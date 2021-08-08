Дороже, чем в Европе: отдых в Затоке стремительно дорожает. Стоит ли ехать на курорт в августе

Черноморский курорт, расположившийся вблизи Одессы на узкой косе, балует отдыхающих широкими пляжами, мелким приятным песочком и, что важно, хорошим транспортным сообщением.

Затока находится всего в часе езды от Одессы - сюда быстро и удобно добраться на автомобиле по одесской трассе из Киева, Умани и близлежащих городов. Также, кроме ночных поездов, сюда ходит комфортабельный дневной поезд "Интерсити".

Учитывая тот факт, что в условиях пандемии посещение заграничных курортов ограничено, Затока остается одним из самых первых мест, которое приходит в голову при мысли отправится на море в отпуск или даже на выходные.

Впереди четыре дня государственных праздников - с 21 по 24 августа. И остается только гадать, какое количество людей отправится в этом направлении. Билеты на поезда раскуплены за месяц до отправления, а лучшие отели уже забронированы, даже несмотря на завышенные цены.

Стоит ли отправляться на популярный морской курорт в погоне за последними лучиками летнего солнца вопреки большому количеству отдыхающих и высоким ценам на жилье? Мы постарались разобраться, какие цены предлагает курорт на август и стоит ли такой отдых этих денег.

Более подробно об особенностях отдыха в Затоке - в нашем видеоматериале:

Видео: ЗАТОКА 2021: море, озера, лиман, рыбалка и широченные пляжи! Цены 2021 (youtube.com/KOLESAEDUT)

Курортная Затока: вдвое дороже, чем в июне

Август остается самым комфортным месяцем для отпуска в этом регионе - из года в год прогноз погоды обещает нам почти 100% солнечных дней, отсутствие осадков и при этом - щадящее солнышко, которое не обжигает так безжалостно, как в июле. Все складывается идеально - вы отвоевали отпуск в августе у коллег и вот уже пакуете чемодан, но когда дело доходит до выбора жилья, появляется целый ряд вопросов "почему":

- почему мой друг Василий отдыхал в отеле "Чайка" за 500 грн в сутки, а я на сайте вижу, что цена - 1200?

- почему тетя Шура рассказывала, как легко домчала на курорт на поезде, а для меня мест нет?

- и, наконец, почему дядя Толя доезжает до Затоки за 5 часов, а я уже 7-й час тянусь в пробке?

Дядя Толя, конечно, приукрасил - в Затоку из Киева обычно доезжают за 6 часов. Но во всем остальном утверждения верны, если все эти люди отправлялись на отдых в июне. Билетов на поезд достаточно, в отелях предлагают номера по доступным ценам, а на дороге из ограничений - только правила дорожного движения.

Август - не самый оптимальный месяц для отдыха с точки зрения комфорта и цены. Здесь "плюсом" может выступать разве что погода. Отель стоимостью 1200 грн в сутки на День Конституции в июне и 2500 грн в сутки на День Независимости в августе.

Фото: В Затоке много мест для размещения, но цены на жилье на праздники в августе могут неприятно удивить (booking.com)

"Дороже, чем в Европе", — скажете вы, и будете правы! Комната на турбазе в центральном районе Затоки, которая стоила в начале лета 450 грн в сутки, сегодня обойдется в 700 грн. И это - жилье с общим душем и туалетом!

Какие "плюсы" отдыха в высокий сезон на популярном курорте

Теперь давайте перейдем к "плюсам". А они однозначно есть. Если в Затоку едет много людей, это означает, что у вас много вариантов заказать себе попутку на сервисе блаблакар.

Пользование таким транспортом будет стоить 400 грн, зато доехать всегда можно. Больше людей - больше предложений.

Фото: Пляжная зона в Затоке (Евгения Колесник)

Второй "плюс" - это, конечно же, свобода от рабочих вопросов. Если вы работаете в нетуристической сфере, в самый популярное время для отдыха ваши клиенты и работодатели тоже будут расслабляться где-то на пляже, так что вряд ли кто-то будет беспокоить рабочими вопросами во время отдыха.

Ну и, разумеется, погода, о которой мы уже упоминали. Море - не море без солнышка и тепла. Погоду не купить ни за какие деньги, а именно она - творец нашего настроения отпуска!

Пляжи и инфраструктура: чем Затока привлекает туристов

Это наш любимый вопрос, поскольку нас Затока очень привлекает, и мы четко можем ответить, почему именно.

- Широкие пляжи. Широченные! Такие пляжи мы видели разве что на берегу океана в Португалии. В Украине таких широких пляжей вы, пожалуй, больше нигде не найдете.

- Чистый мелкий песок. Это огромный "плюс" для комфортного отдыха. В Хорватии, например, невероятно чистая вода в море, но пляжи в основном из гальки и это не так приятно, как ходить по теплому песочку.

Фото: В Затоке - хорошая инфраструктура и приятный вход в море (booking.com)

- Приятный заход в море. Море здесь не такое мелкое как, например, в Кирилловке, но и не очень глубокое. Детям здесь будет вполне безопасно играть на берегу, а взрослым - не долго заходить в море до момента, когда уже можно плыть.

- Хорошая инфраструктура. Да, хорошая. Если сравнивать с другими Украинскими курортами, то просто шикарная! Есть транспортная развязка, огромное количество мест, где можно обедать и ужинать - и столовые и рестораны на любой вкус и кошелек. Есть тихие места для уютного семейного отдыха, есть людные набережные с громкой музыкой и дискотеками. Одним словом, каждый может выбрать самый комфортный для себя вариант.

Во сколько обойдутся праздничные выходные в Затоке

Давайте подведем итоги. Добраться в Затоку можно на машине, поездом или на попутном автомобиле. При этом на дорогу на двоих в обе стороны вы потратите около 1500 - 2000 грн.

Жилье есть самое разное. За 4 дня номер на двоих обойдется в праздничные дня в августе от 2800 грн, если это скромная комната на базе отдыха, до 10 000 грн - в комфортабельном отеле.

Фото: Во сколько обойдется отдых на курорте на праздники? (Евгения Колесник)

На питание в столовой можно рассчитывать около 800 грн на двоих за день, в ресторане завтрак обед и ужин может обойтись около 2500 грн за двоих. Добавьте около 2000 грн на развлечения: водные мотоциклы и бананы, луна-парк и экскурсии.

Таким образом, отдых на четыре дня обойдется в среднем от 9 500 грн до 24 000 грн. Можно потратить меньше, а можно и гораздо больше - все зависит от ваших желаний.

Напомним, ранее мы писали, что продажи путевок в Албанию в августе стартовали с существенных скидок.

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