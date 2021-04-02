Дешевле, чем поездом: куда в Украине можно полететь на майские праздники бюджетно

Отдых в Украине весной для многих туристов может казаться более безопасным, чем в туристических странах. Немаловажную роль также играет также и бюджет путешествия.

Планируя отпуск или уикенд на майские праздники, когда многие украинцы поедут в популярные локации, остро стает вопрос транспорта. Как добираться во Львов или Одессу во время локдауна – на поезде, автобусе или на самолете?

На фоне нынешних карантинных ограничений одним и з самых доступных видов транспорта для путешествий по Украине остается авиа. Мы проверили, сколько стоит путешествие над облаками и куда можно отправиться, купив бюджетный билет.

Как добраться поездом?

Путешествие поездом считается одним из самых безопасных и удобных. Но во время карантина многие поезда могут менять свой график, а во время поездки высока вероятность длительного контакта с другими людьми. Также есть риски, что станции закроют для посадки и высадки пассажиров в "красных" зонах с высоким уровнем заболеваемости COVID. А вот экономия во время поездки не всегда оправдывает условия.

Фото: Во время полета воздух многократно очищается (pixabay.com)

Мы проверили приблизительную стоимость железнодорожных билетов в самые популярные туристические направления – в Одессу и Львов из Киева.

Билеты на поезда в Одессу еще доступны на период майских праздников на сайте "Укрзализныци". Например, на 2 мая места стоят так:

- в плацкартном вагоне в поезде Киев-Измаил - 235 гривен;

- в купе поезда Киев-Одесса – 697 гривен;

- в вагоне "люкс" – 1704 гривны;

- в поезде "Интерсити" обойдется в 489 гривен или 720 гривен (в зависимости от класса).

На ту же дату во Львов можно поехать по таким ценам:

- в плацкартном вагоне в поезде Киев-Трускавец - 312 гривен;

- в купе поезда Киев-Львов – 637 гривен;

- в вагоне "люкс" – 1544 гривны;

- в поезде "Интерсити" обойдется в 465 гривен или 684 гривен (в зависимости от класса).

Фото: Во Львове на праздники бывает много туристов (pixabay.com)

Как полететь в разные города Украины со скидками

У авиаперелетов есть одно неоспоримое преимущество – короткое время в пути. По большинству направлений внутри Украины время полета занимает чуть больше часа. К тому же, во время пандемии путешествовать на самолете еще и безопаснее: во время полета воздух на борту многократно очищается.

Как оказалось, при авиапутешествии выиграть можно также и по стоимости таких поездок.

Внутренние рейсы по Украине весной выполняют авиакомпании МАУ, SkyUp, Моторсич и Windrose, сообщается на сайте lowcostavia. При чем у многих авиакомпаний можно найти дешевые билеты на популярные даты.

Например, в начале мая по низким ценам можно полететь в популярные города:

- в Одессу из Киева - 2 мая за 818 гривен, 4,5,11 мая – за 821 гривну (МАУ);

- во Львов из Киева – 2 мая по цене 1152 гривен (МАУ/Windrose Airlines);

- в Днепр из Киева – 2 мая по цене 1152 гривен (МАУ/Windrose Airlines);

- в Ивано-Франковск из Киева (по состоянию на 1 апреля билетов почти не осталось) – от 1543 гривны (МАУ/Windrose Airlines);

- в Черновцы из Киева 30 апреля и 3 мая – за 1218 гривен (Мотор Сич);

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- в Херсон из Киева 2 мая – 1251 гривна (МАУ/Windrose Airlines).

К слову, меньше всего вариантов дешевых авиабилетов по направлениях, которые на данный момент закрыты для других видов пассажирского сообщения. Или на самые популярные даты они уже не доступны.

Фото: Одесса - одно из самых популярных туристических направлений (pixabay.com)

Между тем, в конце мая добавятся полеты между городами Украины и у авиакомпании SkyUp. Например, из Львова в Одессу можно будет добраться за 1 час 15 минут – за 629 гривен (29 мая), из Харькова в Одессу – за 936 гривен (30 мая).

Напомним, мы писали, что туристов предупредили о мошенничестве в сети.

Также сообщалось, что в Украине могут ввести сертификаты для туристов.