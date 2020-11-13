Строгие правила: как теперь будет принимать украинцев известная туристическая страна

Фото: Мачу-Пикчу, Перу (pixbay.com)

До пандемии уникальный город ежедневно посещали тысячи туристов

Всемирно известный город цивилизации инков Мачу-Пикчу, расположенный в Перу, ежегодно привлекает множество туристов. Но из-за пандемии COVID-19 большую часть 2020 года самая известная достопримечательность страны была недоступной для туристов.

В древний город пустили только одного туриста

15 марта южноамериканская страна объявила о жестких карантинных ограничениях, которые продлились вплоть до июня. Летом было объявлено, что Мачу-Пикчу откроется для туристов, но этого не произошло из-за резкого роста новых случаев заболеваемости коронавирусом, сообщает CNN.

В издании уточняют, что через несколько месяцев только одному иностранному туристу выдали разрешение на посещение Мачу-Пикчу. Да и то - по той причине, что он не смог выехать из страны во время локдауна и вынужден был находиться в ней несколько месяцев.

Но с 1 ноября в стране начали возобновляться международные рейсы, и правила для туристов стали не такими сложными.

Фото: Перу отличают необычная природа и архитектура (obshe.net)

По словам генерального менеджера компании G Adventures по Южной Америке Сары Мигиниак, туристические операторы тесно сотрудничают с Министерством культуры Перу и Министерством окружающей среды, чтобы установить новые протоколы для привлечения туристов в Мачу-Пикчу с соблюдением всех норм безопасности.

Строгие правила для туристов

В январе 2019 года в Мачу-Пикчу ввели строгую политику по продаже билетов в древний город, чтобы он не был переполнен туристами. С тех пор туристы должны заранее бронировать билеты, которые действительны всего до четырех часов. По этой системе пройти трекинг здесь могли до 5 000 человек в день.

Когда Мачу-Пикчу вновь откроется, разрешенное количество туристов сократят еще больше, чтобы обеспечить нормы социального дистанцирования.

"Новое правило будет заключаться в том, что в Мачу-Пикчу одновременно смогут находиться только 75 человек", - говорит Сара Мигиниак для CNN TRAVEL. В группе будет максимум семь человек плюс гид, уточняет она.

Можно ли ехать в Перу украинским туристам

Согласно данным сайта Tripadvisor.mfa.gov.ua, созданного украинским МИД для мониторинга ситуации с открытием и закрытием границ, украинцы ехать в Перу могут.

"Пассажиры, прибывающие в Перу, должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, который должен быть сделан не позднее чем за 72 часов до даты планируемой поездки и подать электронно заверенное заявление об отсутствии симптомов COVID-19 на сайте миграционной службы Перу", - отмечается в сообщении.

Поездки в Перу - это скорее эксклюзивные путешествия, чем традиционный пляжный отдых, как в Египте или на Мальдивах, говорит в комментарии РБК-Украина Александр Шуляк, соучредитель туристической компании "Авиалига".

Фото: "Поездки в Перу часто планируют путешественники-энтузиасты" - Александр Шуляк (pixbay.com)

"Это более дорогие и эксклюзивные поездки. Как правило, группы для путешествий в Перу собираются туркомпаниями узкой направленности, или же путешественниками-энтузиастами. Путешествуют группами около десяти человек", - отмечает Шуляк.

По его словам, прямых чартеров в Перу из Украины нет. Как правило, это перелеты с несколькими пересадками.

"Также стоит заметить, что Перу - это не только Мачу-Пикчу, но и масса других интересных и живописных мест. Но восхождение на горные вершины как в Перу, так и в других странах, часто требует специальной подготовки, и не все туристы готовы к такого рода активностям во время путешествия. В таких поездках стоит попросить о помощи профессионала, который объяснит все тонкости подобного вида отдыха", - добавляет представитель компании "Авиалига".

Напомним, РБК-Украина ранее сообщало, как туристов будут пускать в Таиланд во время пандемии.

Также мы писали, что в ноябре еще одна страна открылась для туристов.