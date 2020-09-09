"Душевых нет, дорога плохая": блогеры рассказали, как ездили к популярному Розовому озеру

Телеведущие и тревел-блогеры Макс Узол и Оля Манько недавно вернулись из путешествия по Херсонской области. По их словам, в этом регионе есть множество интересных мест, которые обязательно стоит посетить. О своем путешествии они сняли ролик для своего Youtube-канала.

"Хотя в Херсонской области и располагаются места, которые славятся на всю Украину своей красотой, к некоторым из них очень сложно добраться. Дорога во многих местах плохая. К примеру, плохие дороги находятся на пути к нескольким Розовым озерам, которые знамениты своими полезными солями и грязями", - говорят блогеры.

Часто Розовые озера на Херсонщине называют заграничными чудесами в Украине. Но, несмотря на уникальность этих мест, инфраструктура вокруг - не очень хорошая, говорят Макс и Оля. Кроме того, тревел-блогеры также обнаружили: намазавшись грязями из Розовых озер, турист вдруг может обнаружить, что воды и душа вокруг просто нет.

Подробнее о своих открытиях они рассказали РБК-Украина. Также блогеры дали несколько советов тем, кто планирует посетить Розовые озера и заповедник "Аскания-Нова".

Какой оказалась дорога к знаменитым Розовым озерам

В Херсонской области - несколько розовых озер. Самые известные из них - Сиваш, Лемурийское и Геническое. Считается, что грязь из этого озера позитивно воздействует на суставы и кожу, а соль из него люди набирают, чтобы взять домой.

Также эти места имеют интересную историю, говорит Ольга Манько.

"Именно через Геническое озеро проходил легендарный чумацкий шлях - чумаки возили соль из этих живописных мест. Соли из этого озера также заказывала императрица Екатерина II. А легендарный ученый Дмитрий Менделеев, исследуя химический состав Генического озера, замечал, что соль эта - "на вес золота". И действительно: она имеет уникальный состав и считается полезной", - рассказывает путешественница.

Фото: "Это еще неплохая дорога к Розовым озерам" - Ольга Манько (скриншот Youtube.com/Узол і Манько)

Этим летом много украинских туристов публиковали в соцсетях сотни фото из этих мест, описывая их как очень живописные. Но, как оказалось, к некоторым нет нормальной дороги, а к некоторым озерам - платный вход, говорят тревел-блогеры.

"Мы выбрали для посещения Геническое розовое озеро. К нему ведет самая нормальная дорога, вход на озеро - бесплатный. Также это место - очень фотогеничное. И, конечно, тут есть целебная соль и рапа. Здесь не стоит останавливаться на болотистом берегу. Стоит идти по соли вглубь озера, где начинается вода", - советуют путешественники.

Также оказалось, что озеро в жаркую погоду пересыхает, и возле берега видно только болото и слегка розовую соль, а та самая розовая вода начинается в глубине, замечают путешественники.

Фото: Макс Узол и Оля Манько на Розовы озерах (коллаж РБК-Украина)

"Лучше приходить сюда на рассвете, когда вокруг меньше людей. Если у вас в планах намазаться целебными грязями, то возьмите с собой пресную воду, чтоб потом ее смыть. Стоит также помнить о том, что душевых и других условий тут нет. Есть только краны, где можно помыть ноги за 10 гривен", - рассказывает Ольга.

О чем стоит помнить туристам при планировании поездки на Розовые озера?

Озеро Сиваш

К озеру Сиваш дорога плохая. Но здесь, конечно, можно покупаться: глубина это позволяет, говорит Ольга.

"Вода насыщенна солью, практически как на Мертвом море в Израиле, поэтому можно даже полежать на воде, читая газету! Из "минусов": нет душа, надо брать с собой бутылки с водой, чтоб смыть соль", - говорит она.

Лемурийское озеро:

Дорога к озеру плохая, цена за вход составляет 50 грн. Здесь есть душ.

По размерам озеро это небольшое, и много туристов едут сюда как раз из-за наличия удобств на территории, отмечает блогер.

Фото: Лемурийское озеро (wikipedia.org)

Геническое розовое озеро:

Озеро располагается всего в 15 минут езды от Генгорки. Дорога к озеру - хорошая. Вход - бесплатный. Есть краны, где можно помыть ноги за 10 грн. Рядом продают рапу, соль, мыло, вино.

"Это озеро - мелкое. В нем не покупаешься, но можно использовать лечебную грязь. Только учтите, что душа здесь нет, поэтому сюда тоже берите с собой пресную воду", - говорит Ольга.

Также она советует обязательно брать на все Розовые озера резиновые тапочки.

"Дело в том, что босиком очень больно ходить по закаменелой соляной поверхности, и можно поранить ноги. Кроме того, соль разъедает стопы, и они начинают печь, если ходить босиком долго", - делится впечатлениями Ольга.

Фото: Розовые озера в Украине (Макс Узол/Оля Манько)

Сафари в "Аскании-Новой": тур не состоялся

Кроме посещения Розовых озер на Херсонщине, пара планировала попасть в легендарный заповедник "Аскания-Нова" с сафари-туром. Это опция, которую предлагают как в самой Аскании, так и турагентства, которые туда возят туристов. Но оказалось, что в день приезда в тур они не попадут.

"Но в день, когда мы приехали, была повышена пожарная безопасность, и тур не состоялся. В целом же во время сафари у вас есть возможность понаблюдать за животными в дикой природе и даже покормить зебр морковкой из рук. Еще на территории заповедника есть зоопарк и дендропарк с уникальными растениями", - рассказывает девушка.

Весна и осень считаются лучшим временем для посещения заповедника, говорит она.

Фото: Заповедник "Аскания-Нова" (kavun.city)

Важная информация для туристов по "Аскании-Новой":

"Советую договариваться о сафари-туре заранее, бронировать места надо тоже заблаговременно. Потому что, во-первых, во время карантина их ограниченное количество, во-вторых, надо заранее по телефону узнать, не объявлена ли в тот момент пожарная опасность, и проводят ли экскурсии в этот день", - говорит Ольга.

"Берите с собой головной убор и запасы воды. В степи не спрячешься от солнца, и даже утром в ясную погоду солнце может хорошенечко жарить", - добавляет она.

Напомним, ранее украинские тревел-блогеры рассказали, чем туристов удивляет Херсонская область и что стоит посмотреть в этом регионе.

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