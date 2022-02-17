Дома исчезают на глазах. Популярный у туристов курортный город погружается под воду

Бразильский город Атафона уходит под воду. Местные жители вынужденные покидать свои дома.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт Euronews.com.

Город когда-то был популярным местом среди отдыхающих из соседнего города Кампус-дус-Гойтаказес.

Сообщается, что раньше туристы прибывали сюда толпами, так как вдоль песчаных берегов курорта были построены дома для отдыха и отели. Однако тепер локация становится городом-призраком, поскольку повышение уровня моря поглощает город.

"Было бы ужасно потерять этот дом, он хранит так много воспоминаний обо всей моей семье", — говорит Жоао Вакед Пейшото, местный житель, чей дом скоро будет потерян в море.

Прогуливаясь среди руин того, что когда-то было домом его соседа, он осматривает остатки вещей и интерьера: комната, усыпанная рваными журналами, ржавым велосипедом и прочими остатками жизни.

Пейшото построил свой дом для отдыха, но теперь он уверен: его неизбежно поглотит море.

"Когда мы должны будем уехать? Это неизвестно. За 15 дней море продвинулось на три-четыре метра. Возможно, наша стена продержится еще до следующей недели", — говорит он.

Почему город Атафон погружается под воду

Еще в 1960-х годах в Атафоне были заметны признаки береговой эрозии.

Курорт расположен рядом с крупным эстуарием - местом слияния реки и моря, где растущее давление приливов может привести к усилению деградации земель.

Также это происходит по причине изменения климата, которые привели к повышению уровня мирового океана на 20 сантиметров с начала 20-го века.

Только в Атафоне Атлантический океан поднимается в среднем на шесть метров в год, что приводит к разорению и опустошению местных жителей, владеющих недвижимостью вдоль береговой линии курорта.

"В общей сложности 14 кварталов и 500 домов утонули в море, превратив некогда идиллическую береговую линию в подводное кладбище", - говорится в сообщении.

Но повышение уровня океана — не единственная проблема города.

Фото: Город Атафона в Бразилии погружается под воду (facebook.com/atafona-socorro, instagram.com-fragafelipe, rafaelduartephotography, flickr.com)

"У Атафоны были хронические проблемы на протяжении десятилетий", — говорит геолог Эдуардо Булхоуз из Федерального университета Флуминенсе.

Близлежащая река Параиба-ду-Сул, устье которой находится в Атафоне, сократилась из-за чрезмерной добычи полезных ископаемых и сельского хозяйства в регионе.

"За последние 40 лет это резко сократило объем реки, а это означает, что в Атафону доставляется меньше песка", — говорит Булхоуз.

"Из-за меньшего количества песка городские пляжи перестали естественным образом восстанавливаться, уступая все больше и больше земли морю, а строительство вдоль береговой линии только усугубило проблему, сняв песчаные дюны и растительность — естественную защиту пляжей от надвигающегося уровня моря", - говорится в сообщении.

Результат был катастрофическим для туризма и рыболовства.

"Большие лодки больше не могут пройти через дельту реки, а вместе с ними исчезли и деньги", — говорит Элиальдо Бастос Мейреллес, глава местной рыбацкой общины, насчитывающей около 600 человек.

Местные власти изучили несколько планов по сдерживанию эрозии вдоль береговой линии Атафона, включая строительство дамб для уменьшения силы океанских волн и вывоз песка из дельты реки на пляж.

"Сооружение волнолома или своего рода дамбы может перенести эту проблему в другое место", — говорит Алекс Рамос, заместитель министра окружающей среды Сан-Жуан-да-Барра.

В то время как некоторые в этом районе по-прежнему надеются, что проблемы, стоящие перед городом, можно решить, для многих местных жителей расцвет бывшего морского курорта остался не более чем далеким воспоминанием. На данный момент проблема заключается в выживании.

"Я уже договариваюсь об аренде другого дома, чтобы вывезти отсюда свою семью. Я просто не могу больше подвергать их риску", — говорит Жоао Вакед Пейшоту, который уже смирился с судьбой своего бывшего дома.

Напомним, ранее ми рассказывали, что в Испании после засухи из воды показалась деревня-призрак.