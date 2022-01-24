ru ua
Пн, 24 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Їдуть цілими сім'ями. Туристи масово відвідують покинуте місто, незважаючи на смертельну небезпеку

Новость на русском →
Понеділок 24 січня 2022 13:55
Їдуть цілими сім'ями. Туристи масово відвідують покинуте місто, незважаючи на смертельну небезпеку Фото: Пейзажі у Віттенумі (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Інтерес до локації з отруйними випарами виріс під час пандемії

Туризм в небезпечні локації приваблює чимало любителів гострих відчуттів у всьому світі, чи то місця виверження вулканів, чи міста, що пережили катастрофи. Одна з таких - місто-привид з отруйним повітрям в Австралії, куди десятки років буквально "ломляться" туристи.

Колишнє шахтарське місто Віттенум в Західній Австралії давно відселене, але там ще залишаються самосели в останніх будинках. При цьому населений пункт знятий з офіційних карт, в ньому відключено електрику, а останні споруди готують до знесення, повідомляло австралійське ABC News.

Чим так небезпечне колишнє місто і чому туристи прагнуть побувати там всупереч застереженням влади – в матеріалі TRAVEL РБК-Україна.

Масова захворюваність і відселення жителів. Історія Віттенума

До 1930-х років територія навколо містечка Віттенум використовувалась тільки як пасовища для овець, але пізніше там почався видобуток блакитного азбесту, який експортували в інші країни. До 50-х років там виросло велике корпоративне шахтарське місто, яке в роки розквіту налічувало 20 тисяч людей.

Їдуть цілими сім'ями. Туристи масово відвідують покинуте місто, незважаючи на смертельну небезпекуФото: Залишки заправки і кафе У Віттенумі (wikipedia.org)

Там була школа, поліцейська дільниця, магазини, пекарня, бібліотека, пошта. Всього на шахтах працювали близько 7 тисяч людей, ще 13 тисяч – сім'ї шахтарів – жили в самому місті.

У місті проводили змагання з прибирання азбесту лопатами. З часом жителі стали часто хворіти і вмирати. Виявилося, що причина полягає в пилу з голчастими волокнами. Рудник закрили в 1966 році, але в цілому від токсичної і канцерогенної речовини загинули близько 2 тисяч осіб.

Зараз територія забруднення становить 50 тисяч гектарів. Незважаючи на те, що місто було відселене і остаточно відрізане від усіх послуг у 2006-2007 роках, там залишалися жити "добровольці". У 2021 році на території Віттенума проживало ще двоє осіб.

Їдуть цілими сім'ями. Туристи масово відвідують покинуте місто, незважаючи на смертельну небезпекуФото: Туристів попереджають про канцерогенний пил на місцевості (wikipedia.org)

У парламент Західної Австралії в 2021 році внесли законопроект про закриття Віттенума, щоб дозволити примусовий викуп 14 ділянок приватної власності, які залишаються каменем спотикання з остаточного закриття території, щоб туристи перестали їздити і наражати своє здоров'я на небезпеку. Однак корінні жителі навпаки виступають за відновлення своїх земель.

"Рідкісні" кадри для соцмереж. Що приваблює туристів в покинутому містечку

Австралійська влада і ЗМІ багато років попереджають екстремальних туристів - повітря у Віттенумі настільки токсичне, що навіть просте вдихання може вбити. При в'їзді можна побачити попереджувальні знаки з текстом про загрозу здоров'ю та життю.

Але туристи все одно прагнуть побачити місця, де від небезпечного середовища загинули тисячі жителів.

Їдуть цілими сім'ями. Туристи масово відвідують покинуте місто, незважаючи на смертельну небезпекуФото: Туристи відпочивають біля закритих копалень (instagram.com/patrolin_wa)

Вони фотографують пустельні вулиці колишнього шахтарського містечка, кафе "Дока Холідей", магазин з обваленим дахом, де продавалися дорогоцінні камені, занедбані будинки і машини. Також - мальовничі пагорби з блакитними азбестовими схилами.

У небезпечну локацію приїжджають не тільки компанії молоді, а й сім'ї. Деякі беруть з собою домашніх вихованців. Вони фотографуються, вдихаючи небезпечне повітря, щоб потім опублікувати "рідкісні" кадри в соцмережах.

"Сьогодні у мене нарешті з'явилася можливість побувати. Такий приголомшливий пейзаж. Я розумію, чому деякі жителі тримаються так довго відколи місто було відрізане урядом", - написав турист Гевін Патерсон на сторінці у Facebook у січні 2022 року, підписавши свої знімки.

Їдуть цілими сім'ями. Туристи масово відвідують покинуте місто, незважаючи на смертельну небезпекуФото: Віттенум приваблює мандрівників вже багато років (wikipedia.org)

Один з жителів, який нещодавно прийняв пропозицію передати свою власність владі, Маріо Хартманн також на зиму повертається в це місто, щоб насолодитися м'яким кліматом. Він зауважив, що під час пандемії у Віттенумі додалося туристів, які стали досліджувати свою країну під час суворого карантину.

Їдуть цілими сім'ями. Туристи масово відвідують покинуте місто, незважаючи на смертельну небезпекуФото: Азбестовий пил зробив небезпечною величезну територію з мальовничими ландшафтами (facebook.com/Gavin Paterson)

"Ніколи не бачив, щоб сюди приїжджало так багато людей, як цього року. В деякі дні прибували 50-60 машин в ущелину і на місця вироблення азбесту", - зазначив він.

Нагадаємо, ми розповідали, чим занедбаний готель в курортному регіоні Туреччини дивує туристів.

Також ми розповідали, як потрапити в Антарктиду і побувати в гостях в українських полярників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Австралия Туризм
Відпочинок в Україні
Точки зору
Ольга Орєхова
Порти, море та колорит північної Європи. Чому Ґданськ не схожий на інші міста Польщі
Ольга Орєхова
журналіст проекту "Travel"
Олександра Панамарчук
В Будапешт на вихідні. З чого почати знайомство з містом під час зимової подорожі
Олександра Панамарчук
засновниця туристичної компанії "SPA & Travel Expert"
Ирина Савіна
Прогулянки біля моря як альтернатива Карпатам. За яким відпочинком їдуть в Одесу взимку
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Сергій Панченко
Баланс природи. Що таке національні парки та чому їх рідко відвідують туристи
Сергій Панченко
доктор біологічних наук, доцент
Всі точки зору