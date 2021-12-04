Дешевый отдых и "нечего смотреть". Главные мифы, которые мешают туристам планировать отпуск в Египте

Подготовка к отдыху в Египте - это не только поиск путевок, отелей и советов о том, что посмотреть в стране. Перед поездкой также стоит ознакомиться с особенностями пребывания в стране и с тонкостями местной культуры.

При поиске такой информации туристы нередко сталкиваются с противоречивыми данными. Одни хвалят отель и советуют отдыхать ежегодно только в нем, другие критикуют ту же гостиницу за плохой сервис. Также можно найти много спорных тезисов об общей безопасности в стране и экскурсионном посещении популярных исторических локаций.

РБК-Украина обратилось к туристическому эксперту, который много лет занимается продажами туров в эту страну и расспросило о главных стереотипах о пребывании в стране.

"За много лет работы в туризме слышу от людей различные мнения о той или иной стране. И эти мнения со временем меняются", — рассказывает Юрий Пасечник, руководитель компании Академия Туризма".

По нашей просьбе он перечисляет главные стереотипы, с которыми сталкиваются туристы, планируя поездку в Египет, и какие из них оказались правдивыми.

Девушкам опасно посещать страну самостоятельно

"Такое мнение бытовало раньше, но существует и до сих пор. Если вы - девушка, самостоятельно купили авиабилет, забронировали апартаменты, полетели в Каир, то, наверное, некоторые районы столицы Египта действительно лучше посещать с осторожностью", — обращает внимание он.

Фото: Главные туристические локации страны посещать безопасно (unslpash.com/aussieactive)

Специалист рекомендует одеваться соответственно традициям страны: не оголять плечи, носить длинную юбку. При этом места массового туризма, как Пирамиды в Гизе, Каирский музей и другие, не представляют опасности для путешественников.

"Если вы решитесь посмотреть, как живут местные жители в нетуристических районах, лучше это делать с осторожностью или в сопровождении мужчины. Что касается массовых пляжных курортов Египта, таких как Шарм-эль-Шейх, Хургада, Марс-Алам, то они абсолютно безопасны. Сюда, как правило, летают пакетными турами. Вас встретят, доставят в отель, всегда будут на связи отельные гиды по любым вопросам. Также безопасны и организованные экскурсии", — обращает внимание Юрий Пасечник.

"Что там еще можно смотреть? Мы сто раз отдыхали в отелях Египта - ничего нового"

"Но Египет настолько уникален, что найти что-то новое и интересное там можно всегда. Из Шарм-эль-Шейха популярны морские экскурсии в заповедник Рас Мохаммед и к острову Тиран. Они несложные, яркие и недорогие. Уникальна экскурсия в "Голубую дыру": это карстовый провал у берега Красного моря в районе курорта Дахаб, мекка и кладбище дайверов. Организованная экскурсия безопасна даже для детей. По дороге вас завезут в Цветной каньон - красивое "инстаграмное" место. Также можно встретить рассвет в культовом месте на горе Моисея - снять грехи (так гласит поверье)", — дает советы по локациям специалист.

В послекарантинное время, когда будут сняты действующие сегодня ограничения, он рекомендует поехать из Шарма в Израиль.

Фото: После открытия Израиля стоит запланировать экскурсию в эту страну из Египта (unslpash.com/shai-pal)

"Финансовые риски, если вас не впустят в страну, по отношению к авиатуру минимальны. Из Хургады можно поехать в Луксор. Древняя столица Египта. Гробницы фараонов, город Мертвых и город Живых по разным берегам Нила, Карнакский храм, сфинксы, скарабеи. Уникальное место. Из Шарма и Хургады есть экскурсии на Пирамиды в Гизу. Новинка для украинского туриста - самый южный курорт Египта, Марса-Алам. Мы с супругой только из него прилетели", — продолжает эксперт.

Ориентирован курорт на европейского туриста. Вокруг отелей - пустыня, цены - лояльные. Зато такого уникального подводного мира вы не встретите на других египетских курортах:

коралловые рифы прямо возле отелей; морская корова; дом дельфинов; масса живности и рыбок.

Третий стереотип - "дешевый Египет"

"Действительно, некоторое время туры в эту страну были относительно низкими. Однако в этом году ситуация изменилась. Летит много чартеров и цены существенно поднялись. Хургада и Шарм сейчас недешевые", — говорит руководитель компании.

Фото: Цены в Египте уже не такие низкие, но в Марса-Аламе можно найти выгодные предложения (booking.com)

Однако Марса-Алам все же держит невысокие цены - сюда еще не добрались прямые чартеры из некоторых стран. Из Украины в Марса-Алам есть прямые рейсы из Киева, Харькова, Запорожья, Одессы и Львова.

В Египте нет достойных отелей

"В данном случае все познается в сравнении. В стране есть достойные отели с хорошим обслуживанием. Но это прежде всего вопрос цены и правильного выбора. Высокий сезон в "пляжном Египте" длится с конца сентября и до мая. В этот период нужно учитывать "ветреность" бухт, в которых расположены отели", — говорит Юрий Пасечник.

Летом Египет тоже популярен. Если ценник на "страну фараонов" намного ниже, чем на летнюю Турцию, то туристы часто выбирают Египет.

Фото: В Египте есть хорошие отели, но это прежде всего вопрос цены и правильного выбора (booking.com)

"В летнее время рекомендую выбирать "ветреные" бухты и курорты, чтобы жара не так сказывалась. По отзывам туристов, летом в Египте более сухо чем в Турции, поэтому не так ощущается высокая температура. Всегда можно найти плюсы и минусы того или иного курорта. Главное - расставить приоритеты и сделать правильный выбор", — подводит итог специалист.

Напомним, ранее турагент развеяла мифы, из-за которых туристы отказываются летать в Мексику.

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