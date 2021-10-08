З електронним сертифікатом і тестом. Коли Ізраїль відкриється для всіх туристів

Міністерство туризму Ізраїлю працює над планом, що дозволяє вакцинованим туристам в'їжджати в країну з листопада, повідомляє The Jerusalem Post.

Вже півтора року країна тримає кордони закритими для іноземних громадян, за дуже рідкісними винятками - наприклад, приїжджати дозволяється тільки членам сімей.

Зараз план індивідуального туризму в Ізраїлі вивчає міністерство охорони здоров'я країни.

Коли почнуть визнавати сертифікати інших країн

У квітні 2021 року, коли рівень захворюваності швидко знижувався, а Ізраїль святкував успіх своєї кампанії з вакцинації, міністерство туризму представило план з відкриття кордонів країни для іноземних відвідувачів.

Фото: Відпочинок в Тель-Авіві (unsplash.com/mor-shani)

Наприкінці травня прибули перші групи вакцинованих туристів. Індивідуальних мандрівників планували приймати з 1 липня. Але оскільки в країні почався новий спалах, план був відкладений до 1 серпня, а потім - на невизначений термін.

Три місяці по тому знову є кілька причин для оптимізму, наголошується в статті.

Досі Ізраїль не наважувався визнавати будь-які іноземні свідоцтва про вакцинацію. Тому була вигадана схема вимагати від відвідувачів пройти експрес-серологічний тест в аеропорту після прибуття разом з тестом ПЛР.

Крім того, минулого місяця Ізраїль уклав угоду про приєднання до програми ЄС за цифровими сертифікатами COVID. Він повинен набрати чинності в жовтні й передбачає взаємне визнання документації.

Щоб вважатися вакцинованими, іноземні відвідувачі повинні будуть відповідати тим самим вимогам, що й ізраїльтяни:

- друге щеплення, дійсне 6 місяців;

- або ревакцинація.

План відкриття для туристів обговорювався на засіданні кабінету міністрів у неділю, 3 жовтня, але поки остаточного рішення прийнято не було.

Прес-секретар міністра туризму Йоеля Развозова сказав, цьому питанню приділяється першочергова увага і небо мають намір відкрити якомога швидше.

Фото: Туризм в Ізраїлі півтора року "на паузі" через пандемію (unsplash.com/adam-jang)

Що потрібно знати про туризм в Ізраїлі до листопада

У 2019 році ізраїльська туристична індустрія пережила рекордний рік. Вражаючі 4,55 мільйона туристів стікалися в Святу Землю, щоб відвідати деякі з найважливіших місць у світі. Індустрія туризму була настільки ж оптимістична щодо прогнозів на 2020 рік. Однак пандемія коронавірусу зупинила міжнародні поїздки.

C 19 вересня 2021 року в Ізраїлі дозволений тільки туризм в групах від 5 до 30 осіб, йдеться на сайті Tourist Israel.

"Це означає, що групи з 5 або більше осіб (сім'ї, друзі) можуть подорожувати разом. Якщо ви хочете відвідати Ізраїль, але вас менш як 5 осіб, ви можете приєднатися до спеціальних групових пакетів, які відповідають правилам", - йдеться на сайті компанії.

З жовтня 2021 року спеціальні групові тури доступні для всіх вакцинованих мандрівників із зелених і помаранчевих країн. З 4 жовтня 2021 року всі країни виключені з червоного списку.

В даний час туристи не можуть в'їжджати в Ізраїль як фізичні особи, якщо вони не приїжджають відвідати родичів першого ступеня або не мають іншого спеціального дозволу. Тим часом, більшість готелів в Ізраїлі в основному відкрилися заново.

Відзначається, що коронавірусні обмеження в Ізраїлі поступово пом'якшують: наприклад, масковий режим на відкритому повітрі скасовано в червні 2021 року.

З 11 жовтня в Ізраїлі більше не потрібно пред'являти "зелений паспорт" при вході в басейни та ресторани просто неба, повідомляють vesty.co.il.

Також з 8 жовтня знімають обмеження на деякі розважальні заходи (сплав на байдарках, екскурсії на джипах) - їх теж можна відвідувати без документа про здоров'я. В силі залишається вимога "зеленого паспорта" для заходів в закритих приміщеннях.

Фото: Аеропорт Бен-Гуріон в Ізраїлі (unsplash.com/joseph-barrientos)

За даними МОЗ Ізраїлю, станом на 6 жовтня число госпіталізованих з COVID знизилося до 700 осіб. В активній фазі хвороби залишаються 33,8 тисячі громадян.

Які умови в'їзду для мандрівників з України

В інформації МОЗ Ізраїлю, Україна належить до помаранчевої зони ("ризиковано") за рівнем захворюваності. Українці можуть їздити в країну тільки у складі організованих груп.

Поїздки з туристичною метою для самостійних подорожей до Ізраїлю з України, як і з інших країн, заборонені. В'їжджати в Ізраїль можна тільки близьким родичам громадян Ізраїлю після отримання спеціального дозволу уряду.

При цьому всім, хто в'їжджає в Ізраїль з "помаранчевої країни", в тому числі одужалі та вакциновані, повинні перебувати в повному карантині 14 днів. Скоротити термін самоізоляції можна до 7 днів після двох негативних ПЛР-тестів (в аеропорту після прибуття і на 7 день перебування).

Нагадаємо, ми розповідали про цікаві локації Ізраїлю для подорожі після пандемії.

Також радимо почитати, чому на курортах Єгипту почався туристичний бум.