Дешевше, ніж поїздом: куди в Україні можна полетіти на травневі свята бюджетно

Відпочинок в Україні навесні для багатьох туристів може здаватися більш безпечним, ніж у туристичних країнах. Важливу роль також відіграє також і бюджет подорожі.

Плануючи відпустку або вихідні на травневі свята, коли багато українців поїдуть в популярні локації, гостро постає питання транспорту. Як добиратися до Львова чи Одеси під час локдауна – на поїзді, автобусі або на літаку?

На тлі нинішніх карантинних обмежень одним з найдоступніших видів транспорту для подорожей по Україні залишається авіа. Ми перевірили, скільки коштує подорож над хмарами, куди можна вирушити, купивши бюджетний квиток.

Як дістатися поїздом?

Подорож поїздом вважається однією із найбезпечніших і найзручніших. Але під час карантину багато потягів можуть змінювати свій графік, а під час поїздки висока ймовірність тривалого контакту з іншими людьми. Також є ризики, що станції закриють для посадки та висадки пасажирів у "червоних" зонах з високим рівнем захворюваності COVID. А ось економія під час поїздки не завжди виправдовує умови.

Фото: Під час польоту повітря багаторазово очищається (pixabay.com)

Ми перевірили приблизну вартість залізничних квитків за найпопулярнішими туристичними напрямками – в Одесу і Львів з Києва.

Квитки на потяги в Одесу ще доступні на період травневих свят на сайті "Укрзалізниці". Наприклад, на 2 травня місця коштують так:

- у плацкартному вагоні потягу " Київ-Ізмаїл - 235 гривень;

- в купе поїзда Київ-Одеса – 697 гривень;

- у вагоні "люкс" – 1704 гривні;

- поїздами "Інтерсіті" обійдеться 489 гривень або 720 гривень (залежно від класу).

На ту ж дату у Львів можна поїхати за такими цінами:

- у плацкартному вагоні потягу Київ-Трускавець - 312 гривень;

- в купе поїзда Київ-Львів – 637 гривень;

- у вагоні "люкс" – 1544 гривні;

- поїздами "Інтерсіті" обійдеться в 465 гривень або 684 гривень (залежно від класу).

Фото: У Львові на свята буває багато туристів (pixabay.com)

Як полетіти в різні міста України зі знижками

У авіаперельотів є одна незаперечна перевага – короткий час у дорозі. За більшістю напрямків всередині України час польоту займає трохи більше години. До того ж, під час пандемії подорожувати літаком ще й безпечніше: під час польоту повітря на борту багаторазово очищається.

Як виявилося, при авіамандрівці виграти можна також і за вартістю таких поїздок.

Внутрішні рейси по Україні навесні виконують авіакомпанії МАУ, SkyUp, Моторсіч і Windrose, повідомляється на сайті lowcostavia. При чому в багатьох авіакомпаній можна знайти дешеві квитки на популярні дати.

Наприклад, на початку травня за низькими цінами можна полетіти в популярні міста:

- до Одеси з Києва - 2 травня за 818 гривень, 4,5,11 травня – за 821 гривню (МАУ);

- у Львів з Києва – 2 травня за ціною 1152 гривень (МАУ/Windrose Airlines);

- в Дніпро з Києва – 2 травня за ціною 1152 гривень (МАУ/Windrose Airlines);

- в Івано-Франківськ з Києва (станом на 1 квітня квитків майже не залишилося) – від 1543 гривні (МАУ/Windrose Airlines);

- до Чернівців з Києва 30 квітня та 3 травня – за 1218 гривень (Мотор Січ);

- в Херсон з Києва 2 травня – 1251 гривня (МАУ/Windrose Airlines)

До речі, найменше варіантів дешевих авіабілетів за напрямками, які на даний момент закриті для інших видів пасажирського сполучення. Або на найпопулярніші дати вони вже не доступні.

Фото: Одеса - один із найпопулярніших туристичних напрямків (pixabay.com)

Між тим, в кінці травня додадуться польоти між містами України й у авіакомпанії SkyUp. Наприклад, зі Львова до Одеси можна добратися за 1 годину 15 хвилин за 629 гривень (29 травня), з Харкова до Одеси за936 гривень (30 травня).

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