Історичний парк та блакитна лагуна: кращі фотолокації для зимових подорожей

Одна з хороших ідей на час карантину - вирушити у коротку та безпечну мандрівку поблизу Києва та дослідити цікаві місця у межах сотні кілометрів від столиці, де можна зробити яскраві зимові фото.

До слова, під час карантинних обмежень працює переважна частина історичних комплексів: можна вільно гуляти територіями замків та соборів, але музеї на їх території закриті.

Пропонуємо підбірку цікавих місць, які підійдуть для зимової подорожі вихідного дня.

Забір’я, Київська область (35 кілометрів від столиці)

За 35 кілометрів від Києва знаходиться селище Забір’я. Ця затишна локація часто з'являється у путівниках по Україні як місце для тих, хто хоче відпочити в оточенні природи подалі від міського галасу та робочих задач.

Тут можна провести час з родиною і друзями, насолодитися місцевими краєвидами, порибалити. У селищі можна орендувати альтанку для пікніка. Поряд розташована ферма, кінний клуб та фіш-парк. Також - ресторанчик, де під час карантину можна взяти їжу на винос.

Фото: Схід сонця взимку, Забір'я (facebook.com/Andrii Kosenko)

Як дістатися з Києва

На автомобілі треба їхати спершу у напрямку до Боярки, потім – прямо до села Забір’я. Приблизний час у дорозі - 45 хвилин.

Також сюди можна дістатися маршруткою № 369 від станції метро "Святошин" або № 720 від площі Перемоги до залізничної станції Боярка, потім приміським автобусом до Забір’я.

Блакитне озеро (75 кілометрів)

Не менш цікаві краєвиди відкриваються в селі Підгірці, де розташоване Блакитне озеро. Це прозора блакитна лагуна з золотавим піском - одне з найбільших озер України природного походження. Головна особливість, яку відзначають туристи - тут хороші місця для відпочинку на природі.

В'їзд на територію на власному авто платний (50 грн). Територія є частиною комплексу, на території якого є кафе та ресторан. Влітку тут діють платний та безкоштовний пляжі.

Відео: Блакитне озеро у Підгірцях (youtube.com/Голубая резка)

Як дістатися з Києва

Звісно на власному авто або на громадському транспорті: від метро "Видубичі" на маршрутному таксі 789 або 309. Водія треба попросити зупинитися на Підгірцях.

Парк природи "Беремицьке" (75 кілометрів)

На півдні Чернігівської області діє парк "Беремицьке" - природоохоронний об'єкт, який був створений у 2017 році. Локація доволі швидко стала популярною серед туристів.

Сьогодні на території природного парку є заповідна частина, огороджена сіткою, ділянку пасовища, ліси й круті схили.

Фото: Парк природи "Беремицьке" (Анна Дубовська)

"Для маленьких дітей там створена зооферма з найменшими тваринами з усього континенту - найменші коні, найменші корови. Також варто відвідати Музей диких котів з рисями", - говорить засновник клубу мандрівників Ярослав Козак.

Спершу до парку завезли польських тарпаноподібних конячок, потім - косуль, ланей, муфлонів, турів, сайгаків, азіатських коней куланів. До слова, територією парку машинами туристів не возять: заради фотографій доводиться ходити пішки.

Відео: Парк "Беремицьке" - ідеальне місце для фотосесій (Youtube.com/Непопсовая Ukraine)

Як доїхати з Києва до парку "Беремицьке"

Найкоротший шлях на авто - через Пухівку, що знаходиться відразу за Києвом на лівому березі. Щоправда, ця дорога має гірше дорожнє покриття в селах Крехаїв і Євминка.

Ще одна дорога - через Бровари та Велику Димерку. Біля Козельця треба звернути у напрямку до міста Остер і потім - безпосередньо до парку. Також можна замовити індивідуальний трансфер.

Парк "Київська Русь" (48 кілометрів)

Зазирнути за лаштунки історичного минулого та подивитись, яким був Київ в давнину, можна в парку "Київська Русь".

До запровадження посиленого карантину тут можна було замовити екскурсію, побувати на різноманітних майстер-класах та навіть замовити виготовлення ексклюзивного одягу.

Фото: Парк Київська Русь взимку (facebook.com/parkkyivrus)

У святкові та вихідні у парку влаштовували різноманітні заходи. Наприклад, 7 січня провели новорічну програму "Різдво у древньому Києві". У інші дні проводять театралізовані історичні фехтування, демонструють гончарне мистецтво та ковальську справу.

Фото: Древній Київ у Князівстві Київська Русь з висоти пташиного польоту (wikipedia.org)

Проте зараз, за інформацією представників комплексу, під час посиленого карантину парк буде працювати у форматі відкритої території для прогулянок. Сюди можна приїхати, аби пройтися комплексом просто неба: поки що тут не буде концертів та інших масових заходів.

Години роботи парку – з 10.00 до 17.00. Ціна за квиток для дорослих -200 грн з людини. Для пенсіонерів та дітей передбачені знижки.

Фото: Пейзажі парку (facebook.com/parkkyivrus)

Як доїхати

Дістатися до парку можна громадським транспортом або власним автомобілем. Час у дорозі власним авто з Києва - близько 45 хвилин.

Старовинний собор у місті Козелець (75 кілометрів)

Невелике містечко Козелець у Чернігівській області відоме своєю найбільшою пам’яткою: нетипово великим як для такого міста собором.

Варто зупинитися в цьому селищі міського типу хоча б для того, щоб побачити бароковий собор Різдва Пресвятої Богородиці, відомий своїм величезним іконостасом, виготовленим у майстерні геніального Растреллі, - пише у своїй колонці для РБК-Україна мандрівниця Ганна Дубовська.

Фото: Найбільший розквіт Козельця припадає на другу половину 18 століття (РБК-Україна)

Собор у Козельці - яскравий приклад українського бароко. Він будувався за проектом учнів Растреллі Квасова та Григоровича-Барського. Головний скарб собору – різьблений з липи іконостас висотою у цілих 27 метрів.

Кажуть, що цей іконостас нібито особисто замовила у Растреллі для Смольного монастиря імператриця Єлизавета, але вийшла якась накладка з розмірами, тож імператриця віддала витвір мистецтва своєму фаворитові для його фамільного храму.

У Козельці можна прогулятися по території навколо храму, а потім поїхати до зимового Чернігова. Раніше ми писали, що подивитись у Чернігові взимку під час подорожі вихідного дня.

Фото: Собор у Козельці взимку (tamtour.com.ua)

Як добратися до міста Козелець з Києва

Зі столиці до Козельця щогодини або навіть частіше курсують маршрутки. Вони вирушають від автостанції на Московській площі. Час у дорозі – близько 1 години 20 хвилин. Ціна за проїзд – від 60 гривень з людини. Власним авто до Козельця можна доїхати менш як за годину.

Бучанський міський парк (27 кілометрів від центру Києва)

Мабуть, це найближча із локацій з нашого списку, яку можна відвідати для зимових прогулянок. Це місце підійде для тих, хто хоче урізноманітнити будні, але не має часу їхати кудись подалі від столиці.

Бучанський міський парк - відносно молодий: його відкрили на 110-ту річницю міста Буча у 2001 році.

Фото: Петропавлівський храм у Бучі (facebook.com/bucharada.gov.ua)

Площа парку - 52 гектари. Відразу на вході гостей зустрічає столітній дуб та елегантна ротонда.

На території з озерами й фонтанами, акуратними доріжками та акуратними клумбами ви побачите безліч скульптур та інсталяцій.

Фото: Зимовий захід сонця у Бучі (instagram.com/_anna__parhomenko)

У період до карантину тут можна було відвідати міні-зоопарк, скейт-парк, мотузковий парк, дитяче містечко та кафе-хатинку. А зараз тут все ще можна вільно гуляти, дихаючи повітрям хвойних лісів. Загалом це чудовий варіант для відпочинку поза гамірним містом.

Як доїхати до парку в Бучі

Є кілька способів, як добратися до парку з Києва. Наприклад, від станції метро Академмістечко - маршрутками номер 422, 381.

Від станції метро Святошин (буде проходити й через Академмістечко) - маршруткою номер 423. Від станції метро Героїв Дніпра (проходить і через Мінську) - маршруткою номер 421.

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