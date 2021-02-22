Снежные склоны и Долина голубей: лучшие локации центральной Турции для яркого путешествия

Как совместить горнолыжный отдых с экскурсиями

Зимой в Турции можно довольно легко совмещать горнолыжный отдых с экскурсиями, прогулками и прочим интересным отдыхом. Хорошие возможности для этого есть в районе известного курорта Эрджиес в Центральной Анатолии.

Ранее мы уже писали об особенностях горнолыжного отдыха на этом курорте. В этот раз предлагаем узнать, как обогатиться новыми впечатлениями, побывав в Кайсери – городе с древней и разнообразной культурой, а также увидеть еще одну знаковую локацию Турции – Каппадокию.

Лыжи и культура: как разнообразить отдых

“Культурные катания” - так нередко характеризуют отдых на горнолыжном курорте Эрджиес. Подразумевая, что в этом регионе найдется место не только катаниям на лыжах, а и максимально разнообразным экскурсиям. Но - обо всем по порядку.

Одноименную гору Эрджиес высотой 3197 метра еще иногда зовут "Олимпом" Анатолии из-за того, что она является самой высокой в регионе. На ее северной части до сих пор сохранился ледник, поэтому снег на вершине можно увидеть даже летом.

Когда-то сюда достигали границы Римской Империи. А за час езды отсюда находится историческая местность Каппадокия с невероятными пейзажами и богатой историей.

Фото: Застывший стратовулкан Эрджиес (wikipedia.org)

Именно благодаря богатой истории и культуре региона лыжные катания на склонах курорта именовали “культурными”. В городе работает городской базар, сосредоточены культурные и исторические памятники времен Римской Империи. Словом, есть что исследовать во время поездки.

Кайсери: старый город, базары и музеи под открытым небом

Курорт Эрджиес расположен очень близко к городу - всего в 20 минутах езды общественным транспортом. Поэтому точно стоит отправиться в Кайсери, прогуляться по его центральной исторической части и местным колоритным базарам.

Центр города начинается с площади Республики: именно отсюда отходят автобусы к горнолыжному курорту Эрджиес. Недалеко от площади находится музей города Кайсери, комплекс Gevher Nesibe, крепость 13 века и археологический музей. Старинные здания представляют собой сельджукскую архитектуру.

Фото: Крепость в городе Кайсери (Ольга Орехова)

В те времена Сельджукская империя достигала Анатолии. Комплекс Гевхер Несибе (Gevher Nesibe) был некогда местом, где лечили людей с психическими расстройствами с помощью музыки и трав. По комнатам этого старинного госпиталя можно пройтись и сегодня, рассмотрев помещения подробнее.

Все памятники города сегодня открыты для туристов и находятся в пешей доступности друг от друга. В мечеть туристам можно попасть только в будние дни. На центральном рынке можно купить буквально что угодно: от местных продуктов до одежды.

В окрестностях Кайсери расположен городок Талас. Туда можно проехать на автобусе или на такси. Стены старого города Талас буквально дышат стариной. Дома высотой всего в два этажа, узкие улочки, уютные кофейни, ленивые коты - все это формирует аутентичный ландшафт Таласа.

Фото: Античный город Талас возле Кайсери (Ольга Орехова)

Медленный темп жизни еще до сих пор здесь доминирует. Там, где заканчивается город, уже видно застройки с высотками - наступление цивилизации. Такое сочетание выглядит весьма сюрреалистично.

Гастрономия Анатолии неотделима от ее культуры. Разнообразные традиционные блюда из мяса, такие как манты и яглама (yağlama) - основная пища региона. Все это можно попробовать в местных заведениях, а некоторые продукты или блюда - приобрести в магазинчиках прямо на улице.

Фото: Местные деликатесы (Ольга Орехова)

Каппадокия: пещеры, подземный город, церкви и воздушные шары

Всего в часе езды на автобусе от города Кайсери и склонов Эрджиеса находится магическое место - Каппадокия. Это скалистая местность, разбросанная среди долин и деревень. Бескрайние пейзажи с крупными и непонятными формами ломают стандартные представления о природе и ландшафте.

Если присмотреться, то заметно, что во многих скалах есть отверстия неестественных форм: в 6-13 веках православные монахи заселяли долину, строя здесь себе дома прямо в скалах. В Каппадокии они встречаются буквально повсюду.

Фото: Пейзажи Каппадокии (Ольга Орехова)

Чтобы почувствовать дух прошлых веков, стоит остановиться в одном из отелей-пещер, которые построены на месте настоящих пещер-домов. Они, конечно, приспособлены к современным нуждам - работает обогрев комнат, есть горячая вода и свет в каждом номере.

Комфортнее всего будет остановиться в отелях, номера которых декорированы традиционными мебелью и выглядят очень аутентично. Стоимость проживания составляет от 250 лир (30 евро) за ночь.

Фото: Главная "изюминка" Каппадокии - полет на воздушном шаре (Ольга Орехова)

Основная и наиболее известная среди туристов "изюминка" Каппадокии - это полет на воздушном шаре. Шары поднимаются не ежедневно - в зависимости от погодных условий (не должно быть ветра и осадков).

Но при благоприятных условиях можно насладиться видами на рассвете с высоты 500-800 метров над землей. Максимальная высота подъема - 900 метров.

Фото: Каппадокия вечером (Ольга Орехова)

Каждые 100 метров температура воздуха снижается на пол градуса. Поэтому, если вы хотите осуществить полет весной, стоит позаботиться о теплой одежде. Полеты совершаются утром до восхода солнца. Стоимость полета за одного человека составляет 70 евро. Сам полет длится один час.

В Каппадокии - много древних памятников истории, среди которых - подземные города и курганы-могилы с сокровищами.

Здесь насчитывают 36 известных подземных городов, некоторые из них когда-то между собой соединялись скрытыми туннелями. Чтобы исследовать местность подробнее, стоит взять организованный тур продолжительностью в один день.

Фото: Kaymakli (Каймаклы) - город, построенный под землей. Оно насчитывает восемь этажей, из которых четыре открыты для посетителей (Ольга Орехова)

Примерная стоимость, согласно тарифам местных турагентств, составляет от 40 евро на человека.

В пакет услуг по такой стоимости обычно входит посещение долин и панорамных мест, монастырей, музеев под открытым небом и подземных городов. К слову, из-за довольно большие расстояния Каппадокией лучше передвигаться на машине или на автобусе.

Фото: Гереме, музей под открытым небом (Ольга Орехова)

Центральная Анатолия с городом Кайсери, курортом Эрджиес и Каппадокией - колоритный регион, где есть множество возможностей для разнообразного отдыха: от катания на лыжах до активных экскурсий с посещением памятников истории и захватывающего полета на воздушном шаре.

Побывав в этой местности, туристы надолго остаются под впечатлением от местных локаций.

Напомним, ранее мы писали, что в Турции готовятся открыть рестораны и кафе в рамках ослабления карантинных ограничений.

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