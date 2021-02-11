"Это катастрофа": в Египте возмущены новой локацией для туристов

Колесо обозрения Cairo Eye должны построить к 2022 году

В Египте растет возмущение из-за новой туристической достопримечательности. Колесо обозрения Cairo Eye, которое хотят достроить в Каире к 2022 году, может негативно повлиять на окружающую среду и историческое наследие столицы Египта. Об этом сообщает издание Aljazeera.

Что такое Cairo Eye

В прошлом месяце губернатор Каира Халед Абдель Аал запустил проект Cairo Eye – строительство колеса обозрения высотой 120 метров вдоль реки Нил в Замалеке - престижном районе на острове Гезира в самом центре столицы. Строительные работы должны завершиться к 2022 году.

По словам губернатора, с высоты колеса посетители смогут насладиться потрясающим панорамным видом на древний город. Также ожидается, что Cairo Eye станет самым крупным колесом обозрения в Африке. Вокруг достопримечательности хотят также возвести рестораны, кафе, парковку, проложить 6-километровую пешеходную дорогу вдоль Нила.

Но процесс строительства колеса, инициированный правительством, угрожает культурному наследию города, уверены критики проекта.

Фото: Cairo Eye возводят прямо в исторической зоне Каира (twitter.com/AfricaFactsZone)

Кто недоволен новой локацией для туристов

Несмотря на обещания правительства о сохранении культурного наследия и экологии, запуск проекта вызвал общественный резонанс среди жителей, парламентариев и даже бывших министров.

Так, бывший министр туризма и инвестиций Мунир Абдельнур охарактеризовал этот план как "катастрофический" и поставил под сомнение его эффективность, сообщает Aljazeera.

"Какое право имеет губернатор Каира использовать эту историческую зеленую зону и передавать ее частной компании?" - отметил он в Twitter, сославшись на сообщения о том, что колесо обозрения будет построено в исторических садах Масалла в престижном районе Замалек.

"Туристический остров – на грани обрушения"

Недовольство строительством выразили и жители района Замалек, где ведется процесс сооружения Cairo Eye. На некогда зеленом острове находятся важные локации - Каирский оперный театр, знаменитая Каирская башня, исторические дворцы и особняки, спортивный клуб, многие иностранные посольства, отели.

"Остров уже и так находится на грани обрушения из-за того, что, несмотря на наше сопротивление, строится метро", - сказал житель района Шади Таха, имея в виду туннели, которые пробуривают в этой исторической зоне для третьей линии метро Каира.

"Если бы проект был основан на надлежащих исследованиях и прозрачности, он мог бы быть приемлемым. Но это не так", - пояснил еще одни житель района. Он добавил, что правительство регулярно строит планы, не консультируясь с жителями.

Фото: Вокруг локации хотят также построить рестораны, кафе, парковку (twitter.com/AfricaFactsZone)

Многие жители района уверены, что проект вызовет загрязнение, заторы на дорогах и даже перенаселенность острова. Они также считают, что такой современный проект не должен располагаться в историческом районе.

Власти хотят возродить туризм

Ранее глава комитета по туризму египетского парламента Нора Али призвала министра туризма Халеда аль-Анани рассмотреть вопрос о переносе Cairo Eye в новую локацию - мегаполис на востоке страны.

Бывший министр иностранных дел Египта Амр Мусса тоже выступил против проекта. Он заявляет, что "историческую зеленую зону следует защищать и поддерживать".

Отвечая на критику во время заседания парламента 4 февраля, Халед аль-Анани сказал, что министерство туризма "не имеет никакого отношения к проекту", а сам вопрос не входит в его компетенцию.

"Если проект будет представлен министерству, я не буду его санкционировать", - отмечает чиновник.

Фото: Мечеть в Каире (pixabay.com)

В то же время губернатор Каира сообщил египетским СМИ, что район Замалек был отобран в качестве стратегического места для проекта. Он уверен, что инвестиции в размере 500 миллионов египетских фунтов (3,17 миллиона долларов) будут стимулировать туризм.

По его словам, это поможет привлечь 2,5 миллиона посетителей в год. Также он уверен, что это поможет возродить туристическую отрасль Египта, сильно пострадавшую от пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что туры в Египет могут существенно подорожать.

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