Дорожче, ніж в Європі: відпочинок у Затоці стрімко дорожчає. Чи варто їхати на курорт у серпні

Чорноморський курорт, що розташувався поблизу Одеси на вузькій косі, радує відпочиваючих широкими пляжами, дрібним приємним пісочком і, що важливо, хорошим транспортним сполученням.

Затока знаходиться всього в годині їзди від Одеси - сюди швидко і зручно дістатися автомобілем по Одеській трасі з Києва, Умані та прилеглих міст. Також, крім нічних поїздів, сюди ходить комфортабельний денний поїзд "Інтерсіті".

З огляду на той факт, що в умовах пандемії відвідування закордонних курортів обмежене, Затока залишається одним з найперших місць, яке приходить в голову при думці вирушити на море у відпустку або навіть на вихідні.

Попереду чотири дні державних свят - з 21 по 24 серпня. І залишається тільки гадати, яка кількість людей вирушить в цьому напрямку. Квитки на поїзди розкуплені за місяць до відправлення, а кращі готелі вже заброньовані, навіть попри завищені ціни.

Чи варто вирушати на популярний морський курорт в гонитві за останніми промінчиками літнього сонця всупереч великій кількості відпочиваючих і високі ціни на житло? Ми намагалися розібратися, які ціни пропонує курорт на серпень і чи вартує такий відпочинок цих грошей.

Більш детально про особливості відпочинку в затоці - у нашому відеоматеріалі:

Відео: ЗАТОКА 2021: море, озера, лиман, рибалка і широченні пляжі! Ціни 2021 (youtube.com/KOLESAEDUT)

Курортна Затока: вдвічі дорожче, ніж у червні

Серпень залишається найкомфортнішим місяцем для відпустки в цьому регіоні - з року в рік прогноз погоди обіцяє нам майже 100% сонячних днів, відсутність опадів і при цьому - м'яке сонечко, яке не обпікає так безжально, як у липні. Все складається ідеально - ви відвоювали відпустку в серпні у колег і ось вже пакуєте валізу, але коли справа доходить до вибору житла, з'являється цілий ряд питань "чому":

- чому мій друг Василь відпочивав у готелі "Чайка" за 500 грн на добу, а я на сайті бачу, що ціна - 1200?

- чому тітка Шура розповідала, як легко домчала на курорт на поїзді, а для мене місць немає?

- і, нарешті, чому дядько Толя доїжджає до Затоки за 5 годин, а я вже 7-му годину тягнуся у корку?

Дядько Толя, звичайно, прикрасив - в Затоку з Києва зазвичай доїжджають за 6 годин. Але в усьому іншому твердження вірні, якщо всі ці люди вирушали на відпочинок у червні. Квитків на поїзд достатньо, в готелях пропонують номери за доступними цінами, а на дорозі з обмежень - тільки правила дорожнього руху.

Серпень - не найоптимальніший місяць для відпочинку з точки зору комфорту і ціни. Тут "плюсом" може виступати хіба що погода. Готель вартістю 1200 грн на добу на День Конституції в червні й 2500 грн на добу на День Незалежності у серпні.

Фото: У Затоці багато місць для розміщення, але ціни на житло на свята у серпні можуть неприємно здивувати (booking.com)

"Дорожче, ніж в Європі", - скажете ви, і матимете рацію! Кімната на турбазі в центральному районі Затоки, яка коштувала на початку літа 450 грн на добу, сьогодні обійдеться у 700 грн. І це - житло із загальним душем і туалетом!

Які "плюси" відпочинку у високий сезон на популярному курорті

Тепер давайте перейдемо до "плюсів". А вони однозначно є. Якщо в Затоку їде багато людей, це означає, що у вас багато варіантів замовити собі попутку на сервісі блаблакар.

Користування таким транспортом коштуватиме 400 грн, зате доїхати завжди можна. Більше людей - більше пропозицій.

Фото: Пляжна зона в Затоці (Євгенія Колесник)

Другий "плюс" - це, звичайно ж, свобода від робочих питань. Якщо ви працюєте в нетуристичній сфері, в найпопулярніший час для відпочинку ваші клієнти й роботодавці теж будуть розслаблятися десь на пляжі, так що навряд чи хтось буде турбувати робочими питаннями під час відпочинку.

Ну і, зрозуміло, погода, про яку ми вже згадували. Море - не море без сонечка і тепла. Погоду не купити ні за які гроші, а саме вона - творець нашого настрою відпустки!

Пляжі та інфраструктура: чим Затока приваблює туристів

Це наше улюблене питання, оскільки нас Затока дуже приваблює, і ми чітко можемо відповісти, чому саме.

- Широкі пляжі. Широченні! Такі пляжі ми бачили хіба що на березі океану в Португалії. В Україні таких широких пляжів ви, мабуть, більше ніде не знайдете.

- Чистий дрібний пісок. Це величезний "плюс" для комфортного відпочинку. У Хорватії, наприклад, неймовірно чиста вода в морі, але пляжі в основному з гальки, й це не так приємно, як ходити по теплому пісочку.

Фото: У Затоці - хороша інфраструктура та приємний вхід у море (booking.com)

- Приємний захід в море. Море тут не таке дрібне як, наприклад, в Кирилівці, але і не дуже глибоке. Дітям тут буде цілком безпечно грати на березі, а дорослим - не довго заходити в море до моменту, коли вже можна плисти.

- Хороша інфраструктура. Так, хороша. Якщо порівнювати з іншими українськими курортами, то просто шикарна! Є транспортна розв'язка, величезна кількість місць, де можна обідати й вечеряти - і їдальні та ресторани на будь-який смак і гаманець. Є тихі місця для затишного сімейного відпочинку, є людні набережні з гучною музикою і дискотеками. Одним словом, кожен може вибрати найкомфортніший для себе варіант.

У скільки обійдуться святкові вихідні в Затоці

Давайте підіб'ємо підсумки. Дістатися в Затоку можна на автівці, поїздом або попутним автомобілем. При цьому на дорогу на двох в обидва боки ви витратите близько 1500 - 2000 грн.

Житло є найрізноманітніше. За 4 дні номер на двох обійдеться у святкові дні в серпні від 2800 грн, якщо це скромна кімната на базі відпочинку, до 10 000 грн - в комфортабельному готелі.

Фото: У скільки обійдеться відпочинок на курорті на свята? (Євгенія Колесник)

На харчування в їдальні можна розраховувати близько 800 грн на двох за день, в ресторані сніданок обід і вечеря може обійтися близько 2500 грн за двох. Додайте близько 2000 грн на розваги: водні мотоцикли та банани, луна-парк та екскурсії.

Таким чином, відпочинок на чотири дні обійдеться в середньому від 9 500 грн до 24 000 грн. Можна витратити менше, а можна і набагато більше - все залежить від ваших бажань.

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