Дешевле, чем до карантина: сколько сегодня стоят туры в известную экзотическую страну

Колоритная Бразилия - одно из немногих экзотических направлений, доступных в этом сезоне украинским туристам. Если хочется солнца и незабываемых впечатлений, можно отправиться навстречу приключениям в крупнейшую страну Южной Америки.

Бразилия интересна путешественникам, которые едут не столько отдыхать на пляжах, сколько открывать для себя новые культуры, архитектурные достопримечательности и памятники природы.

Рассказываем, чем может удивить эта страна туристов, которые планируют встретить новый 2021 год под небом Рио-де-Жанейро и сколько сегодня стоят туры в эту страну.

Как долететь в Бразилию из Украины и нужны ли ПЦР-тесты

По состоянию на сегодня Бразилия не требует от украинских туристов ПЦР-тестов, также нет необходимости проходить самоизоляцию. Кроме того, Бразилия, по данным украинского Минздрава, сегодня находится в "зеленой зоне". Это означает, что самоизоляцию после возвращения в Украину также проходить не нужно.

В этом году авиабилеты в Бразилию – дешевле, чем когда-либо, говорят эксперты туристического рынка. Некоторые авиакомпании продают билеты из Киева в города Бразилии по цене от 613 евро в обе стороны, сообщает lowcostavia.

Рейсы в Бразилию есть у авиакомпаний Lufthansa и Latam (LAN). Вылететь из Киева можно в города Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.

К слову, долететь в Сан-Пауло с авиакомпаниями Lufthansa и Latam можно с одной пересадкой во Франкфурте. Длительность перелета – от 17 часов. У авиакомпании KLM перелет с одной пересадкой в Амстердаме занимает 17 часов туда и 16 часов обратно. Такой перелет предлагается по цене от 843 евро.

Фото: Перелеты в Бразилию предлагают несколько авиакомпаний (РБК-Украина)

Перелеты в Рио-де-Жанейро выполняются с двумя пересадками во Франкфурте и Сан-Пауло у авиакомпаний Lufthansa и Latam. У авиакомпаний KLM и Air France (927 евро) – с длительностью перелета 17 часов 20 минут c одной пересадкой в Амстердаме туда, и в Париже – на обратном пути.

Как проходят путешествия в Бразилию

Бразилия - это настоящий "калейдоскоп" культур, наследие которых здесь сразу заметно туристам: от исторического наследия индейцев, говоривших на языках нескольких языковых групп до потомков колонизаторов, рассказывает РБК-Украина Евгений Ихельзон, совладелец компании "My name is Travel".

"Современная Бразилия – это государство айти-индустрии и космоса, амазонских племен и капоэйры. Каждый день в Бразилии – это культурное открытие. От гигантской статуи Христа до фантастического водопада Игуасу. Я лично не встречал человека, который бы не полюбил Бразилию", - описывает страну эксперт.

В стандартном маршруте туров в Бразилию есть и пляжи, острова, джунгли, город Рио-де-Жанейро. Но отдых в Бразилии иногда может нести и опасность.

"Бразилия – это не страна "пакетного" туризма. Любое путешествие сюда – это немного экспедиция. Вечерние прогулки в некоторых районах могут быть опасны, и лучше не рисковать – могут ограбить. Но, как правило, туристам известно, куда можно ходить, а куда – не стоит", - подводит итог путешественник.

Главные "must see" Бразилии

Знаменитая статуя Христа в Рио-де-Жанейро - символ города Рио-де-Жанейро. Ее соорудили в 1931 году, а работы по созданию уникальной статуи Христа Спасителя велись на протяжении девяти лет. Это место "паломничества" миллионов туристов и едва ли не самая известная локация в Бразилии. К вершине горы ведут железная и автомобильная дороги, а к подножию железобетонной статуи – 220 ступенек.

Вид из смотровой площадки на высоте 709 метров над уровнем моря городом не оставляет равнодушным даже бывалых туристов. Поднявшись к статуе, можно увидеть город как на ладони, бухту, гору Сахарная голова, пляж Копакабана.

Фото: Знаменитая статуя Христа в Рио-де-Жанейро (pixabay.com)

Сахарная голова – гора, у подножия которой и был основан город Рио-де-Жанейро. Высота горы – почти 400 метров. Уникальное смотровое место с прекрасными видами на город. Подняться можно и по канатной дороге, построенной еще в 1912 году.

Стеклянная кабинка поднимает туристов на смотровую площадку за 3 минуты – за это время можно сделать множество красочных кадров на память. Туристам советуют встречать закат на вершине Сахарной головы.

Водопады Игуасу считаются одним из семи природных чудес мира. Это гигантские водопады на границе с Аргентиной на реке Игуасу. На самом большом - 275 каскадов. Они внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Высота потоков воды достигает 60-82 метра. Туристы начинают знакомство с Национальным парком Игуасу с города Фос-ду-Игуасу, откуда к водным чудесам проложен маршрут через тропический лес. В некоторых местах туристы могут заплыть под бушующий поток воды во время рафтинга.

Фото: Водопады в Бразилии (pixabay.com)

Заповедник Пантанал находится в самой большой болотистой местности на планете. Те, кто в детстве увлекался книгами Джеральда Даррелла или смотрел "В мире животных", могут увидеть те самые "чудеса" дикой природы именно в этом месте. Заповедник внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Это место жительства 80 видов млекопитающих, 650 видов рыб, 100 видов бабочек, 230 видов рыб, 20 видов крокодилов. Также там можно полюбоваться гигантскими кувшинками и другой необычной тропической растительностью.

Пляж Копакабана – знаменитый пляж в форме полумесяца, где новогоднюю ночь привыкли встречать миллионы туристов. Пляж на берегу Атлантического океана давно стал символом респектабельной жизни и причастности к миру шоу-бизнеса.

Фото: Природные ландшафты страны (pixabay.com)

В Копакабане находится самая большая в мире концертная площадка, на которой выступают звезды первой величины. Например, в 2006 году концерт The Rolling Stones на пляже собрал 1,3 млн зрителей.

Этот пляж также советуют посетить туристам для встречи рассвета.

Сколько стоит отдых

Туристическая компания "Мандруй дешевше" предлагает групповые туры с экскурсионной программой на Новый год на 11 ночей в Рио-де-Жанейро по цене от 3089 евро (107466 гривен) на одного человека в отеле 4* с завтраками, в отеле 5* - 4040 евро с завтраками с вылетом 29 декабря. В стоимость тура включены перелеты и основные экскурсии. В программе тура также предусмотрен пляжный отдых.

У туристического агентства "My name is Travel" групповой тур на 12 дней в Рио-де-Жанейро с вылетом 22 декабря стоит 2290 долларов (65494 гривен по курсу 28,6) без стоимости перелетов (вместе с авиабилетами тур обойдется от 3100 долларов).

Фото: Копакабана - знаменитый пляж в форме полумесяца (booking.com)

У туристической компании "Феєрія мандрів" 10 дневный групповой тур в Рио-де-Жанейро стоит 69595 гривен без стоимости перелетов. Начало тура – 30 декабря.

Отдых в Бразилии нельзя отнести к бюджетным из-за дальности расстояния, внутренних перелетов (в маршруте тура их может быть и четыре) и эксклюзивных экскурсий. Впрочем, путешествие в такую "страну-праздник" точно запомнится надолго, поэтому побывать здесь стоит хотя бы раз.

Напомним, ранее мы писали, бывает ли отдых в Мексике бюджетным.

Также мы рассказывали, какие правила для туристов установили в Перу в 2020 году.