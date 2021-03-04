Над Долиной царей: в Египте возвращают популярное развлечение для туристов

В археологическом центре Египта, Луксоре, возобновили массовые полеты на воздушных шарах над музеем с историческими артефактами. На днях в небо поднялись почти 900 туристов, чтобы осмотреть памятники и храмы на обоих берегах Нила, сообщает Egypt Independent.

Всего над Луксором полетали 60 аэростатов с 875 египтянами и иностранными туристами. Шары поднялись в небо всего четыре раза – это связано с мерами предосторожности на фоне пандемии, объяснил директор компании по производству воздушных шаров в Луксоре Хани аль-Сайед.

Самое популярное развлечение

Полеты над местностью – одно из самых популярных развлечений у туристов, которые приезжают посмотреть на археологические находки со времен фараонов, говорят представители местного туристического бизнеса.

Президент Луксорской ассоциации туризма и культурного развития Айман Абу Зейд выразил радость по поводу возобновления полетов на воздушном шаре, назвав их одной из самых важных активностей для египетских и иностранных туристов.

"Возвращение этих полетов помогает усилиям по оживлению туризма и возвращению туристов со всего мира, чтобы посетить Луксор и Асуан", - рассказал он.

Фото: Воздушные шары над Нилом (pixabay.com)

По словам Зейда, до вспышки коронавируса Луксор был третьей локацией в мире по количеству полетов на воздушном шаре, выполняя 1000 полетов в год с почти 216 тысячами туристов.

"Компании теперь могут совершать больше ежедневных полетов, позволив воздушным шарам летать в разное время дня, вместо того, чтобы ограничиваться только ранними утренними часами", - отметил он.

Хани аль-Сайед объяснил, что полеты на воздушных шарах в Луксоре совершают с соблюдением коронавирусных правил: шары садятся в назначенном властями аэропорту на западе города, дезинфекция шара проводится после каждого полета, соблюдается проверка температуры пассажиров и масочный режим.

Где еще можно полетать на шарах за рубежом

К слову, полеты на шарах популярны не только в Египте. Одно из самых ярких развлечений во время экскурсий в турецкой Каппадокии – полеты над Долиной Гереме, состоящей из вулканических образований. Или – в Олюденизе.

Фото: Воздушные экскурсии в Каппадокии (pixabay.com)

Яркие впечатления можно получить, полетав на воздушных шарах и в Кении, которая снова открыта для украинцев во время карантина. Там "воздушное сафари" можно провести над саванной в заповеднике Масаи-Мара, увидев живые декорации к мультфильму "Король Лев".

Кроме того, подобными впечатлениями можно насладиться в Иордании в пустыне Вади Рам. Там предлагают полеты над дюнами и барханами причудливых форм и невероятных "марсианских" оттенков.

Сроки возрождения туризма отодвигаются

Тем временем в Египте надеются, что туризм в стране вернется к обычному уровню активности к осени 2022 года. Об этом заявил министр туризма и древностей Халед аль-Анани, сообщает то же издание. Чиновник объяснил такие сроки кампанией вакцинации во всем мире.

По его данным, Египет принимал по 10 тысяч туристов в день в последние три месяца 2020 года – по 270-290 тысяч иностранцев в месяц.

Открытие новых археологических достопримечательностей призвано привлечь большее количество туристов из-за границы. По словам Анани, анонсированный раннее Большой Египетский музей будет достроен в третьем квартале 2021 года.

Фото: Археологические достопримечательности в Луксоре (pixabay.com)

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Египет приостановил полеты и туризм в марте в рамках мер по борьбе со вспышкой коронавируса. Движение во всех египетских аэропортах возобновлено с 1 июля в соответствии с принятыми в Египте превентивными мерами по борьбе с коронавирусом.

Министерство туризма и древностей страны в сотрудничестве с министерством авиации начало несколько кампаний по возрождению туристической отрасли. Экономика Египта на 12% зависит от туризма, который существенно пострадал из-за пандемии коронавируса.

Новый "обвал" туристического потока начался с 1 сентября, когда для путешествующих ввели требование ПЦР-тестов, сделанных за 72 часа до прилета в Египет. А вторая волна вируса, случившаяся в Европе и США осенью, и локдауны во многих странах, сделали недостаток туристов на курортах более ощутимым.

Ранее египетские эксперты прогнозировали, что восстановление туристической отрасли страны начнется весной 2021 года.

Напомним, ранее в Египте возмутились новой туристической локацией.

В то же время эксперты прогнозируют, что цены на отдых в Египте значительно снизятся весной. Путевки подешевеют после того, как в конце марта в страну начнут летать новые чартеры от разных туркомпаний.