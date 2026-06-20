Дешевше за Туреччину: маловідомі курорти Європи без натовпу туристів

Туреччина довгі роки утримувала статус головної всеукраїнської оздоровниці завдяки системі All Inclusive та передбачуваному сервісу. Проте останнім часом ситуація сильно змінилася: ціни в турецьких готелях помітно злетіли, а на популярних пляжах Кемеру чи Аланії в розгар сезону яблуку ніде впасти. Хотілося б відпочити бюджетно, але без штовханини ліктями біля шведського столу.

РБК-Україна розповідає про чотири морські напрямки, де відпочинок буде коштувати дешевше за Туреччину.

На щастя, на карті Європи та Балкан досі залишаються місця, які пропонують фантастичне море, приємні цінники та, головне - спокій.

Албанія (Саранда, Дуррес)

Албанія вже кілька років поспіль наступає Туреччині на п'яти, але все ще залишається набагато доступнішою та вільнішою від натовпу. Країну омивають одразу два моря - Іонічне та Адріатичне.

Чому тут краще: Албанія досі не розпещена масовим європейським туризмом, тому ціни на житло та їжу тут приємно дивують. Величезна порція свіжих морепродуктів у ресторані на набережній Саранди коштуватиме вдвічі менше, ніж в аналогічному закладі Бодрума.

Де шукати спокій: якщо популярний Ксаміль у липні-серпні вже може нагадувати кримські пляжі у кращі роки, то сусідній Борщ (Borsh) пропонує розкішний 7-кілометровий гальковий пляж, де між людьми гарантовано буде дистанція в десятки метрів.

Чорногорія (Ульцинь)

Більшість українців, згадуючи Чорногорію, одразу думають про Будву чи Которську затоку. Там красиво, але дорого і тісно. Проте на самому півдні країни, майже на кордоні з Албанією, сховався зовсім інший регіон.

Чому тут краще: округ Ульцинь суттєво дешевший за центральну частину Чорногорії. Тут панує суміш балканського та східного колоритів, а ціни на оренду апартаментів не кусаються навіть у пік сезону.

Де шукати спокій: Велика Пляжа (Velika Plaža) в Ульцині - це 13 кілометрів дрібного темного вулканічного піску. Завдяки такій протяжності тут ніколи немає тисняви. Місця вистачає і любителям комфорту на шезлонгах, і тим, хто хоче усамітнитися з рушником далеко від усіх.

Болгарія (Поморіє, Синеморець)

Сонячний Берег та Золоті Піски асоціюються з шумом, нічними клубами та щільними рядами парасольок. Але Болгарія буває тихою та дуже затишною, якщо змінити вектор руху.

Чому тут краще: болгарський сервіс та логістика (особливо автобусна) залишаються найдешевшими для українців. Продукти в супермаркетах коштують так само, як удома.

Де шукати спокій: селище Синеморець на самому півдні болгарського узбережжя (біля кордону з Туреччиною) - це заповідна зона. Тут неймовірні дикі пляжі, де річка Велека впадає в Чорне море. Жодних багатоповерхових готелів-монстрів, лише затишні гостьові будинки та первозданна природа.

Північна Греція (регіон Пієрія, Олімпійська Рів'єра)

Греція зазвичай вважається недешевою країною, особливо якщо дивитися на Санторіні чи Міконос. Проте материкова Північна Греція може вийти цілком бюджетною, якщо подорожувати самостійно або автобусними турами.

Чому тут краще: курорти біля підніжжя гори Олімп (Паралія Катеріні, Лептокарія) орієнтовані на внутрішній туризм та бюджетних мандрівників із Балкан. Ціни в місцевих тавернах на класичний грецький салат та гірос цілком конкурентні з турецькими кафе.

Де шукати спокій: обирайте невеликі селища, такі як Платамонас або Неі Порі. Тут широчезні піщані пляжі з видом на візантійську фортецю та Олімп, де відпочивають переважно самі греки, а простір дозволяє дихати на повні груди.

Лайфхак для максимальної економії:

Якщо ви хочете поїхати на курорт без натовпу і заплатити мінімум - змістіть відпустку на першу половину вересня. У цей час море максимально прогріте, європейські школярі та студенти повертаються до навчання, пляжі порожніють на 70%, а готельєри знижують ціни вдвічі порівняно з серпнем.