После двух лет пандемии. На Шри-Ланке возобновляют выдачу туристических виз

На Шри-Ланке в феврале была восстановлена ​​услуга выдачи визы по прибытии. Это произошло после длительного перерыва с начала 2020 года из-за пандемии Covid-19.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на TTG Asia.com.

На сайте издания сообщается, что туристы, отправляющиеся на Шри-Ланку, снова смогут получить визу по прилету.

В рамках государственной компании Sri Lanka Tourism власти страны заявили, что этот шаг поможет туристам, которые "испытывают трудности при получении онлайн-разрешений ETA (электронного разрешения на поездку) из-за нехватки времени для организации поездки в Шри-Ланку".

Ожидается, что получение визы по прибытию упростит процедуру въезда и увеличит количество туристов, а путешественники наконец смогут выбирать направления для поездок внутри страны.

"Одна из самых спокойных стран Азии": новая туристическая кампания Шри-Ланки

Управление туризма Шри-Ланки в рамках туристической кампании в этом году надеется привлечь 1,2 миллиона туристов. По сравнению с 194 495 в 2021 году и 507 704 в 2020 году, когда страна пострадала от ограничений на поездки. В 2018 году направление приняло 2,3 миллиона посетителей.

"Цель в 1,2 миллиона — разумная. Тем не менее правительство и промышленность, движимая частным сектором, должны говорить единым голосом и ставить перед собой одну цель. Не должно быть никакой путаницы", — заметил Тревор Раджаратнам, бывший президент Ассоциации турагентов Шри-Ланки.

Фото: Шри-Ланка в этом году надеется привлечь 1,2 миллиона туристов (unsplash.com/shainee-fernando)

Хиран Курей, глава Jetwing Symphony Hotels, считает, что "правительство твердо намерено вернуть туризм в нужное русло".

"Мы — одна из самых спокойных стран в Азии — как и Мальдивы, с точки зрения правил въезда в связи с пандемией. Мы также относительно хорошо справляемся с руководящими принципами Covid-19", — сказал он, добавив, что, учитывая эти сценарии, люди из Европы захотят путешествовать и благосклонно относиться к Шри-Ланке.

"2022 год следует считать годом восстановления туризма в Шри-Ланке", — считает он.

Санат Укватт, бывший президент Ассоциации отелей Шри-Ланки, сказал, что, хотя традиционные исходные рынки Шри-Ланки — Индия и Китай — не оправдали ожиданий из-за ограничений, связанных с пандемией, можно ожидать улучшения после ослабления ограничений.

Напомним, ранее мы писали, что Греция оказалась среди самых популярных направлений для туристов в Европе.