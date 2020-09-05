Украинский "Гранд-каньон": Херсонская область удивляет туристов необычными объектами

Фото: Херсонские горы (pinterest.com)

"Инстаграмные" маяки, пустыня и Херсонские горы глазами тревел-блогеров

Осень - отличное время отправиться на Херсонщину, чтоб увидеть самые красивые места региона.

Ведущие и тревел-блогеры Макс Узол и Оля Манько сняли две яркие серии в Херсонской области. Специально для РБК-Украина они рассказали о своем маршруте и впечатлениях от путешествия.

Начать путешествие Оля и Макс рекомендуют с Хабловского заднего маяка - самого "инстаграмного" маяка Украины. Особенность его в том, что стоит он в поле, воды и близко не видно. А все потому, что он входит в систему 3 маяков, два других маяка находятся как раз таки на берегу и в воде. Дорога к Хабловскому заднему маяку - это то ещё испытание, делятся блогеры, но фотографии этого стоят.

Херсонский "Гранд каньон"

"Вообще у этого места несколько названий: херсонские горы, балки Байдыха, станиславские горы. Его склоны над Днепровским лиманом необычной рваной формы. Впечатление, что Годзилла по краю склона походил", - говорит Оля.

Фото: Херсонские горы (khers-on.com)

По ее словам, это отличное место, чтоб встретить закат. Также здесь можно поплавать на байдарках и посмотреть на склоны с воды.

"Это незабываемое зрелище!", - отмечает путешественница.

Видео: Что посмотреть в Херсонской области (Youtube.com/Узол і Манько)

Аджигольский маяк

Этот маяк стоит посреди воды на искусственном острове. Его называют самым красивым маяком Украины из-за его ажурной формы.

Фото: Аджигольский маяк (pinterest.com)

Маяк стоит 1,5 километра от берега, поэтому увидеть его во всей красе реально только с воды. Сделать это можно, заказав водную экскурсии на катере за 150 гривен. На маяк даже можно подняться.

"Мы на сам маяк не попали, потому что его в период наших съёмок красили, но сказали, что откроют выход на обзорную площадку с середины сентября", делится Макс.

Фото: Аджигольский маяк располагается неподалеку от берега (pinterest.com)

Алешковские пески

Это украинская пустыня, точнее полупустыня.

Очень непривычные и удивительные виды для Украины, говорят РБК-Украина тревел-блогеры.

Фото: Необычные ландшафты Алешковских песков (24tv.ua)

"Здесь нет огромных барханов и тут много растительности, в том числе "краснокнижной". А сосновые оазисы вообще ломают представление о пустыне. Но местами есть четкое представление, что ты в пустыне и фото на фоне бесконечных песков тоже можно сделать отменные. Но обязательно возьмите запас воды, песок нагревается до 70 градусов и есть ощущение, что ты попал в духовку", - советуют Макс и Оля.

Напомним, ранее мы писали об уникальном селе в Карпатах, которое удивляет древними австрийскими виллами.

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