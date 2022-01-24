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Едут целыми семьями. Туристы массово посещают заброшенный город, несмотря на смертельную опасность

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Понедельник 24 января 2022 13:55
Едут целыми семьями. Туристы массово посещают заброшенный город, несмотря на смертельную опасность Фото: Пейзажи в Виттенуме (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Интерес к локации с ядовитыми испарениями вырос во время пандемии

Туризм в опасные локации привлекает немало любителей острых ощущений во всем мире, будь то места извержения вулканов или города, пережившие катастрофы. Одна из таких – город-призрак с ядовитым воздухом в Австралии, куда десятки лет буквально "ломятся" туристы.

Бывший шахтерский город Виттенум в Западной Австралии давно отселен, но там еще остаются самоселы в последних домах. При этом населенный пункт снят с официальных карт, в нем отключено электричество, а последние постройки готовят к сносу, сообщало австралийское ABC News.

Чем так опасен бывший город и почему туристы стремятся побывать там вопреки предостережениям властей – в материале TRAVEL РБК-Украина.

Массовая заболеваемость и отселение жителей. История Виттенума

До 1930-х годов территория вокруг городка Виттенум использовалась только как пастбища для овец, но позже там началась добыча голубого азбеста, который экспортировали в другие страны. К 50-м годам там вырос большой корпоративный шахтерский город, который в годы расцвета насчитывал 20 тысяч человек.

Едут целыми семьями. Туристы массово посещают заброшенный город, несмотря на смертельную опасностьФото: Остатки заправки и кафе в Виттенуме (wikipedia.org)

Там была школа, полицейский участок, магазины, пекарня, библиотека, почта. Всего на шахтах работали около 7 тысяч людей, еще 13 тысяч – семьи шахтеров – жили в самом городе.

В городе проводили соревнования по уборке асбеста лопатами. Со временем жители стали часто болеть и умирать. Оказалось, что причина заключается в пыли с игольчатыми волокнами. Рудник закрыли в 1966 году, но в общей сложности от токсичного и канцерогенного вещества погибли около 2 тысяч человек.

Сейчас территория загрязнения составляет 50 тысяч гектаров. Несмотря на то, что город был отселен и окончательно отрезан от всех услуг в 2006-2007 годах, там оставались жить "добровольцы". В 2021 году на территории Виттенума проживало еще двое человек.

Едут целыми семьями. Туристы массово посещают заброшенный город, несмотря на смертельную опасностьФото: Туристов предупреждают о канцерогенной пыли на местности (wikipedia.org)

В парламент Западной Австралии в 2021 году внесли законопроект о закрытии Виттенума, чтобы разрешить принудительный выкуп 14 участков частной собственности, остающихся камнем преткновения по окончательному закрытию территории, чтобы туристы перестали ездить и подвергать свое здоровье опасности. Однако коренные жители наоборот выступают за восстановление своих земель.

"Редкие" кадры для соцсетей. Что привлекает туристов в заброшенном городке

Австралийские власти и СМИ много лет предупреждают экстремальных туристов – воздух в Виттенуме настолько токсичен, что даже простое вдыхание может убить. При въезде можно увидеть предупреждающие знаки с текстом об угрозе здоровью и жизни.

Но туристы все равно стремятся увидеть места, где от опасной среды погибли тысячи жителей.

Едут целыми семьями. Туристы массово посещают заброшенный город, несмотря на смертельную опасностьФото: Туристы отдыхают возле закрытых рудников (instagram.com/patrolin_wa)

Они фотографируют пустынные улицы бывшего шахтерского городка, кафе "Дока Холидей", магазин с обвалившейся крышей, где продавались драгоценные камни, заброшенные дома и машины. Также – живописные холмы с голубыми асбестовыми склонами.

В опасную локацию приезжают не только компании молодежи, но и семьи. Некоторые берут с собой домашних питомцев. Они фотографируются, вдыхая опасный воздух, чтобы потом опубликовать "редкие" кадры в соцсетях.

"Сегодня у меня наконец появилась возможность побывать. Такой потрясающий пейзаж. Я понимаю, почему некоторые жители держатся так долго с тех пор, как город был отрезан правительством", - написал турист Гевин Патерсон на странице в Facebook в январе 2022 года, подписав свои снимки.

Едут целыми семьями. Туристы массово посещают заброшенный город, несмотря на смертельную опасностьФото: Виттенум привлекает путешественников уже много лет (wikipedia.org)

Один из жителей, который недавно принял предложение передать свою собственность властям, Марио Хартманн также на зиму возвращается в этот город, чтобы насладиться мягким климатом. Он заметил, что во время пандемии в Виттенуме прибавилось туристов, которые стали исследовать свою страну во время строгого карантина.

Едут целыми семьями. Туристы массово посещают заброшенный город, несмотря на смертельную опасностьФото: Асбестовая пыль сделала опасной огромную территорию с живописными ландшафтами (facebook.com/Gavin Paterson)

"Никогда не видел, чтобы сюда приезжало так много людей, как в этом году. В некоторые дни прибывали 50-60 машин в ущелье и на места выработки асбеста", - отметил он.

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