От Доминиканы до Египта. Названы самые популярные среди туристов направления 2021 года

Путешественники чаще выбирали для отдыха теплые экзотические страны
Популярный туристический портал TripAdvisor опубликовал популярные направления 2021 года, пишет The Daily Mail.
В целом уходящий год был заметно оживленнее, чем 2020 год, пишут специалисты рейтинга. Список популярных направлений уходящего года был составлен на основе отзывов и поисковых запросов туристов.
Лидером среди направлений стал город Гонолулу на острове Оаху Гавайского архипелага: в 2021 году отзывы о нем искали в 3,2 раза чаще, чем до пандемии. Количество поисковых запросов о Шарм-эль-Шейхе (Египет) увеличилось более чем вдвое (106%), а о курорте Пунта-Кана на побережье Доминиканской Республики — на 96% по сравнению с 2020 годом.
Также Tripadvisor отметил рост интереса к Канкуне — курорте на побережье Ривьера Майя полуострова Юкатан (Мексика). Здесь количество поисковых запросов увеличилось на 17 %.
Кроме путешествий в теплые экзотические страны, туристы в 2021 году также выбирали отдых на свежем воздухе. Самым популярным направлением стала провинция Онтарио (Канада) с увеличением запросов на 313%.
Фото: Лидером среди направлений стал город Гонолулу (unsplash.com/zetong-li)
По данным Tripadvisor, самым востребованным развлечением в Онтарио стал полет на вертолете над Ниагарским водопадом. Также отметился город Ла Фортуна-де-Сан-Карлос. По данным компании, интерес к этому месту возрос на 152%.
Напомним, ранее были названы самые популярные направления путешествий в уходящем году.
Также мы писали про рейтинг самых желанных направлений для посещения в 2022 году.