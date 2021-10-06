"Если ехать – то сейчас": когда Европа снова закроет границы для украинских туристов

Как спланировать поездки зимой, чтобы отпуск не "сгорел"
Украинские туристы смогут путешествовать в Европу еще минимум две недели – до 20 октября. По предварительной информации, Украина останется в "зеленой зоне" для ЕС на следующий период открытых границ.
Такая "инсайдерская" информация уже появилась в соцсетях. Например, корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил, что вероятно, ни одна страна на этой неделе не будет исключена из списка "зеленой зоны" для третьих стран, которым разрешены туристические поездки в ЕС.
"Это значит, что Украина пока "уцелела" и останется в списке на ближайшие две недели", - написал он в Twitter.
Когда стоит поспешить на отдых в страны ЕС и что делать, если путешествие запланировано в ноябре – в материале.
Критерии, по которым смягчили ограничения на туристические поездки в страны ЕС для всех путешественников из третьих стран, были обновлены 21 мая 2021 года.
По новым правилам "планку" допуска снизили в три раза - с 25 случаев COVID на 100 тысяч населения до 75 случаев.
Благодаря снижению уровня заболеваемости в Украине летом наших туристов рекомендовали пускать в страны ЕС. При этом государства решали сами, в какие сроки и на каких условиях допускать украинских туристов и гостей из других стран "зеленой зоны".
По последнему обновлению, с 23 сентября Украина все еще находится в списке стран, для которых сняты ограничения на несущественные (туристические) поездки. Критерии, по которым каждые две недели список третьих стран пересматривается:
- не более 75 случаев COVID на 100 тысяч населения в среднем за последние 14 дней;
- стабильный или снижающийся уровень заболеваемости;
- более 300 тестирований на 100 тысяч населения за последние 7 дней;
- не более 4% позитивных тестов;
- прогресс в вакцинации;
- достоверность статистики.
К слову, уровень "зеленой зоны" в самой Украине определяется таким же показателем заболеваемости – 75 активных больных на 100 тысяч населения.
В последние дни все области Украины перешли в "желтую" и "оранжевую" зоны по уровню эпидемиологической опасности. Заболеваемость COVID в Украине, по состоянию на 5 октября, составляет 315 случаев на 100 тысяч населения.
Стоит ли спешить побывать в Европе в ближайшие две недели или можно спокойно планировать отпуск и в ноябре? Сооснователь сайта travelbans.org и авиаэксперт Владимир Беленький считает, что путешествия в страны Европы лучше не откладывать.
"То, что Украину оставили, похоже на большое везение. С нашей тенденцией по заболеваемости, я почти уверен, что в следующий зеленый список мы не попадем, а дальше будет решение каждой страны в отдельности - пускать украинцев или нет. Поэтому если ехать - то сейчас", - говорит эксперт в комментарии РБК-Украина.
Он объясняет: уровень заболеваемости в Украине для списка стран ЕС определяется за последние две недели, и средний показатель по нашей стране за этой период еще дает возможность попасть в "зеленую зону".
Впрочем, даже если "зеленый список" поменяется, требования ЕС носят рекомендательный характер, уточнят специалист. А страны, которые существенно зависят от туристов, заинтересованы продлить сезон. Например, Греция может оставить прежние условия для украинцев.
"Италия открылась для украинцев одной из последних. Я бы не был уверен в этом направлении и особо не рассчитывал на отдых там после исключения Украины из "зеленой зоны" ЕС. А вот в Испанию я бы рискнул планировать отпуск и не думал, что мы скоро попадем для них в "красную зону", - отмечает Владимир Беленький.
По мнению специалиста, осенью возможно также частичное закрытие границ стран ЕС, когда допуском может служить вакцинация путешественников.
Туристам в нынешних условиях эксперт советует выбирать те направления, которые заведомо открыты: Турция, Египет.
"Если же туристы планируют поехать в Евросоюз, нужно брать билеты по такому тарифу, когда их не жалко потерять. И жилье бронировать так, чтобы оплата была на месте. Нужно так построить свой график, чтобы свести потери к минимуму", - советует он.
Он добавляет: сейчас по многим направлениям можно приобрести авиабилеты по 10-20 евро. Для тех, кто планирует уикенд в Париже в конце октября или в ноябре, Владимир Беленький советует перенести поездку на более ранние даты.
"Лучше лететь прямо сейчас – это 100 процентов. Дальше начинается "лотерея", и можно только минимизировать возможные потери. Или другая стратегия: ждать до последнего и покупать билет за несколько дней до вылета, чтобы понимать, что вас действительно пустят. В этом, кстати, проблема многих авиакомпаний сейчас – нет глубины продаж. Раньше покупали билеты за месяцы и полгода, то сейчас берут "сейчас на сейчас".
Впрочем, зимний отдых в Европе можно продолжать планировать. Но лучше путешествовать с туроператорами, которые перенесут деньги в случае закрытия границ.
"Туристические компании предлагают условия, если страна закрывается, вашу путевку переносят на более поздние даты. К примеру, сейчас такая ситуация в Турции, когда практически все отели находятся "на стопе" (полностью забронированы все номера – ред.), несмотря на то, что уже октябрь. Это произошло из-за переноса путевок россиян, когда ввели запрет на полеты в начале лета", - подсказывает выход специалист.
Напомним, мы писали, в какие страны украинцы могут отправиться в отпуск зимой.
Также мы рассказывали, в какие страны Европы украинцы чаще всего едут в автобусные туры осенью.