ЕС частично ослабил санкции против гражданской авиации России. Что это означает

На днях Европейский Союз частично ослабил санкции, которые были направлены на гражданскую авиацию России. Однако положение компаний из страны-оккупанта это не улучшит.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Avianews. Там проанализировали, как опубликованное в официальном вестнике Евросоюза решение повлияет на пассажирские перевозки в РФ.

Новая версия санкций против России за вторжение в Украину разрешает компаниям из ЕС предоставлять самолеты в финансовый лизинг в России, если сделка заключена до 26 февраля 2022 года, поясняют в издании.

В то же время в каждой конкретной ситуации компании будут обязаны получать разрешение от властей своей страны, чтобы продолжить работу по данному договору. Когда все выплаты завершатся, авиатехнику будут передавать в собственность авиаперевозчиков из России.

Почему в ЕС ослабили санкции против авиации России

Финансовый лизинг представляет собой продажу авиалайнера в рассрочку, объясняют в издании.

"После завершения всех выплат техника переходит в собственность авиакомпании. В России данный вид лизинга не распространен. Большинство авиалайнеров брались на условиях операционного лизинга, то есть временной аренды на несколько лет, после чего воздушное судно возвращалось собственнику", — пишет автор.

Фото: Airbus A330 в Шереметьево (wikipedia.org)

При этом условия по финансовому лизингу и операционному лизингу разнятся.

"Российская сторона могла потребовать от европейских компаний выплатить разницу в оплаченных счетах. Видимо, это и стало причиной смягчения санкций, ведь от них тогда больше пострадали бы европейские компании, а не российские", — идет речь в публикации.

Почему это не улучшит ситуацию с авиацией в РФ

Несмотря на некоторые ослабления ограничений, в Европейском Союзе и США все же оставили запрет на поставку в РФ запчастей и технической документации для обслуживания авиалайнеров. По этой причине авиакомпании из страны-оккупанта и сервисные центры не смогут легально получать оригинальные запчасти и официальную поддержку от производителей самолетов Airbus и Boeing.

В первое время зарубежные самолеты в РФ смогут ремонтировать путем превращения части парка в доноров запчастей.

Однако для дальнейших перелетов России придется наладить нелегальные каналы поставки запчастей или же использовать контрафактные детали. По словам автора публикации, такое положение дел может привести к падению уровня безопасности гражданской авиации в России.

Напомним, мы писали, как Россия присваивает самолеты из ЕС.

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