Будинки зникають на очах. Популярне у туристів курортне місто занурюється під воду

Бразильське місто Атафона йде під воду. Місцеві жителі змушені залишати свої будинки.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт Euronews.com.

Місто колись було популярним місцем серед відпочивальників із сусіднього міста Кампус-дус-Гойтаказес.

Повідомляється, що раніше туристи приїжджали сюди натовпами, тому що вздовж піщаних берегів курорту було збудовано будинки для відпочинку та готелі. Проте тепер локація стає містом-привидом, через підвищення рівня моря, яке поглинає місто.

"Було б страшно втратити цей будинок, він зберігає так багато спогадів про всю мою сім'ю", — розповідає Жоао Вакед Пейшото, мешканець міста, чий будинок незабаром буде втрачено в морі.

Прогулюючись серед руїн того, що колись було будинком його сусіда, він оглядає рештки речей та інтер'єру: кімнату, посипану рваними журналами, іржавим велосипедом та іншими рештками життя.

Пейшото збудував свій будинок для відпочинку, але тепер він упевнений: його неминуче поглине море.

"Коли ми маємо поїхати? Це невідомо. За 15 днів море просунулося на три-чотири метри. Можливо, наша стіна протримається ще до наступного тижня", — каже він.

Чому місто Атафона занурюється під воду

Ще в 1960-х роках в Атафона були помітні ознаки берегової ерозії.

Курорт розташований поруч з великим естуарієм - місцем злиття річки й моря, де тиск припливів, що зростає, може призвести до посилення деградації земель.

Також це відбувається через зміну клімату, що призвело до підвищення рівня світового океану на 20 сантиметрів з початку 20-го століття.

Тільки в Атафона Атлантичний океан підіймається в середньому на шість метрів на рік, що призводить до руйнування та спустошення місцевих жителів, які володіють нерухомістю вздовж берегової лінії курорту.

"Загалом 14 кварталів і 500 будинків потонули в морі, перетворивши колись ідилічну берегову лінію на підводний цвинтар", — йдеться у повідомленні.

Але підвищення рівня океану – не єдина проблема міста.

Фото: Місто Атафона у Бразилії занурюється під воду (facebook.com/atafona-socorro/, instagram.com-fragafelipe, rafaelduartephotography, flickr.com)

"В Атафона були хронічні проблеми протягом десятиліть", — зазначив геолог Едуардо Булхоуз з Федерального університету Флуміненсе.

Найближча річка Параїба-ду-Сул, гирло якої знаходиться в Атафоні, скоротилася через надмірне видобування корисних копалин та сільського господарства в регіоні.

"За останні 40 років це різко скоротило обсяг річки, а це означає, що в Атафона доставляється менше піску", — додав Булхоуз.

"Через меншу кількість піску міські пляжі перестали природним чином відновлюватися, поступаючись дедалі більше землі морю, а будівництво вздовж берегової лінії тільки погіршило проблему, знявши піщані дюни й рослинність — природний захист пляжів від рівня моря, що насувається", — йдеться у повідомленні.

Результат був катастрофічним для туризму та рибальства.

"Великі човни більше не можуть пройти через дельту річки, а разом з ними зникли й гроші", — говорить Еліальдо Бастос Мейреллес, голова місцевої рибальської громади, яка налічує близько 600 людей.

Місцева влада вивчила кілька планів щодо стримування ерозії вздовж берегової лінії Атафона, включаючи будівництво дамб для зменшення сили океанських хвиль та вивезення піску з дельти річки на пляж.

"Споруда хвилелому або свого роду дамби може перенести цю проблему в інше місце", — розповідає Алекс Рамос, заступник міністра довкілля Сан-Жуан-да-Барра.

У той час як деякі в цьому районі, як і раніше, сподіваються, що проблеми, що стоять перед містом, можна вирішити, для багатьох місцевих жителів розквіт колишнього морського курорту залишився не більш ніж далеким спогадом. На цей час проблема полягає у виживанні.

"Я вже домовляюся про оренду іншого будинку, щоб вивезти звідси свою сім'ю. Я просто не можу більше наражати їх на ризик", — говорить Жоао Вакед Пейшоту, який уже змирився з долею свого колишнього будинку.

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