плохое.

Считаю, что "бум" на путешествия по стране хоть каким-то образом заставит беречь и гордиться своими памятниками. Ведь огромное количество уникальных мест страдают и исчезают.

Фото: Село Копылов в Киевской области, усадьба фон Мекк. Здесь гостил Петр Чайковский (предоставлено Анной Вольф)

Обычно большинство туристов и путешественников начинают открывать для себя Украину с западной ее части, но при этом очень мало знают про свою область.

Но на самом деле в каждом регионе - большое количество интересных и достопримечательных мест. Хочется пожелать, чтобы и в следующем году люди не утратили жажды к путешествиям, чтобы были и возможности, и желание открывать для себя Украину.

Пусть 2021 год принесет вам еще больше невероятных впечатлений от путешествий по Украине и новые интересные открытия!

Напомним, ранее мы писали о лучших локациях в Украине для зимних путешествий с детьми.

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