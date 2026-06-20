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Путешествия »

Дешевле Турции: малоизвестные курорты Европы без толп туристов

18:44 20.06.2026 Сб
4 мин
От диких балканских пляжей до уютных уголков Адриатики. Где найти недорогое жилье у моря, вкусную кухню и отсутствие шумных туристических толп
aimg Анна Шиканова
Дешевле Турции: малоизвестные курорты Европы без толп туристов Где можно отдохнуть у моря дешевле, чем в Турции (фото: Getty Images)
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Турция долгие годы сохраняла статус главного всеукраинского курорта благодаря системе All Inclusive и надежному обслуживанию. Однако в последнее время ситуация сильно изменилась: цены в турецких отелях заметно взлетели, а на популярных пляжах Кемеру или Алании в разгар сезона и яблоку негде упасть. Хотелось бы отдохнуть недорого, но без толкотни у шведского стола.

РБК-Украина рассказывает о четырех морских направлениях, где отдых обойдется дешевле, чем в Турции.

Еще больше интересного: На море из Украины на автобусе: куда поехать ближе всего и дешевле

К счастью, на карте Европы и Балкан до сих пор остаются места, где можно насладиться фантастическим морем, приемлемыми ценами и, главное, спокойствием.

Албания (Саранда, Дуррес)

Албания уже несколько лет подряд наступает Турции на пятки, но по-прежнему остается гораздо более доступной и свободной от толп туристов. Страну омывают сразу два моря - Ионическое и Адриатическое.

Почему здесь лучше: Албания до сих пор не избалована массовым европейским туризмом, поэтому цены на жилье и еду здесь приятно удивляют. Огромная порция свежих морепродуктов в ресторане на набережной Саранды обойдется вдвое дешевле, чем в аналогичном заведении Бодрума.

Где найти покой: если популярный Ксамиль в июле-августе уже может напоминать крымские пляжи в лучшие годы, то соседний Борш (Borsh) предлагает роскошный 7-километровый галечный пляж, где между людьми гарантированно будет дистанция в десятки метров.

Черногория (Ульцинь)

Большинство украинцев, вспоминая Черногорию, сразу думают о Будве или Которском заливе. Там красиво, но дорого и тесно. Однако на самом юге страны, почти на границе с Албанией, скрылся совсем другой регион.

Почему здесь лучше: округ Ульцинь существенно дешевле центральной части Черногории. Здесь царит смесь балканского и восточного колоритов, а цены на аренду апартаментов не кусаются даже в пик сезона.

Где найти покой: Большой Пляж (Velika Plaža) в Ульцине - это 13 километров мелкого темного вулканического песка. Благодаря такой протяженности здесь никогда нет толпы. Места хватает и любителям комфорта на шезлонгах, и тем, кто хочет уединиться с полотенцем вдали от всех.

Болгария (Поморие, Синеморец)

Солнечный Берег и Золотые Пески ассоциируются с шумом, ночными клубами и плотными рядами зонтиков. Но Болгария бывает тихой и очень уютной, если изменить направление движения.

Почему здесь лучше: болгарский сервис и логистика (особенно автобусная) остаются самыми дешевыми для украинцев. Продукты в супермаркетах стоят столько же, как и дома.

Где найти покой: поселок Синеморец на самом юге болгарского побережья (у границы с Турцией) - это заповедная зона. Здесь невероятные дикие пляжи, где река Велека впадает в Черное море. Никаких многоэтажных отелей-монстров, только уютные гостевые дома и первозданная природа.

Северная Греция (регион Пиерия, Олимпийская Ривьера)

Греция обычно считается недешевой страной, особенно если говорить о Санторини или Миконосе. Однако материковая Северная Греция может оказаться вполне бюджетной, если путешествовать самостоятельно или автобусными турами.

Почему здесь лучше: курорты у подножия горы Олимп (Паралия Катерини, Лептокария) ориентированы на внутренний туризм и бюджетных путешественников с Балкан. Цены в местных тавернах на классический греческий салат и гирос вполне конкурентоспособны по сравнению с турецкими кафе.

Где найти покой: выбирайте небольшие поселки, такие как Платамонас или Неи Пори. Здесь широкие песчаные пляжи с видом на византийскую крепость и Олимп, где отдыхают преимущественно сами греки, а простор позволяет дышать полной грудью.

Лайфхак для максимальной экономии:

если вы хотите поехать на курорт без толп и заплатить минимум - перенесите отпуск на первую половину сентября. В это время море максимально прогрето, европейские школьники и студенты возвращаются к учебе, пляжи опустевают на 70%, а отельеры снижают цены вдвое по сравнению с августом.

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