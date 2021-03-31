Можно остаться без отпуска: туристов предупредили о мошенничестве в сети

Как не купить фейковый билет на самолет

Отдых в курортных странах летом 2021 года привлекает туристов скидками по раннему бронированию, но многих также отпугивает и неопределенная ситуация с карантинными ограничениями в разных странах.

Накануне пляжного сезона многие туристы будут стараться сэкономить на путевках и запланировать поездки самостоятельно. При чем одной из статей экономии могут казаться дешевые авиабилеты, рекламу которых можно найти в интернете.

Впрочем, в этом году особо велики риски оказаться жертвой мошенников и оплатить несуществующие билеты на фейковых сайтах. Это могут быть копии известных агрегаторов или новые малоизвестные ресурсы, говорит основательница компании Kazakovs Travel Марина Казакова.

РБК-Украина она рассказала, как купить авиабилет, чтобы не оказаться обманутым и полететь в страну назначения.

Как надежнее покупать билеты

Отправляясь в путешествие самостоятельно, авиабилеты лучше всего покупать на сайте авиаперевозчика, рекомендует турагент.

"Самая первая рекомендация – стараться покупать на сайте авиаперевозчика. Конечно, можно пользоваться любыми агрегаторами (скайсканнер, момондо) – на них можно просто ориентироваться и выбирать авиакомпанию", - говорит Марина Казакова.

Фото: В сети можно купить билеты на несуществующие рейсы (pixabay.com)

Она советует изучить цены на сайтах-агрегаторах, выбрать подходящие варианты, и перейти на сайты авиаперевозчика.

"Например, увидели, что самый дешевый билет у МАУ. Заходите на сайт авиакомпании и покупайте его там. Это гарантированный вариант, что там не возникнет проблем с покупкой", - отмечает она.

Второй вариант – найти авиакассу.

"Это сложнее, потому что точно также среди турагенств есть мошенники, как и фейковые сайты. Поэтому стоить проверять отзывы, если кто-то порекомендовал или уже летали – то можно брать", - рассказывает специалист о продажах через турагентства.

Она отмечает, что существуют проверенные сайты, например – tickets.ua. Но мошенники могут создать их копии.

"Могут создать такой же сайт – и выглядеть он будет одинаково, вплоть до меню, цен, подборов туров. Поэтому нужно обращать внимание на детали, например, на точное название сайта, без приставок по типу "com" или "info".

Чартерные авиабилеты руководитель турагентства рекомендует покупать туроператоров, потому что именно такие компании заказывают чартерные перевозки.

"В этом сезоне будет много мошенников, которые будут продавать несуществующие чартерные билеты, потому что регулярный рейс можно перепроверить на сайте авиакомпании. По чартерным авиабилетам не всегда вы сможете зайти и перепроверить", - предупреждает специалист.

Фото: Билеты лучше всего покупать на сайте авиакомпании (pixabay.com)

Поэтому существует высокий риск купить на каком-то сайте фейковый билет на рейс, которого вообще не существует, говорит она.

Искать проверенных агентов и проверять реквизиты

Каждый человек принимает на себя ответственность, приобретая что-либо на непроверенных ресурсах. Это правило касается и покупки билетов на самолеты, отмечает в комментарии РБК-Украина руководитель авиаотдела компании "Авиачартер" Наталья Власенко.

"В случаях с авиабилетами лучше обращаться к проверенным годами агентам или искать их по рекомендации знакомых, которые пользовались услугами, или хотя бы изучить отзывы в интернете", - отмечает эксперт.

Она добавляет: в пользу агентов говорит еще тот факт, что во многих странах сейчас хватает нюансов по въезду. Не зная их, можно попасть в ситуацию, когда поездка не состоится. А пассажир, даже купив авиабилет, может его потерять.

Также перед покупкой билетов на посредническом сайте нужно проверить юридическую регистрацию компании и наличие физического офиса.

Фото: Турагенты также подскажут правила въезда в страну (pixabay.com)

"Нужно всегда проверять реквизиты компании в едином реестре плательщиков налогов – там должно быть указано предприятие, например, ФЛП, ООО. Хотя и фейковые сайты могут создать предприятие на короткое время. Поэтому нужно быть осторожными с компаниями, которые были созданы недавно", - предупреждает специалист.

На многих сайтах покупателям предлагают рассчитаться картой, отмечает она. Хотя безопаснее оплату производить по банковским реквизитам.

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