Железный порт и Коблево: куда едут украинцы летом вместо Турции и Черногории

Украине необходима точная статистика по путешествиям, считают эксперты

Компания Google проанализировала поисковые запросы пользователей из Украины за последние три месяца. Исследование провели, чтобы более конкретно понять, какие направления для путешествий интересуют наших туристов в этом летнем сезоне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Согласно отчету, самыми популярными направлениями отдыха в Украине стали Бердянск, Железный Порт и Коблево. Хотя летом новые страны и открываются, люди все же продолжают интересоваться отдыхом в родной стране.

Десятка самых популярных по запросам мест для отдыха в Украине выглядит так:

Бердянск, Железный Порт, Коблево, Затока, Кирилловка, Одесса, Арабатская Стрелка, Седово, Скадовск, Счастливцево.

В то же время по мере открытия новых стран, растет и количество запросов о возможностях отдыха в этих направлениях. Топ 10 популярных стран, которые интересовали украинцев в Google эти три месяца:

Турция, Кипр, Албания, Болгария, Черногория, Хорватия, Греция, Египет, Грузия, ОАЭ.

"На море в Турции не всегда дешевле"

В этом сезоне многие украинцы выбирают отдых дома вместо поездок за рубеж, говорит РБК-Украина сертифицированный гид и основатель туристического портала "На море" Алексей Войцеховский.

Одна из причин - то, что для выезда в большинство стран нужна или вакцинация от COVID, или ПЦР-тесты. Последнее значительно сказывается на финансовых затратах семьи, особенно если за рубеж едет сразу 3-5 человек, считает он.

Фото: Отдых в Украине во время пандемии выбирает много туристов - Алексей Войцеховский

По мнению Войцеховского, стереотип о том, что "на море в Украине дороже, чем в Турции", не всегда справедлив.

"На самом деле у нас много неплохих отелей по приемлемым ценам. При упоминании наших морских курортов многим сразу представляются те самые стереотипы о плохом качестве и дороговизне. Но те, кто ездил на море в Украине в прошлом году, были приятно удивлены хорошим сервисом. К примеру, на Арабатской Стрелке появилось немало отелей и гостевых домов, которые действительно не хуже европейских", — уверяет эксперт.

"Точные цифры по путешествиям в Украине отсутствуют" - эксперты

Запросы в поисковике хоть и отображают определенные тенденции в интересах украинцев, но точная статистика по путешествиям в нашей стране отсутствует, говорит РБК-Украина Александр Новиковский, заместитель генерального директора компании "Tez Tour", приводя ориентировочные цифры по туризму до пандемии.

"Понять, сколько людей ездят по Украине с целью туризма, можно только приблизительно. Например, Львовский регион посещают 1,5-2 млн, Карпатский регион - 1,5-2 млн. Если добавить еще несколько популярных регионов - Закарпатье, Черновицкую область - можем сказать, что туда ездило еще где-то 4-5 млн людей", — предполагает эксперт.

По его мнению, на море в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях за лето может отдохнуть до 10 миллионов туристов.

"Если сложить эти цифры вместе по другим регионам, то мы увидим, какое количество украинцев отдыхало летом в самых популярных регионах в периоде до пандемии. Думаю, со временем эти цифры изменятся в сторону оста, постепенно возвращаясь к показателям до COVID", — считает он.

Фото: Турция возглавила рейтинг поисковых запросов украинцев по отдыху за рубежом (booking.com)

С мнением о том, что Украине крайне важна статистика и точные данные по путешествиям, соглашается и глава Гостуризма (ГАРТ) Марьяна Олеськв.

"Исследования и опросы в сфере туризма крайне важны для ДАРТ и всех тех, кто работает в этой области. Понимая мотивацию граждан и проблематику, можно увидеть будущие точки роста и предложить действенные механизмы развития, конкретные продукты и маркетинговые инструменты", — говорит она РБК-Украина.

Только туристическая статистика и результаты исследований могут служить основой для принятия эффективных, экономически обоснованных, управленческих решений, считает Олеськив.

"В условиях ограниченных ресурсов нам нужно очень четко определить наши приоритеты и направить туда все усилия. Поэтому Агентство запланировало несколько как качественных, так и количественных исследований в течение этого года. Например, нас интересует мотивация людей, которые имеют возможность, но не планируют отдых, понять, что их отталкивает, чего не хватает, чем их можно заинтересовать и тому подобное", — отмечает глава ведомства.

Ранее стало известно, что в Украине создадут новые туристические маршруты.

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