Доминикана по цене Турции: путевки в курортную страну предлагают с рекордными скидками

Отдых в Доминикане для украинцев в начале лета доступен по цене хороших отелей на курортах Средиземного моря в Турции. Об этом на своей странице в Instagram рассказала директор турагентства Kazakovs Travel Марина Казакова.

По ее словам, сейчас на туры в Доминикану - выгодные цены, и можно найти неплохие предложения по цене, за которую обычно предлагают отдых в отелях с хорошим сервисом в Турции. В то же время в Доминикане сейчас продолжается сезон дождей, предупреждает турагент.

От 40 тысяч гривен на двоих: почему снижаются цены

Cтоимость турпакетов в Доминикану длительностью 10 ночей с вылетом в начале июня действительно стартует от 40,5 тысяч гривен на двоих, подтверждают и в профильном издании "Мастер Тура".

По информации сайта, глубина продаж этого направления не слишком хорошая, а спрос - низкий. К примеру, у туроператора Anex Tour заполнен только ближайший чартер, который запланирован на 2 июня.

Из-за того, что спрос на лето в Доминикану низкий, в компании TPG решили оптимизировать чартерную программу, говорит изданию руководитель департамента продукта и бронирования Европы и Карибов Travel Professional Group Анна Папуша.

Фото: Международный аэропорт Пунта-Кана в Доминикане (wikipedia.org)

"В летний период Доминикана не так востребована, как зимой. Потому что растут продажи на средиземноморских направлениях, куда и уходит основной турпоток. Поэтому делаем паузу до осени. Туристам, которые забронировали летние туры в Доминикану, предлагаем перелёт на альтернативных рейсах, отдых в другой стране (например, в Мексике) или возврат денежных средств", — пояснила Анна Папуша.

Отметим, ранее сразу несколько туроператоров решили продлить чартеры в Доминикану и на лето, сделав вылеты на курорт круглогодичными. В разговоре с "Мастер Тура" представители туроператоров говорят, что спрос был стабильным до мая, пока другие схожие направления были закрыты. К тому же, страна не требует от туристов сдавать ПЦР-тесты на COVID. Но летом спрос "переключился" на Турцию и Египет, говорится в сообщении.

Сколько стоят туры в Доминикану в начале лета

Мы просмотрели актуальные предложения по путевкам в Доминикану на начало лета и подаем самые низкие цены.

У сети турагентств "Поехали с нами" отдых на 10 ночей в пятизвездочном отеле Пунта-Каны с вылетом из Киева и питанием по системе "все включено" стоит 57 тысяч гривен на двоих. 10-дневный отдых в трехзвездочном отеле, также с питанием "все включено" - 53 870 гривен на двоих.

Туркомпания "Пилигрим" предлагает путевки на 7 ночей в трехзвездочный отель Пунта-Каны по цене в 64, 4 тысячи гривен на двоих, а в четырехзвездочный - от 66 700 гривен.

Фото: Из-за низкого спроса цены на туры в Доминикану снижены (pixabay.com)

На сайте-поисковике путевок "Отпуск.com" удалось найти несколько горящих туров в Доминикану с вылетом в ближайшие дни. Так, отдых на 7 ночей в Пунта-Кане, вылетом из Киева и питанием "все включено" можно забронировать за 37 тысяч гривен на двоих.

Сезон дождей в Доминикане: стоит ли ехать?

Обратите внимание. Сезон дождей в Доминикане начинается в апреле и длится до октября. Хотя это и не проливные дожди (в основном осадки выпадают по ночам), многим туристам такая погода может не понравиться. Впрочем, количество осадков в этот период не такое большое, как в ряде стран Юго-Восточной Азии.

Также многие туристические эксперты сходятся во мнении, что в Доминикане скорее не сезон дождей, а период ураганов: с июня по ноябрь может наблюдаться сильный ветер, постепенно усиливаясь к сентябрю.

Перед тем, как принять решение, ехать ли в Доминикану летом или нет, стоит предварительно проконсультироваться у специалистов туркомпаний. Возможно, они подберут альтернативное направление, сопоставимое по цене и особенностям отдыха.

Напомним, ранее мы писали, что туры в Болгарию в начале лета предлагают по рекордно низким ценам.

Также предлагаем почитать про лучшие страны, куда можно поехать в отпуск летом 2021 года.