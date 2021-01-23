Исторический парк и голубая лагуна: лучшие фотолокации для зимних путешествий

Одна из хороших идей на время карантина - отправиться в короткую и безопасную поездку вблизи Киева и исследовать интересные места в пределах сотни километров от столицы, где можно сделать яркие зимние фото.

К слову, во время карантинных ограничений работает большинство исторических комплексов: можно свободно гулять по территориям замков и соборов, но музеи на их территории закрыты.

Предлагаем подборку интересных мест, которые подойдут для зимней поездки выходного дня.

Заборье, Киевская область (35 километров от столицы)

В 35 километрах от Киева находится поселок Заборье. Эта уютная локация часто появляется в путеводителях по Украине как место для тех, кто хочет отдохнуть в окружении природы подальше от городского шума и рабочих задач.

Здесь можно провести время с семьей и друзьями, насладиться местными пейзажами, порыбачить. В поселке можно арендовать беседку для пикника. Рядом расположена ферма, конный клуб и фиш-парк. Также - ресторанчик, где во время карантина можно взять еду на вынос.

Фото: Восход солнца зимой, Заборье (facebook.com/Andrii Kosenko)

Как добраться из Киева

На автомобиле нужно ехать сначала в направлении Боярки, затем – прямо к поселку Заборье. Приблизительное время в пути - 45 минут.

Также сюда можно добраться маршруткой № 369 от станции метро "Святошин" или № 720 от площади Победы до железнодорожной станции Боярка, затем пригородным автобусом до Заборья.

Голубое озеро (75 километров)

Не менее интересные виды открываются в селе Подгорцы, где расположено Голубое озеро. Это прозрачная голубая лагуна с золотым песком - одно из крупнейших озер Украины природного происхождения. Главная особенность, которую отмечают туристы - здесь хорошие места для отдыха на природе.

Въезд на территорию на автомобиле платный (50 грн). Территория является частью комплекса, на территории которого есть кафе и ресторан. Летом здесь действуют платный и бесплатный пляжи.

Видео: Голубое озеро в Подгорцах (youtube.com/Голубая резка)

Как добраться с Киева

Доехать сюда можно на собственном авто или на общественном транспорте: от метро "Выдубичи" на маршрутном такси 789 или 309. Водителя надо попросить остановиться на Подгорцах.

Парк природы "Беремицкое" (75 километров)

На юге Черниговской области действует парк "Беремицкое" - природоохранный объект, который был создан в 2017 году. Локация довольно быстро стала популярной среди туристов.

Сегодня на территории природного парка есть заповедная часть, огражденная сеткой, участок пастбища, леса и крутые склоны.

Фото: Парк природы "Беремицкое" (Анна Дубовского)

"Для маленьких детей там создана зооферма с самыми маленькими животными со всего континента - маленькие кони, маленькие коровы. Также стоит посетить Музей диких котов с рысями", - говорит основатель клуба путешественников Ярослав Козак.

Сначала в парк завезли польских тарпаноподобных лошадок, затем - косуль, ланей, муфлонов, туров, сайгаков, азиатских лошадей куланов. К слову, на территории парка машинами туристов не возят: ради фотографий приходится ходить пешком.

Видео: Парк "Беремицкое" - идеальное место для фотосессий (Youtube.com/Непопсовая Ukraine)

Как доехать из Киева до парка "Беремицкое"

Кратчайший путь на авто - через Пуховку, которая находится сразу за Киевом на левом берегу. Правда, у такого пути плохое дорожное покрытие в селах Крехаев и Евминка.

Еще одна дорога - через Бровары и Великую Дымерку. Возле Козельца надо повернуть в направлении к городу Остер и затем - непосредственно к парку. Также можно заказать индивидуальный трансфер.

Парк "Киевская Русь" (48 километров)

Заглянуть за кулисы исторического прошлого и посмотреть, каким был Киев в древности, можно в парке "Киевская Русь". До введения усиленного карантина здесь можно было заказать экскурсию, побывать на различных мастер-классах и даже заказать изготовление эксклюзивной одежды.

Фото: Парк Киевская Русь зимой (facebook.com/parkkyivrus)

В праздничные и выходные в парке устраивали различные мероприятия. Например, 7 января провели новогоднюю программу "Рождество в древнем Киеве".

В другие дни проводят театрализованные исторические фехтования, демонстрируют гончарное искусство и кузнечное дело.

Фото: Древний Киев в Княжестве Киевская Русь с высоты птичьего полета (wikipedia.org)

Однако сейчас, по информации представителей комплекса, во время карантина парк будет работать в формате открытой территории для прогулок. Сюда можно приехать, чтобы пройтись комплексом под открытым небом: пока здесь не будет концертов и других массовых мероприятий.

Часы работы парка – с 10.00 до 17.00. Цена за билет для взрослых - 200 грн с человека. Для пенсионеров и детей предусмотрены скидки.

Фото: Пейзажи парка (facebook.com/parkkyivrus)

Как доехать

Добраться к парку можно общественным транспортом или собственным автомобилем. Время в пути на личном авто из Киева - около 45 минут.

Старинный собор в городе Козелец (75 километров)

Небольшой городок Козелец в Черниговской области известен своей самой большой достопримечательностью: нетипично большим для такого города собором.

Стоит остановиться в этом поселке городского типа хотя бы для того, чтобы увидеть барочный собор Рождества Пресвятой Богородицы, известный своим огромным иконостасом, изготовленным в мастерской гениального Растрелли, - пишет в своей колонке для РБК-Украина путешественница Анна Дубовская.

Фото: Самій большой расцвет Козельца приходится на вторую половину 18 века (РБК-Украина)

Собор в Козельце - яркий пример украинского барокко. Он строился по проекту учеников Растрелли Квасова и Григоровича-Барского. Главное сокровище собора – резной иконостас высотой в целых 27 метров.

Говорят, что этот иконостас якобы лично заказала Растрелли для Смольного монастыря императрица Елизавета, но вышла какая-то накладка с размерами, поэтому императрица отдала произведение искусства своему фавориту для его фамильного храма.

В Козельце можно прогуляться по территории вокруг храма, а затем поехать в зимний Чернигов. Ранее мы писали, что посмотреть в Чернигове зимой во время путешествия выходного дня.

Фото: Собор в Козельце зимой (tamtour.com.ua)

Как добраться до города Козелец из Киева

Из столицы до Козельца каждый час или даже чаще курсируют маршрутки. Они отправляются от автостанции на Московской площади. Время в пути – около 1 часа 20 минут. Цена за проезд – от 60 гривен с человека. Собственным авто до Козельца можно доехать менее чем за час.

Бучанский городской парк (27 километров от центра Киева)

Пожалуй, это ближайшая из локаций из нашего списка, которую можно посетить для зимних прогулок. Это место подойдет для тех, кто хочет разнообразить будни, но не имеет времени ехать куда-то далеко от столицы.

Бучанский городской парк - относительно молодой: его открыли на 110-ю годовщину города Буча в 2001 году.

Фото: Петропавловский храм в Буче (facebook.com/bucharada.gov.ua)

Площадь парка - 52 гектара. Сразу на входе гостей встречает вековой дуб и элегантная ротонда.

На территории с озерами и фонтанами, аккуратными дорожками и аккуратными клумбами вы увидите множество скульптур и инсталляций.

Фото: Зимний закат в Буче (instagram.com/_anna__parhomenko)

В период карантина здесь можно было посетить мини-зоопарк, скейт-парк, веревочный парк, детский городок и кафе-избушку. А сейчас здесь все еще можно свободно гулять, дыша воздухом хвойных лесов. В целом это отличный вариант для отдыха вне шумного города.

Как доехать до парка в Буче

Есть несколько способов, как добраться до парка из Киева. Например, от станции метро Академгородок - маршрутками номер 422, 381.

От станции метро Святошин (будет проходить и через Академгородок) - маршруткой номер 423. От станции метро Героев Днепра (проходит и через Минскую) - маршруткой номер 421.

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