ru ua
Ср, 24 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Бедная" страна и слабый сервис. Турагент развеяла мифы, из-за которых туристы отказываются летать в Мексику

Новина українською →
Среда 24 ноября 2021 13:45
"Бедная" страна и слабый сервис. Турагент развеяла мифы, из-за которых туристы отказываются летать в Мексику Фото: Отдых в Мексике (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Что нужно знать об отелях, безопасности и экскурсиях в колоритной стране

Мексика стала открытием для многих украинцев в минувшем сезоне. На фоне закрытых границ это экзотическое направление привлекло туристов местным колоритом, морем и прямыми чартерными рейсами.

При этом немало путешественников опасаются отправляться на отдых в Мексику из-за некоторых предубеждений. Специалист по подбору туров Эльмира Асланова решила развеять их после того, как побывала в Мексике сама.

Какой опыт могут получить туристы во время отдыха в заокеанской стране – в материале РБК-Украина.

Самые распространенные заблуждения туристов о Мексике

Туристов от поездок в колоритную страну часто останавливают заблуждения и страхи. Эльмира Асланова перечислила основные из них на своей странице в Facebook:

  • Мексика - бедная страна, там нет сервиса и высокого уровня отдыха;
  • Зачем лететь так далеко, чтобы отдыхать в отеле 5* на "все включено"? Ведь намного дешевле и ближе Турция и Египет;
  • Что делать на курортной зоне? Там нет настоящей Мексики;
  • В Мексике везде небезопасно, там сплошной криминал.

&quot;Бедная&quot; страна и слабый сервис. Турагент развеяла мифы, из-за которых туристы отказываются летать в МексикуФото: Туристы на пляже Канкуна (unsplash.com/andres-medina)

Специалист добавляет, что подобные убеждения слышала от туристов часто. И даже сама была уверена, что в курортной зоне "настоящей" Мексики не почувствовать. Но съездив в эту страну самостоятельно, она готова отстоять курортную Мексику и разбить эти убеждения "в пух и прах".

Эльмира Асланова побывала в курортной зоне полуострова Юкатан и посетила такие места:

  1. Канкун;
  2. Ривьера Майя;
  3. Тулум;
  4. Плайя дель Кармен;
  5. остров Косумель.

Миф 1. Долго лететь в "бедную" страну

Лететь действительно далеко - от 15 часов, в зависимости от авиакомпании и стыковки, но это того стоит, отмечает турагент.

"Великолепные пляжи, белый мелкий песок, изумрудный цвет воды, красота природы. Тут территории отелей удивительно сочетаются с джунглями. Непередаваемое ощущение отдыхать в отеле высокого уровня, и каждое утро видеть каких-то зверушек, слышать пение экзотических птиц", - описывает она курортную атмосферу в Мексике.

&quot;Бедная&quot; страна и слабый сервис. Турагент развеяла мифы, из-за которых туристы отказываются летать в МексикуФото: Красочные пейзажи на побережье в Мексике (unsplash.com/jhana-ellard)

К слову, это не настолько "бедная" страна, как и о ней думают некоторые туристы. ВВП Мексики в 2021 году – 18883 долларов на душу населения – она находится на 70 месте в списке Всемирного банка среди стран по уровню экономического развития. Украина в этом списке – на 94 месте с ВВП – 13057 долларов.

Миф 2. "Отели, сервис и еда – не хуже VIP-отелей Турции"

Вопреки заблуждениям, сервис в Мексике - на высочайшем уровне, отмечает специалист. Дело в том, что основной контингент отдыхающих - американцы, которые "приучили" мексиканцев к определенному уровню сервиса.

"Мексиканцы очень гордятся любой своей работой, очень ответственны. В отличие от Турции и Египта, Вы будете жить именно в том отеле и в той категории номера, который забронировали", - обращает внимание она.

Также по словам турагента, в Мексике одна из самых вкусных кухонь мира.

"И даже в стандартных отелях 5* было безумно вкусно, разнообразно и качественно, по уровню иногда лучше некоторых VIP-отелей Турции", - делится опытом девушка.

&quot;Бедная&quot; страна и слабый сервис. Турагент развеяла мифы, из-за которых туристы отказываются летать в МексикуФото: Отель в Канкуне (unsplash.com/donato-gamboa)

Миф 3. В курортной Мексике неинтересно

Курортная Мексика очень интересна в контексте экскурсий, уверяет турагент.

"Я до сих пор под впечатлением от экскурсии к пирамидам майя в Чичен-Ице, от истории этого народа. Тут чувствуются традиции, культура и уважение ко всему этому", - восхищается Асланова в посте.

По ее словам, в курортной зоне в Мексике можно найти разнообразные форматы отдыха, которые гармонично сочетаются:

  • яркая тусовочная жизнь;
  • релакс в гармонии с природой;
  • "ленивый" отдых в рамках отеля;
  • богатая активная экскурсионная программа;
  • семейный отдых с малышами;
  • эксклюзивный отдых только для взрослых.

"В Мексике можно прикоснуться к истории величайшей цивилизации и посетить удивительные парки развлечений, от которых дух захватывает", - рассказывает она.

&quot;Бедная&quot; страна и слабый сервис. Турагент развеяла мифы, из-за которых туристы отказываются летать в МексикуФото: Пирамида Чичен-Ица (unsplash.com/filip-gielda)

Миф 4. "В курортных зонах – безопасно"

Несмотря на то, что из-за высокой криминогенной обстановки в Мексике туристов часто просят воздержаться от самостоятельных путешествий по стране, в курортных зонах уровень безопасности обеспечивается полицией.

"В курортной Мексике очень безопасно. Тут много туристов, и на улицах я много раз видела полицейских, которые просто следят за порядком. И мы не раз допоздна гуляли", - делится впечатлениями турагент.

&quot;Бедная&quot; страна и слабый сервис. Турагент развеяла мифы, из-за которых туристы отказываются летать в МексикуФото: Туристы могут познакомиться с колоритными традициями в Мексике (unsplash.com/laurentiu-morariu)

К слову, по данным Global Peace Index 2021, по уровню общей безопасности (включая криминогенную обстановку и военные конфликты) Мексика находится на 140 месте из 163 стран мира с определением "низкая". Украина в этом списке на 142 месте.

При этом в Мексике больше всего людей называли насилие самым большим риском - 49 процентов.

"Этот страх соответствует фактическому росту насилия в Мексике за последнее десятилетие, где уровень убийств неуклонно рос на протяжении большей части последних двадцати лет", - отмечается в отчете.

Эльмира Асланова подводит итог: впечатления от отдыха быстро перекроют усталость от длительного перелета.

"Курортная Мексика – "вкусная", яркая, атмосферная, настоящая, сочная, глубокая, безопасная, красивая, интересная", - описывает общие впечатления она.

Напомним, ранее сравнивали особенности зимнего отдыха в Таиланде и Доминикане.

Также мы рассказывали, что украинцам вновь будут доступны туры на Кубу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мексика Туризм Отдых за границей
Отдых в Украине
Мнения
Владимир Жерновой
Настроиться на "перезагрузку". Как правильно подготовиться к отпуску и извлечь из него максимальную пользу
Владимир Жерновой
бизнес-коуч и психолог
Андрей Шабельников
Локдаун и новые ограничения. Что делать, если страна закрыла границы прямо перед запланированной поездкой
Андрей Шабельников
адвокат, управляющий партнер Адвокатского объединения "EVRIKA"
Станислав Ткацевич
Не только парк "Софиевка". Путеводитель по интересным местам Умани для уикенда в межсезонье
Станислав Ткацевич
специально для РБК-Украина
Ирина Савина
Бургундия, Тоскана и Порту. Где дегустировать вино в Европе: лучшие локации и маршруты
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Все мнения