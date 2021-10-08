С электронным сертификатом и тестом. Когда Израиль откроется для всех туристов

Министерство туризма Израиля работает над планом, позволяющим вакцинированным туристам въезжать в страну с ноября, сообщает The Jerusalem Post.

Уже полтора года страна держит границы закрытыми для иностранных граждан, за очень редкими исключениями – например, приезжать разрешается только членам семей.

Сейчас план индивидуального туризма в Израиле изучает министерство здравоохранения страны.

Когда начнут признавать сертификаты других стран

В апреле 2021 года, когда уровень заболеваемости быстро снижался, а Израиль праздновал успех своей кампании по вакцинации, министерство туризма представило план по открытию границ страны для иностранных посетителей.

Фото: Отдых в Тель-Авиве (unsplash.com/mor-shani)

В конце мая прибыли первые группы вакцинированных туристов. Индивидуальных путешественников планировали принимать с 1 июля. Но поскольку в стране началась новая вспышка, план был отложен до 1 августа, а затем - на неопределенный срок.

Три месяца спустя снова есть несколько причин для оптимизма, отмечается в статье.

До сих пор Израиль не решался признавать какие-либо иностранные свидетельства о вакцинации. Поэтому была придумана схема требовать от посетителей пройти экспресс-серологический тест в аэропорту по прибытии вместе с тестом ПЦР.

Кроме того, в прошлом месяце Израиль заключил соглашение о присоединении к программе ЕС по цифровым сертификатам COVID. Он должен вступить в силу в октябре и предполагает взаимное признание документации.

Чтобы считаться вакцинированными, иностранные посетители должны будут соответствовать тем же требованиям, что и израильтяне:

- вторая прививка, действительная 6 месяцев;

- или ревакцинация.

План открытия для туристов обсуждался на заседании кабинета министров в воскресенье, 3 октября, но пока окончательного решения принято не было.

Пресс-секретарь министра туризма Йоэля Развозова сказал, этому вопросу уделяется первостепенное внимание и небо намерены открыть как можно скорее.

Фото: Туризм в Израиле полтора года "на паузе" из-за пандемии (unsplash.com/adam-jang)

Что нужно знать о туризме в Израиле до ноября

В 2019 году израильская туристическая индустрия пережила рекордный год. Поразительные 4,55 миллиона туристов стекались в Святую Землю, чтобы посетить некоторые из самых важных мест в мире. Индустрия туризма была столь же оптимистична в отношении прогнозов на 2020 год. Однако пандемия коронавируса остановила международные поездки.

C 19 сентября 2021 года в Израиле разрешен только туризм в группах от 5 до 30 человек, говорится на сайте Tourist Israel.

"Это означает, что группы из 5 или более человек (семьи, друзья) Могут путешествовать вместе. Если вы хотите посетить Израиль, но вас меньше 5 человек, вы можете присоединиться к специальным групповым пакетам, которые соответствуют правилам", — говорится на сайте компании.

С октября 2021 года специальные групповые туры доступны для всех вакцинированных путешественников из зеленых и оранжевых стран. С 4 октября 2021 года все страны исключены из красного списка.

В настоящее время туристы не могут въезжать в Израиль как физические лица, если они не приезжают навестить родственников первой степени или не имеют другого специального разрешения. Между тем, большинство отелей в Израиле в основном открылись заново.

Отмечается, что коронавирусные ограничения в Израиле постепенно смягчают: например, масочный режим на открытом воздухе отменен в июне 2021 года.

С 11 октября в Израиле больше не нужно предъявлять "зеленый паспорт" при входе в бассейны и рестораны под открытым небом, сообщают vesty.co.il.

Также с 8 октября снимают ограничения на некоторые развлекательные мероприятия (сплав на байдарках, экскурсии на джипах) - их тоже можно посещать без документа о здоровье. В силе остается требование "зеленого паспорта" для мероприятий в закрытых помещениях.

Фото: Аэропорт Бен-Гурион в Израиле (unsplash.com/joseph-barrientos)

По данным Минздрава Израиля, по состоянию на 6 октября число госпитализированных с COVID снизилось до 700 человек. В активной фазе болезни остаются 33,8 тысячи граждан.

Какие условия въезда для путешественников из Украины

По информации Минздрава Израиля, Украина относится к оранжевой зоне ("рискованно") по уровню заболеваемости. Украинцы могут ездить в страну только в составе организованных групп.

Поездки с туристической целью для самостоятельных путешествий в Израиль из Украины, как и из других стран, запрещены. Въезжать в Израиль можно только близким родственникам граждан Израиля после получения специального разрешения правительства.

При этом всем, кто въезжает в Израиль из "оранжевой страны", в том числе выздоровевшие и вакцинированные, должны пребывать в полном карантине 14 дней. Сократить срок самоизоляции можно до 7 дней после двух негативных ПЦР-тестов (в аэропорту после прибытия и на 7 день пребывания).

Напомним, мы рассказывали про интересные локации Израиля для путешествия после пандемии.

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