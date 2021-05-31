Билет к теплому морю: лучшие страны для комфортного отпуска в июне

Погода на курортах и правила въезда для украинцев

До лета на календаре – один день, а пляжный сезон уже начался не только в Украине, но и во многих доступных для украинцев странах с мягким морским климатом.

По данным Украинского гидрометцентра, вода в Черном и Азовском морях уже несколько дней назад прогрелась до комфортных 21 градусов тепла.

"18-22 градуса, - температуры в этой градации являются более комфортными для купания, такая вода бодрит и в целом подходит для длительных заплывов. 22-24 – оптимальная и комфортная температура воды, даже если вы относите себя к "мерзлякам", - рассказали синоптики.

Более высокая температура воды в море считается "идеальной" и комфортной. Но такая бывает в очень жаркую летнюю погоду в наших широтах, или круглогодично – в тропических странах.

На какие курорты украинцам можно отправиться в ближайшие недели лета, чтобы насладиться теплыми волнами и ласковым солнцем?

Пляжный сезон открывается: куда поехать в начале лета

Турция. Пляжный сезон в этой курортной стране набирает обороты. По данным карты погоды в реальном времени windy.com, самое теплое море сейчас на побережье Анталии – 25 градусов, а воздух на курортах Средиземного моря – 22-25 градусов.

Для поездки нужна страховка и онлайн-регистрация для получения HES-кода здоровья. Карантинные ограничения на туристов не распространяются.

Фото: Курорт Алания в Турции (booking.com)

Болгария. Пляжный сезон на солнечном побережье Черного моря начинается в июне. Вода там прогрелась пока только для любилетей освежиться – практически на всех курортах на уровне 16-18 градусов. Температура воздуха – 17-18 градусов.

Для поездки необходимо получить негативный результат ПЦР-теста за 72 часа.

Черногория. Теплее всего в эти дни на курорте Петровац – воздух прогрелся до 19 градусов, а вода – до 20.

Украинцы могут въезжать в Черногорию без каких-либо ограничений – без виз и ПЦР-тестов. Путешественники также могут сделать бесплатные ПЦР-тесты для возвращения домой, а в случае болезни лечить от COVID на отдыхе обещают за счет государства.

Фото: Отдых на курорте Будва в Черногории (booking.com)

Албания. Эта страна находится южнее Черногории, поэтому летняя погода там ощущается немного раньше. Например, на курортах Саранда и Влера вода прогрелась до 19-20 градусов, как и воздух днем.

Это полностью открытая для туризма страна. Для украинцев ограничений для въезда нет. ПЦР-тест при пересечении границы не нужен, как и виза.

Хорватия. Температура воды у побережья этой страны прогрелась до 19-20 градусов. Теплее всего – в Дубровнике. Днем воздух прогревается до 20 градусов.

Для поездки в Хорватию необходимо предоставить негативный ПЦР-тест, действительный 72 часа или справку о выздоровлении от COVID. Также необходимо документально подтвердить оплату отеля или апартаментов, или подтверждение о собственности жилья или яхты в Хорватии.

Фото: Пляж в Хорватии (pixabay.com)

Курортные острова и Эгейское море

Греция. Открытие границ с 15 мая для иностранцев, включая украинцев, ознаменовало и начало пляжного сезона. Впрочем, погода в Греции сейчас, как и в большинстве соседних стран – не жаркая. Вода в море на большинстве курортов прогрелась до 21 градуса. Воздух больше всего прогрелся в Гераклионе на острове Крит – до 26 градусов.

Для поездки необходимо заполнить онлайн-анкету на государственном сайте. Также можно предъявить документ о вакцинации, завершенной более двух недель назад, или негативный результат ПЦР-теста, действительный 72 часа. Также принимаются другие варианты ковид-документов: справка о перенесенном COVID или тест на антитела, действительные от 2 до 9 месяцев со дня выдачи.

Фото: Отдых на море в Греции (pixabay.com)

Кипр. В этой островной стране в Средиземном море вода в море уже прогрелась до 22-23 градусов тепла. Теплее всего на курорте Айя-Напа и в Лимассоле – 24-26 градусов тепла.

Для поездки на Кипр украинским туристам необходимо получить негативный результат ПЦР-теста за 72 часа, зарегистрироваться на платформе CyprusFlightPass, и второй тест сдать в аэропорту прибытия за 30-32 евро.

Украина: какая погода на море

В последний день мая на морских курортах Украины установилась комфортная погода для пляжного отдыха. Например, в Скадовске на Черном море вода прогрелась до 20 градусов, воздух – до 21, в Геническе и Кириловке на Азовском море вода - 21 градус, воздух – до 24 градусов.

Для поездки на украинские курорты отсутствуют требования ПЦР-тестов. Туристов просят придерживаться общих карантинных ограничений – масочный режим, дистанция, дезинфекция.

Напомним, ранее туристам рассказали об ошибках с чаевыми в Египте.

Также сообщалось, как зарождался курорт Арабатская Стрелка на Азовском море.