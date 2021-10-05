Снежная сказка и летние тропики: в какие страны украинцы могут отправиться в отпуск зимой

Туристам покажут Азию и "родину Санта-Клауса"

Список направлений, куда украинцы смогут полететь на отдых рейсами без пересадок, в новом сезоне расширяется. Об этом свидетельствуют маршруты в период зимней навигации 2021-2022 года, куда получили право летать украинские авиакомпании.

Например, на днях авиакомпания МАУ получила права на чартерные рейсы (по заказу туроператоров) на 37 направлений, сообщает lowcost.ua. Большинство из них – на "традиционные" курорты в Египте и Турции, впрочем, некоторые – по новым направлениям, куда, вероятно, появятся пакетные туры.

Период, на который действуют разрешения – с 31 октября 2021 года до 26 марта 2022 года.

Египет, Турция и курорты Франции: куда запустят чартеры

Чартерные рейсы отличаются от регулярных рейсов тем, что их заказывают туроператоры для включения в пакетный тур. Особенность чартерных рейсов – билет "туда-обратно" с интервалом дней чартерной цепочки, возможный перенос времени вылета рейса в рамках 24 часов. Плюсы чартеров – более низкая цена и прямой перелет без пересадок в аэропорту.

Фото: Горнолыжный курорт во Франции (unsplash.com/toa-heftiba)

Так, прямые рейсы зимой из Украины с МАУ запланированы в Египет (Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Марса Алам) из разных городов Украины. Также – в Турцию:

- Анталия (Средиземное море, бассейны с подогревом и экскурсии);

- Эрзурум (горнолыжный курорт Паландокен и архитектура, которой восхищался Пушкин);

- Кайсери (горнолыжный курорт Эрджиес);

- Невшехир (парк Гереме в Каппадокии)

Также заявлены маршруты на горнолыжные курорты Франции – Гренобль ("столица французских Альп") и Лион (Три Долины, Парадиски, Куршавель).

В Финляндию в Рованиеми (в гости к Санта-Клаусу).

Фото: Оленья упряжка в Финляндии (unsplash.com/norman-tsui)

В Испанию чартеры планируют отправить в Малагу – там даже в январе на пляже +18 градусов и солнце.

Также возможны рейсы в Фуншал (португальский остров Мадейра), и в Сал (Республика Кабо-Верде в Атлантическом океане).

Кения и Шри-Ланка: куда еще можно будет полететь зимой

Большие планы на туристические направления есть и у других авиакомпаний. Право совершать чартерные рейсы в новом сезоне получили авиакомпании Azur Air, Windrose, Bees Airline.

Например, кроме традиционных рейсов в Египет и Турцию, авиакомпания Azur Air может отправить чартеры в Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланку и Тунис.

И даже в Египет туристов могут отправлять на новые курорты: Эль-Аламейн и Мерса Матрух.

Фото: Туристы в Таиланде (unsplash.com/sonaal-bangera)

У авиакомпании Bees Airline чартеры будут доставлять туристов в Египет и Кению.

Авикомпания Windrose получила право ставить чартерные рейсы по 12 маршрутам – в Египет и Турцию из разных городов Украины, а также в 2 аэропорта Финляндии (Киттила и Рованиеми).

Напомним, ранее были названы самые популярные страны для отдыха украинцев зимой.

Также мы писали, в какие страны Европы украинцы чаще всего едут в автобусные туры осенью.